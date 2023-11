Nedá se. Rowlingová, autorka Harryho Pottera, odrazila útok od „duhových“

reklama

Spisovatelka J. K. Rowlingová, autorka ságy o Harry Potterovi, studentovi kouzelnictví bojujícímu proti zlu v podobě dogmatiků „čisté krve“, byla dlouhé roky vnímána jako hvězda všech pokrokových liberálů.

Pak ale v jednom tweetu mimochodem poznamenala, že „kojícím osobám“ se obvykle říká „ženy“ a od té doby je už několik let na černé listině mezi homofoby. Dokonce i herci, kteří její postavy v dětských rolích proslavili, byli internetovým davem přinuceni od ní vyjádřit distanc.

Spisovatelce, ze které se díky celosvětovému fantastickému úspěchu její knižní série stala miliardářka, je to podle všeho dost jedno a svůj postoj rozhodně nemíní pod tlakem korigovat.

Proto se na jejích sociálních sítích čas od času strhne zuřivá debata, při které dají militantní LGBTQ+ aktivisté průchod svému temperamentu.

V posledních dnech se takto hádá s účastníky diskusní skupiny Critical Cupcake. Duhový profil, definující se jako „věda, zábava, levice, LGBTQ+, ateismus, odpor“, kteří na ni zaútočili vzkazem: „Máš všechny prachy světa a pořád odmítáš naslouchat lékařům a odborníkům a raději lžeš a démonizuješ menšinu svou iracionální nenávistí“.

Rowlingová se vymezila, že ona s vědci hovoří. „Ozvalo se mi mnoho lékařů, sester, terapeutů, učitelek, sociálních pracovníků a také akademiků. A myslí si, že prožíváme socio-medicínský skandál,“ objasnila aktivistům postoj odborné komunity.

„Prosím, předložte mi příklady mých lží. A taky důkaz, že mám ty všechny prachy světa, protože můj účetní mi tvrdí něco zcela jiného,“ uzavřela spisovatelka.

Příkladů se ve vlákně nedočkala, jen výzev, ať zveřejní jména těch svých odborníků. Většina diskutujících jí naopak vyjadřovala podporu.

V debatě bylo připomenuto několik smutných případů z posledních týdnů, ve kterých si lidé, kteří prošli „transicí“ (dobový výraz pro změnu pohlaví) stěžují, litují svého kroku a varují před podobným rozhodnutím všechny ostatní.

Critical Cupcake místo odpovědi na dotaz přesdílel komentář, který sepsal „dlouhodobý internetový gay“ ze státu Massachuchets jménem Hank Green. Ten to vysvětlil po lopatě: „Abychom si udělali jasno. Rasisté netweetují „nenávidím lidi, kteří nejsou bílí“. Tweetují věci, kvůli kterým se bílí lidé více bojí těch, kteří bílí nejsou. Jo Rowlingová dělá přesně totéž s trans ženami. Píše, jako kdyby šlo o její život“.

Zde se naopak scházely názory, které spisovatelce nakládaly. „Lidé si nedovedou představit, jak jsou tyto „názory“ nebezpečné. Podporují hnutí nenávisti a vystavují tím nebezpečí mnoho lidí včetně mě, stěžoval si jeden.

„Ona svou nenávist k trans lidem už několikrát vyjádřila velmi explicitně,“ přidali se další.

Rowlingová sama na síti nedávno připomněla smutně bizarní případ z konce října, při kterém byl za znásilnění ženy odsouzen jistý Freddie Trenchard, který mezitím prošel tranzicí a nyní pod jménem Alyssa Christine se svým právníkem ztropil/a skandál, že soudkyně nepoužívá požadované oslovení „slečna“, k čemuž nutili i vypovídající znásilněnou.

Právě tento příspěvek rozpoutal aktuální horkou debatu, když se spisovatelka podělila o screeny některých mimořádně nenávistných příspěvků, co kvůli tomu dostala. „Drž se doma, čubko. Může se stát spousta věcí, co vypadají jako nehoda.“... „Kdy už ta zas*aná děvka chcípne? Někdo už by jí měl otrávit.“

„Malá ukázka, co se stane, když řeknete, že nutit ženu, aby nazývala chlapa, co ji znásilnil ‚ona‘, je státem povolené zneužívání,“ poznamenala k tomu Rowlingová.

