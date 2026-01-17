Nedáte Grónsko, tak budete platit. Trump sundal rukavice

17.01.2026 20:35 | Zprávy
autor: Naďa Borská

„Dejte mi Grónsko, v sázce je světový mír. Pokud mi ho nedáte, uvalím na vás sankce.“ Takto by se dalo shrnout sobotní vyjádření amerického prezidenta Donalda Trumpa, ve kterém vyhrožuje Dánsku a dalším evropským zemím. USA prý po mnoho let dotovaly EU a nyní nastal čas, aby se jim Grónsko „vrátilo“, protože Čína a Rusko ho údajně chtějí.

Foto: The White House
Popisek: Donald J. Trump, prezident USA

Americký prezident Donald Trump v sobotním příspěvku na sociální síti Truth Social oznámil, že Spojené státy uvalí cla na zboží z osmi evropských zemí, včetně Dánska, Norska a Německa, pokud nedojde k „úplnému a totálnímu odkoupení“ Grónska. Podle Trumpa je tato transakce klíčová pro národní bezpečnost USA a globální mír, přičemž obviňuje evropské státy z nebezpečné eskalace situace.

V dlouhém příspěvku, který připomíná Trumpův typický styl plný dramatických prohlášení, prezident USA tvrdí: „Dánsko a všechny země Evropské unie a další jsme po mnoho let dotovali tím, že jsme jim neúčtovali cla ani žádné jiné formy odměny. Nyní, po staletích, je čas, aby to Dánsko vrátilo – v sázce je světový mír!“

Dále varuje, že Čína a Rusko mají zájem o Grónsko, které Dánsko údajně nedokáže ochránit. Poukazuje na slabou obranu ostrova, který prý hájí jen „dvě psí spřežení“. 

„Tuto hru mohou hrát pouze Spojené státy americké pod vedením prezidenta Donalda J. Trumpa, a to velmi úspěšně! Nikdo se tohoto posvátného kusu země nedotkne, zvláště když je v sázce národní bezpečnost Spojených států a světa jako celku. Navíc Dánsko, Norsko, Švédsko, Francie, Německo, Spojené království, Nizozemsko a Finsko se vydaly do Grónska z neznámých důvodů. To je velmi nebezpečná situace pro bezpečnost, ochranu a přežití naší planety. Tyto země, které hrají tuto velmi nebezpečnou hru, nasadily do hry úroveň rizika, která není udržitelná ani obhajitelná. Proto je nezbytné, aby byla v zájmu ochrany globálního míru a bezpečnosti přijata důrazná opatření, aby tato potenciálně nebezpečná situace rychle a bez otázek skončila. Počínaje 1. únorem 2026 bude na všechny výše uvedené země (Dánsko, Norsko, Švédsko, Francie, Německo, Spojené království, Nizozemsko a Finsko) uvaleno 10% clo na veškeré zboží zasílané do Spojených států amerických. 1. června 2026 bude clo zvýšeno na 25 %. Toto clo bude splatné až do doby, než bude dosaženo dohody o úplném a totálním odkoupení Grónska. Spojené státy se o tuto transakci snaží již více než 150 let. Mnoho prezidentů se o to pokoušelo a z dobrého důvodu, ale Dánsko vždy odmítlo,“ vyjádřila se hlava USA.

Kvůli moderním zbraňovým systémům, útočným i obranným, je podle Trumpa potřeba získání Grónska „obzvláště důležitá“.

Není to poprvé, co Trump projevil zájem o největší ostrov světa. V roce 2019, během svého prvního prezidentského období, navrhl koupi tohoto autonomního dánského území, což vyvolalo diplomatickou krizi a odmítnutí ze strany Dánska. Dánská premiérka Mette Frederiksenová označila návrh za absurdní. Trump eskaluje tlak s odkazem na strategickou důležitost Grónska pro americkou bezpečnost, včetně protiraketové obrany a přístupu k arktickým zdrojům. Podle Trumpa by začlenění Grónska do systému Zlaté kupole, ambiciózního projektu protiraketové a protivzdušné obrany Spojených států, umožnilo maximální efektivitu zbraňových systémů, včetně ochrany Kanady.

Grónsko, největší ostrov světa s bohatými zásobami nerostných surovin a strategickou polohou v Arktidě, je klíčové pro globální geopolitiku. S rostoucím zájmem Číny a Ruska o arktické oblasti se USA snaží posílit svou přítomnost.

Protesty v dánské Kodani a hlavním městě Grónska Nuuku

Trumpovy aktivity směřující k anexi ostrova vyvolávají v Evropě již delší dobu negativní reakce. Lídři šesti hlavních evropských zemí – Velké Británie, Francie, Itálie, Španělska, Německa a Polska – spolu s Dánskem vydali už minulý týden společné prohlášení, v němž odsoudili Trumpovy komentáře a prohlásili, že „Grónsko patří svým obyvatelům a rozhodnutí o něm náleží pouze Dánsku a Grónsku“.

Dánská premiérka Frederiksenová varovala, že jakýkoli útok na Grónsko by znamenal „konec všeho, včetně NATO“.

V dánské Kodani a hlavním městě Grónska Nuuku proběhly protesty, na nichž demonstranti mávali grónskými vlajkami a volali po zachování suverenity.

 

Evropská unie zatím oficiálně nereagovala, ale analytici varují před dalším napětím v transatlantických vztazích. Někteří evropští komentátoři označují Trumpův přístup za imperialistický a přirovnávají ho k chování Ruska.

Clo by mohlo zasáhnout evropské exporty do USA v hodnotě miliard dolarů, což by zhoršilo již napjaté obchodní vztahy. Trumpův krok přichází v době, kdy USA stupňují tlak na spojence v NATO, aby zvyšovali výdaje na obranu.

