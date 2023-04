Nechtěně prozrazeno? Pekarovou chystají na Hrad, rozklíčoval expert větu, která zapadla

Svůj post v čele Poslanecké sněmovny bez problémů uhájila předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, která si při pokusu opozice odvolat ji vyslechla i mnoho chvalozpěvů od koaličních politiků. „Kdyby si ta vláda ráčila udělat necinknutý průzkum o tom, co si myslí občané tohoto státu o paní Pekarové Adamové, tak by zjistila, že ta data budou možná svědčit pro požadavek opozice,“ říká pro ParlamentníListy.cz mediální expert Jiří Mikeš. „Nevidím nějaké chyby nebo štěpící roli, kterou by předváděla předsedkyně Sněmovny,“ namítá politolog Petr Sokol.

reklama

Nejméně důvěryhodná politička v Česku se udržela v křesle předsedkyně Poslanecké sněmovny. Markéta Pekarová Adamová tak díky 85 proti 72 hlasům ustála pokus opozice o své odvolání. Důvodem pro tento krok opozičních stran bylo údajné stranění vládnímu táboru při řízení schůze, na které poslanci schvalovali zkrácení červnové valorizace důchodů a kterou provázely rozsáhlé obstrukce. Vzhledem k rozložení sil to byl očekávaný výsledek, přesto ji šéfka TOP 09 neopomněla okomentovat svým typickým způsobem: „Po svém zvolení předsedkyní PS jsem řekla, že tuto funkci přijímám s pokorou a taková budu i nadále. Přeji si Sněmovnu jako ústavní instituci, která je oporou naší demokracie a kde vládnou argumenty, ne osobní útoky.“

Premiér Petr Fiala označil útok opozice na předsedkyni Poslanecké sněmovny za zástupný. „Osm desítek opozičních poslanců se chtělo znovu nějak vymezit proti naší vládě, naší vládní koalici a v rámci toho se rozhodli bez jediného objektivního důvodu zaútočit na předsedkyni Poslanecké sněmovny,“ prohlásil. „Kdyby si ta vláda ráčila udělat necinknutý průzkum o tom, co si myslí občané tohoto státu o paní Pekarové Adamové, tak by zjistila, že ta data budou možná svědčit pro požadavek opozice a že opozice má pravděpodobně na to nárok pokusit se jí odvolat. Podle mého na takovou funkci ještě nemá. Určitě se bude zlepšovat, ale nebyla to nejlepší volba udělat z ní předsedkyni Sněmovny, neboť šla rychle nahoru a moc jí to zrovna nesvědčilo, protože začala být značně arogantní i vůči veřejnosti,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz mediální expert Jiří Mikeš.

Fotogalerie: - Léky na podzim budou

Pekarová se upřímně snaží o hledání shody

„Byl to takový standardní opoziční krok, kdy opozice po tom, co se jí trošku vymkly z rukou ty obstrukce při schvalování valorizace důchodů, reagovala tím, že se pokusila míč kopnout na druhou stranu a říct: ‚Ty problémy ve Sněmovně jsme nezavinili my, ale zavinila je předsedkyně Sněmovny‘. Mně pokus o její odvolání připadá jako normální opoziční krok,“ hodnotí pro ParlamentníListy.cz politolog Petr Sokol.

Anketa Měla by být Markéta Pekarová Adamová odvolána z funkce předsedkyně Sněmovny? Ano 98% Ne 2% hlasovalo: 35727 lidí

Opozice blokuje pomalu každý druhý zákon

„Mně to za ten rok a něco, co funguje tahle Sněmovna, připadá, že role vedení Sněmovny je komplikovaná, protože asi čelíme největší míře obstrukcí, co jsme zatím zažili. Samozřejmě opozice vždycky obstruuje, ale většinou to je u nějakých zásadních bodů a těch je pár za to funkční období. Když se na to podíváte, tak od korespondenční volby po způsob volby členů Rady České televize a Českého rozhlasu opozice na přeskáčku blokuje pomalu každý druhý zákon. Potom to samozřejmě může vypadat, že se vedení Sněmovny nesnaží o kompromisy. Ale pro kompromis musí být vždy dva a tady mi to zatím tak nepřipadá. Tak bych v zásadě souhlasil s tím, co říká premiér. Nevidím nějaké chyby nebo štěpící roli, kterou by předváděla předsedkyně Sněmovny. To spíš naopak,“ říká Petr Sokol.

Psali jsme: Vaše poslední cesta na Tchaj-wan, paní Pekarová... Expremiér odhadl, co přijde „To nemáte peníze?“ Pekarová ohrnula nos. A navíc... Žaloba na Putina: Zbořil vytáhl, co žalobci pominuli Půlnoční vzpomínka na sněmovní noc s Pekarovou: Musel zasáhnout premiér

Svou stranickou šéfku vzal na půdě Sněmovny v ochranu i předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob, když pravil, že Markéta Pekarová Adamová je zároveň předsedkyní strany, a proto se musí občas vyjadřovat i stranicky, v čemž ale není v dějinách Sněmovny první. Totéž před ní dělali na přelomu století Miloš Zeman a Václav Klaus a oba se posléze stali prezidenty. „Kdo ví, třeba je to nějaký příslib budoucí kariéry paní předsedkyně a možná se budete v budoucnu hodně divit,“ konstatoval. Při sílícím volání po tom, aby na Pražský hrad konečně usedla i žena, by se tak mohla šéfka Sněmovny v budoucnu zařadit mezi adepty na prezidentskou funkci.

Dlouhodobý záměr dostat šéfku TOP 09 na Hrad

„V tomhle výroku jsou dvě věci. Jednak představa, že předseda Sněmovny je někdo nestranický, u nás nemá tradici. Jsou země, kde předseda Poslanecké sněmovny nebo obdobné parlamentní komory ani nehlasuje a je pak nezávislý. To u nás není. Takže je běžné, že to jsou nejvyšší straničtí politici. A nedokážu odhadnout, zda by paní předsedkyně Pekarová mohla mít nějaké prezidentské ambice, to opravdu nevím. Ale když bych na to měl odpovědět obecně, tak samozřejmě platí, že funkce předsedy jedné z parlamentních komor je zpravidla dobrým předstupněm toho, aby ten člověk byl v nějaké množině lidí, kteří by mohli pomýšlet na prezidentskou kandidaturu,“ podotýká Petr Sokol s tím, že je to spíš v systémech, kde je volba nepřímá.

Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



předsedkyně PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ale samozřejmě vždy se to bere tak, že předsedové parlamentních komor jsou trochu méně straničtí než třeba ministři nebo premiér. „Proto ta jejich cesta – u nás by se řeklo na Hrad – se může zdát přímější než třeba u ministrů. Z tohoto pohledu je to úvaha, která má určitou logiku, ale jak je to konkrétně v případě paní Pekarové, to bych si netroufal odhadovat,“ dodává politolog. „Jak mi je pan Jakob nesympatický, tak tohle řekl velice přesně. Z mého pohledu prozradil něco, k čemu všechno směřuje. To je dlouhodobý záměr dostat ji v budoucnu na Hrad. Pokoušejí se o to, ale nevyjde jim to, protože v příštích volbách propadnou. To, že mají tohle v úmyslu, pan Jakob zcela přesně vyjádřil,“ tvrdí pro ParlamentníListy.cz Jiří Mikeš.

Při korespondenční volbě to zválcují jako v USA

Ačkoli koaliční sestava pěje na Markétu Pekarovou Adamovou oslavné ódy, není vyloučené, že by v budoucnu kontroverzní politička mohla táhnout koalici Spolu ke dnu. K tomuto závěru může vést únorový průzkum CVVM, který nepřekvapivě odhalil, že je nejméně důvěryhodnou osobou v české politice, když jí nevěří 65 procent veřejnosti. „To je přesně to, co si myslím. To procento možná bude ve skutečnosti ještě vyšší. Proto ten plán nevyjde. Oni ji stylizují do role jakéhosi rebela, jako Zeman, Klaus byl také něco podobného. Ale ona na rozdíl od nich nemá tolik zkušeností a trochu se v těch svých vyjádřeních vždy zamotá. Ale příští volby, pokud bude Fialova vláda pokračovat v tom, jak si doposud vede, pro ni dopadnou naprosto tragicky. A ani Praha nebo Brno ji nezachrání,“ míní mediální odborník.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Je přesvědčen, že pokud opozice sama něco nepokazí, tak příští volby určitě vyhraje. „Ovšem bude záležet na tom, co zase udělá Ústavní soud. Jestli nám zase nenachystá nějaké překvapení ohledně koalic nebo něčeho jiného. I to se může stát, poněvadž do Ústavního soudu si koalice v nejbližší době prosadí svoje lidi. Měli tam pana Rychetského, tak tam budou mít zase někoho podobného a můžou očekávaný výsledek voleb převrátit. A také bude důležité, jestli se koalici podaří prosadit to korespondenční hlasování. Pokud ano, tak z výsledků můžeme být překvapeni všichni. Pak nebude hrát roli, jestli paní Pekarová Adamová stahuje koalici Spolu ke dnu, nebo ne. Při korespondenční volbě to zválcují, jako se to dělo v USA,“ obává se Jiří Mikeš.

Žebříčky popularity na volby zásadní vliv nemají

Anketa Chcete, aby byl Andrej Babiš znovu premiérem? Chci 81% Nechci. Odmítám Fialovu vládu, ale Babiš už ne 16% Nechci. Jsem příznivcem Fialovy vlády 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 12760 lidí

„Spíš to souvisí s postavením té strany v politickém spektru než s konkrétními výroky. Když zastupujete nějakou menší stranu, tak nějaké trochu provokativní výroky mohou být cestou, jak tu stranu zviditelnit. Ale tyhle žebříčky popularity politiků vzhledem k volbám tradičně nic nevypovídají. Zažili jsme tu spoustu politiků a političek, co tyto žebříčky vedli, ale pak se to ve volbách nijak neprojevilo. Kdysi senátor Fischer, majitel cestovní kanceláře, byl jednu dobu nejpopulárnějším politikem podle těchto žebříčků, ale dostal se jednou do Senátu, kde nic neprosadil, a pak se po něm slehla zem. Těmto žebříčkům se v Americe říká soutěž krásy a to tomu odpovídá. To není něco, co by potvrzovalo, jaký máte volební potenciál vy, potažmo vaše strana. Já tyhle žebříčky z politologického hlediska ani moc nesleduji, protože na volby zásadní vliv nemají,“ zdůrazňuje pro ParlamentníListy.cz Petr Sokol.

Psali jsme: Co skrývají o návštěvě Tchaj-wanu. Profesor Krejčí vynesl Konečná po demonstraci: Nepěkné věci o Pekarové i Prouzovi. Ukáže se Fiala někdy jako chlap? „TV Nova. Pár let zpátky.“ Pekarová včera zle zesměšněna Pekarová pohoří? Cesta na Tchaj-wan: S čím se šéfka nechlubila

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.