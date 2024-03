Nechtěla, aby dceři pouštěli filmy Člověka v tísni. Se zlou se potázala

reklama

„Minulý rok mělo jít mé dítě domů ze školy. Volalo mi, jestli ještě chvíli může zůstat venku. Řekla jsem, že ne, protože mají další den opět školu. Ale dcera mi oznámila, že další den školu nemají, protože půjdou na představení Jeden svět. Já jsem o tom nebyla od školy informovaná, takže jsem si rozklikla jejich webové stránky a začala jsem si prohlížet jejich náplň. Jeden z filmů měl být První touchdown a popisek byl takový, že se jedná o film, kde hrdinou je psychicky narušené dítě, které má problémy s alkoholem v rodině, a dítě, které se chce nechat předělat z holky na kluka,“ sdělila Berger k filmu o fotbalovém družstvu. Jeden svět je filmový festival, představení pro školy se pořádají v rámci projektu Jeden svět na školách. Od svého vzniku v roce 1999 je festival jednou z aktivit společnosti Člověk v tísni.

„Mně jako matce udělaly anténky, že moje dítě tam nebude. Snažila jsem se jim volat, ale bohužel to bylo v pozdních odpoledních hodinách a nikdo mi to nebral. Ráno se mi ozvala paní, že měla zmeškaný hovor, tak jsem řekla, že jsem se chtěla zeptat, co to je za snímek a jestli ještě někde mohu dohledat nějaké informace. Paní mi asi po dvou minutách, kdy mi řekla, že mi nic sdělovat nebude, třískla telefonem,“ popsala Berger jednání s ženou, jež by měla filmy v rámci neziskové organizace Jeden svět zajišťovat.

„Dítě jsem tedy na to konto vzala s sebou do práce, protože jsem ji nemohla poslat do školy. Když třída odejde, tak kam to dítě pošlu. Nikde mi nebylo nabídnuto, že dostane náhradní program,“ uvedla Berger, jež je rozhorlená nad tím, že škola ji neinformovala o filmu.

Fotogalerie: - Hladoví ministři

„Na facebooku následně vyšlo, že nějaká paní volala a začala tvrdit něco o úchylácích a začali tam napadat i pana Zajíčka, jenž zastupuje školství v Českém Krumlově. Mě zhanili, pana Zajíčka zhanili, potom jsem to poslala zastupitelům, aby se mi k tomu vyjádřili, kontaktovala jsem ředitelku školy. Položila jsem jim otázky, které bych chtěla zodpovědět,“ dodala Berger, že na všechny otázky se ale odpovědi nedočkala.

Podle Berger je to stejné, jako když ona musela chodit na ruské filmy. „My jsme aspoň v té době věděli, kdo je náš úhlavní nepřítel, když to tak nazvu. Byli to komunisti,“ podotkla Berger.

A co jí řekl zřizovatel? „Pan Zajíček byl obviněn Jedním světem, že z toho udělal kauzu, že to je 13 let stará tradice. A řešili to. To se řešilo za uzavřenými dveřmi. Já neměla možnost ten film ani zhlédnout, protože se tam brání autorskými právy. Nechtěla jsem ten film nikam přeprodávat nebo nechtěla nikde pouštět. Já jako matka, která pouští dítě do školy, jsem chtěla vědět, o čem ten film je,“ řekla Berger. Jak dodala, respektuje, pokud by toto nezisková organizace pořádala mimo školu.

„Já mám povinnost posílat své dítě do školy a nemám právo vědět, co se v té škole učí?“ rozhorlila se Berger, které vadí, že film, jenž měl být promítán, byl o změně pohlaví. Po roce se podle jejích slov v celé kauze změnilo pouze to, že letos byla informována o tom, že na tento festival mají děti znovu jít.

Ředitelka podle slov Berger na škole dál působí. „Zřizovatel mi odpověděl jen na část otázek, takže já věřím, že to spolu nějak vyřešíme. Možná je to pro něj vyřešené aspoň tím způsobem, že mi dali aspoň tento rok vědět. Svoje dítě na festival nebudu dávat, zajistí mu ve škole náhradní hodiny. Jde o podstatu té věci. My jsme momentálně v takové situaci, že nikdo za nic nebere zodpovědnost. Když si uděláte firmu, ta firma vám nepůjde, tak zkrachujete a je to vaše věc. Takže já očekávám od školství, že když tam dám svoje dítě, takže mi ho také budou nějak vychovávat. Bohužel ani v roční zprávě jsem se nedočetla, jak je to s matematikou. Jediné, co tam neustále řeší, je Jeden svět, jak dětem rvát něco pod tlakem do hlavy a všechno hlavně... Nikdo za nic nemá zodpovědnost, ředitelka se vymlouvá na zřizovatele, zřizovatel se vymlouvá na ministerstvo. Ministerstvo mi pak odepíše, že oni mi vlastně odpovědět nemohou, tak to jde zpátky za zřizovatelem, ten to zase hodí do školy a je to pořád takovéhle kolečko. A nikdo neřekne: Dobře, uděláme to takhle. Nepatří to do školy a je to hotové, vyřízeno. A pokud to do té školy chceš tlačit, tak si za to vezmi zodpovědnost a vysvětli mi to,“ zakončila Berger.

