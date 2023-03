Neděle po Václaváku. Moravec se podíval do kamery: Teď vám pustím záběry...

reklama

Václav Moravec debatu otevřel diskusí o dnes již bývalém prezidentovi Miloši Zemanovi, který údajně chtěl ochránit svého kancléře Vratislava Mynáře abolicí. Petr Fiala (ODS) však tento nápad nepodpořil, čímž spadl pod stůl. Rakušan Fialu ocenil a konstatoval, že jednal zodpovědně. „Pokud by premiér byť jen na sekundu uvažoval, že to podepíše, tak je spoluviníkem té věci,“ pravil Rakušan.

Podle Rakušana tato snaha ukazuje, že okolí prezidenta Zemana bylo ještě problematičtější, než se z vnějšku zdálo. „A tady se ukazuje, že ta změna, ke které na Hradě s novým prezidentem dojde, je více než potřebná,“ konstatoval Rakušan.

A zde dal Havlíček Rakušanovi za pravdu.

„Já nejsem rád, že máme takového premiéra, my nesouhlasíme téměř s ničím, co dělá, ale tady bych postupoval stejně,“ odmítl Havlíček možnou Zemanovu abolici pro Mynáře. Jedním dechem dodal, že by neomilostnil ani firmu, které dal Zeman milost na poslední chvíli. „Pokud se takto mělo postupovat, tak se mělo postupovat u všech stejně,“ podotkl Havlíček.

Moravec v souvislosti s prezidentem uveřejnil průzkum společnosti KantarCZ, který ukázal, že 55 % dotázaných souhlasí s tím, že prezident Petr Pavel hned po zvolení postupoval aktivně. 35 % dotázaných má za to, že Pavel byl až příliš aktivní.

Moravec připomněl, že abolice se nedočkal ani Andrej Babiš (ANO), který stanul před soudem v kauze Čapí hnízdo – a nakonec byl soudem zcela očištěn.

„V téhle zemi funguje soudní systém tak, jak má. Rozhoduje o vině a nevině. A já říkám, že Andrej Babiš se ke své kauze dopředu vyjadřoval,“ poznamenal Rakušan.

„Vy dneska mluvíte jako kniha. Ale škoda, že jste si na to nevzpomněl, když jste stál na střeše ministerstva vnitra a křičel jste ‚Andreji, už se to blíží!‘. Tohle jste mohl křičet ve své ložnici – ale vy jste to křičel na střeše ministerstva vnitra!“ rozhořčil se Havlíček.

„Já ve své ložnici myslím na jiné věci než na Andreje Babiše,“ prohlásil Rakušan.

Moravec poté nastolil téma valorizace důchodů.

Havlíček varoval, že vláda musí mít stoprocentní jistotu, že to, co dělá, není v rozporu s ústavou – a pokud má sebemenší pochybnosti, tak takový zákon neměla protlačovat ve stavu legislativní nouze, což se podle Havlíčka zcela nehodilo. „Vy jste měli možnosti udělat to v řádném režimu a nechat to projít v této chvíli za normálních okolností a pak si nastavit vlastní valorizační vzorec od 1. 1. 2024. My bychom s tím možná nesouhlasili. Ale vy jste ohnuli všechno, co se ohnout dá,“ rozčílil se Havlíček.

„Pokud by on to dnes vládě podepsal a nedal jí tam veto, tak se pouštíme do určitého rizika. Když jsem mluvil s lidmi z koalice, tak oni se z 60 procent cítí silní v kramflecích. A to je katastrofa,“ zuřil Havlíček.

Vládu tepal za to, že ještě 9. února „nevěděla“, jak vysoká bude inflace. „My jsme zcela jednoznačně věděli, že inflace poroste. A vláda nedala na růst důchodů na tento rok nic. A k dovršení všeho zlého si vláda navyšuje platy. Ti, kteří berou 150 až 200 tisíc... a vy si navyšujete platy o 12 procent, nestydatě, to je neuvěřitelné. Jestliže vláda káže vodu, tak nemůžete pít víno. A pokud vláda říká lidem, že ‚vy se musíte uskromnit‘, ale přitom sama sobě navyšuje platy... Dalo se to zmrazit, dalo se to ještě oddálit. Je to i o symbolech,“ upozornil Havlíček.

„Že se vláda snaží odrbat nejstarší generaci, to vůbec není pravda. My se jen snažíme reagovat na situaci, kdy se každý šestý důchod platí z dluhů. Důchodci jsou lidé, kterým ty důchody rostly velice a díky tomu tu inflaci nějak zvládají. Pak jsou tady mladé rodiny a další skupiny a my jsme tu ekonomiku zdědili v nějakém stavu, ale vy se tváříte, že se tu před 17. prosincem 2021 nic nestalo. A víte, co řekl váš senátor Adámek v diskusi? On řekl: ‚My jsme neměli rušit superhrubou mzdu.‘ Zamyslete se nad tím,“ navrhnul Rakušan Havlíčkovi.

A Havlíček argumentoval: „Celý ten váš deštník je postaven na tom, že vy nepomáháte nikomu, a odebíráte peníze seniorům, lidem, kteří se nemohou bránit,“ konstatoval trpce. A tepal vládu Petra Fialy (ODS) za balónky, které vypouští k důchodové reformě.

Vůči tomu se Rakušan ohradil. „Vy jste slibovali důchodovou reformu, ale nakonec jste ji nepředstavili, i když jste to slibovali. Já jsem ji nikdy neviděl. To byla paní Colombová. My do toho půjdeme. My ji představíme, Ale zatím o návrzích debatujeme, my jsme měli jedno K5 a jedno K15. Ale ještě jsme nic nepředstavili, a vy už tady křičíte,“ kroutil hlavou Rakušan.

„Já na vás vůbec nekřičím, já jsem dneska klidný jako želva,“ kontroval Havlíček. A vládě vyčetl, že když jednala při valorizaci penzí tak, jak jednala, tak se nemůže divit, že opozice bude chtít s vládou jednat o důchodové reformě.

Moravec pak zaostřil k sobotní demonstraci v Praze. „Nespokojenost s vládou dala najevo polovina Václavského náměstí. Demonstraci zorganizoval Jindřich Rajchl, lídr hnutí PRO. Rajchů vyhrožoval vládě, že když nevyhoví jejich požadavkům, tak 16. dubna bude další demonstrace a dojde i k blokování státních institucí.“

Oni se postavili proti této vládě. Proti tomu, že vláda nezvládla energetickou krizi, ona převzala ty balíčky z ERU. Tomu se ti lidé postavili. Oni se postavili proti cenzuře, zaznělo.

Rakušan upozornil: „Policie jasně řekla, že pokud někdo chtěl vtrhnout do Národního muzea, byl to nezákonný postup. Policie na to upozornila opakovaně. A policie poté začala reagovat použila, některé donucovací prostředky, když někdo z davu použil vlajku jako zbraň proti nim. Dva policisté byli zraněni. Nejsou to zranění vážná, je to na ruce a na noze, ta zranění nejsou vážná a policisté budou v pořádku,“ pravil Rakušan.

Já jsem neslyšel odsouzení toho, že se demonstranti pokusili vtrhnout do instituce, když tam byli normální návštěvníci... Já přiznávám, že jsme měli některé kroky vysvětlovat lépe, ale to, co neakceptuji, je útok na národní instituci. To já neakceptuji. Já chápu obavy lidí, ale to celé se v závěru změnilo ve snahu svrhnout ukrajinskou vlajku.

Moravec upozornil na vystoupení děkana NF VŠE Miroslava Ševčíka, který zákrok policie před budovou Národního muzea po skončení demostrace přirovnal k Palachovu týdnu z ledna 1989. „Přijde vám správné, že člověk, který sám sloužil totalitnímu režimu a byl v ústavu marxismu-leninismu...“

„Mně to správné nepřijde, já bych to rozhodně nepoužil,“ nechal se slyšet Havlíček. Ale Rakušanovi vyčetl, že demonstranty hází do jednoho pytle a že varuje před tím, že v tom davu byli i lidé se symboly soukromé ruské armády wagnerovců, kteří bojují na Ukrajině.

„V davu, který čítá desetitisíce lidí, se vždy nějací takoví magoři najdou. ... To je stejné, jako kdybych řekl, že ten magor z ODS, ten pan Novotný, je představitelem ODS.. Ale on není představitelem ODS. Tam jsou i jiní lidé,“ ozval se Havlíček

Rakušan zopakoval, že má „pochopení pro frustraci“, ale odmítá zavírat oči nad „útokem na tak významné místo, jako je Národní muzeum“.

Moravec pak položil na stůl volební průzkum společnosti KantarCZ pro Českou televizi, který ukázal, že volby by vyhrála koalice SPOLU. Koalice SPOLU by vyhrála s 31 %. Hnutí ANO byzískalo přes 30 %. Koalice Pirátů a Starostů by získala 13 %. SPD by získala 9 %. Voliči Tomia Okamury se podle modelu přesouvají nejčastěji ke hnutí ANO.

Podle Havlíčka to ukazuje, že hnutí ANO je nesilnější stranou. Je stranou, která ctí vlastenectví a staví se proti progresivismu a proti „šíleným evropským nápadům“. „Ale to vůbec neznamená, že bychom chtěli vystupovat z Evropské unie. To bych rád, aby tady zaznělo. Hnutí ANO nebude chtít vystupovat z EU, a pokud ano tak to bude beze mě,“ pravil Havlíček.

Proti konzervativcům a ctitelům národních hodnot stojí podle Havlíčka progresivisté, kteří momentálně vládnou.

Rakušan podotkl, že Havlíček v některých bodech mluví stejně jako představitelé hnutí PRO. „Potom je tady potenciální směr spolupráce s hnutím PRO. My se na to připravíme, že tu hnutí ANO možná podpoří blokaci vládních budov. Dobře,“ vyjádřil se Rakušan.

Progresivisté podle Havlíčka chtějí „Evropu silných regionů“, zatímco hnutí ANO chce „Evropu silných národních států“.

Rakušan připomněl, že hnutí STAN vždy v prvé řadě usilovalo o to, aby Česko plně využilo výhod členství v EU. „Nepodsouvejte mi, že chceme nějaký superstát a že tady pohrdáme suverenitou. My samozřejmě nebudeme lidi strašit zlou EU a zlými evropskými demokraty. My fakt nebudeme chtít lidi strašit a zatáhnout je někam k maďarskému Viktoru Orbánovi, který vás podporoval v kampani,“ hovořil Rakušan k Havlíčkovi.

Moravec se pak stočil k uprchlíkům a k uprchlickým krizím. Ta poslední byla spojena s ruskou invazí na Ukrajinu. Upozornil, že demonstranti z Václavského náměstí chtěl z Národního muzea strhnout vlajku napadené země.

„Jakýkoli pokus strhnout vlajku, která je určená např. k uctění lidí, kteří na Ukrajině padli, je pro mě nepřijatelný,“ ozval se Havlíček. „Naše vláda byla ta, která zajistila, že do Česka mohlo přicházet 40 tisíc ukrajinských pracovníků a to včetně jejich rodin,“ pokračoval.

Upozorňoval také, že česká vláda musí vedle ukrajinských uprchlíků pomáhat i českým lidem, protože pokud podporu pro české občany zanedbá, otočí se to nakonec proti oněm Ukrajincům. „Vina je u té vlády, protože brutálně podcenila tu situaci u nás,“ tepal Havlíček Rakušana.

Rakušan kontroval, že k nárůstu protiuprchlických nálad přispělo i hnutí ANO se svými tezemi typu „my tu Ukrajinu podporujeme, ale...“. A takováto rétorika podle Rakušana není v pořádku.

