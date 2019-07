Nedostal jsem z Ruska ani rubl! hřímal Salvini. Je tu obří skandál, který může položit vládu v Itálii

Anketa Má se ZRUŠIT přímá volba prezidenta, jak navrhuje předseda ODS Petr Fiala? Ano 5% Ne 95% hlasovalo: 5597 lidí v reakci na obvinění, že údajně spolupracuje s Rusy ohledně ropných zakázek, výměnou za finanční podporu jeho strany Liga. Doplnil též, že stejně jak tomu již bylo v minulosti, hodlá situaci řešit i soudně.

Salviniho prohlášení následovalo po vydání údajných přepisů rozhovoru spolupracovníků Salviniho s ruskými investory na zpravodajském webu BuzzFeed News. V rozhovorech se debatuje o podpoře Salviniho hnutí před letošními volbami do Evropského parlamentu výměnou za uzavření ropných zakázek s ruskými investory.

Obvinění z dohody o financování Ligy Ruskem byla poprvé učiněna v únoru italským týdeníkem L'Espresso, tehdy nicméně za tvrzeními nestály žádné důkazy. V aktuálním přepisu vydaném serverem BuzzFeed News je zachyceno šest mužů – tři Rusové a tři Italové, jak diskutují o odklonění financí do pokladny Ligy z ropné dohody.

Dle tvrzení serveru BuzzFeed News se měl blízký spolupracovník Mattea Salviniho setkat s ruskými investory a domluvit tajnou dohodu Salviniho strany Liga s Moskvou.

Setkání v jednom z hotelů v Moskvě se měl zúčastnit blízký Salviniho spolupracovník a bývalý mluvčí Gianluca Savoini, který nyní v Itálii vede proruský kulturní institut. „Liga nikdy neobdržela ani cent z Ruska,“ hájí se Savoini poté, co opoziční strany v Itálii vyzvaly k okamžitému prošetření situace.

Údajná dohoda uzavřená s Rusy měla zahrnovat ruskou ropnou společnost, která by prodala italské společnosti Eni tři miliony tun paliv v hodnotě 1,5 miliardy dolarů. Během obchodu by se později vyjednala sleva (z 250.000 tun) a peníze z ní by se odklonily právě k Salvinimu do Ligy.

Mělo se tak dít právě před květnovými volbami do Evropského parlamentu. Pokud by se informace potvrdily, tak by Salviniho strana porušila pravidla pro financování stran.

Na schůzce muži diskutovali mimo jiného o významu Ruska. Zazněla slova i o ruské podpoře dalších ultrapravicových stran v Evropě. Jeden z Rusů popsal Salviniho de facto jako „vůdce nacionalistů a populistů napříč kontinentem“ a přirovnal jej k americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, následovalo i vtipkování o „posílání lidí do gulagu“.

V poslední době by nešlo o první skandál spojený s tajnými dohodami s Ruskem, který by mohl stát za pádem některé z evropských vlád. V podobné situaci se v tomto roce ocitlo i Rakousko, kde vládní krizi odstartovalo video, na němž šéf Svobodné strany (FPÖ) a pozdější vicekancléř Heinz-Christian Strache před rakouskými volbami v roce 2017 hovoří s ženou, která se vydává za neteř ruského oligarchy. Tématem rozhovoru bylo možné nezákonné financování Stracheho strany a přidělování státních zakázek výměnou za volební pomoc.

Po rozpadu koalice chtěl kancléř a předseda lidové strany (ÖVP) Sebastian Kurz dovést zemi k předčasným volbám s jednobarevnou vládou doplněnou o odborníky. Parlament ale kancléři i celé rekonstruované vládě po několika dnech působení vyslovil nedůvěru. Zemi pak po pádu vlády řídil lidovecký vicekancléř a ministr financí Hartwig Löger.

„Naprosto neskutečné! Očekávatelné, ale stále těžko uvěřitelné! Přímý přepis vyjednávání Salviniho lidí s Rusáky o nové Evropě, o alianci nacionalistických stran a o tom, jak dostat rusácké prachy ilegálně do kasy Salviniho strany. Okurková sezóna moc dlouho nevydržela. Tohle je BOMBA!“ vyjádřil se k tématu politický komentátor a youtuber Bratříček.

Citoval taktéž přepis údajné nahrávky: „Musíme vybudovat Evropu pro naše děti, naše syny, bez iluminátů Bruselu a USA.“ A dodává k němu: „Jsem zvědavý, jaký to bude mít vliv na nacionalistickou frakci v EP a Tomia Okamuru. Okamura jmenován v odposlechu nebyl. Ostatní nacionalistické strany (Německo, Francie, Švédsko...) ale ano.“

Bratříček též varuje: „Rád bych zdůraznil závažnost celé situace. Jednalo by se o první neoddiskutovatelný důkaz organizovaného rozvratu EU (a z mé tvorby víte, jaký na ni mám názor) vnější mocností. Dovolím si to přirovnat k německému financování bolševiků za první světové války. Pokud se to potvrdí, můžeme bohužel očekávat ještě vetší posílení integračních tlaků EU.“ A ke zdroji připomíná, že je třeba si ještě počkat na zveřejnění nahrávky, aby se zjistilo, zdali není podvržená.

