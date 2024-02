Nedostudovala, 22 let, deprese... Prezidentova Rada mladých. Co mu tito budou radit? Zhrození

08.02.2024 20:30 | Monitoring

Prezident Petr Pavel při inauguraci říkal, že jsme všichni jeden tým – ti, co ho volili, i ti, co ho nevolili. Co myslíte, najde Petr Pavel společný jazyk s celou mladou generací prostřednictvím Rady mladých, složené z jeho podporovatelů, z nichž někteří nedostudovali a někteří se zviditelňují svou duševní křehkostí? Opravdu se jejich prostřednictvím hlava státu dozví, jaké to je pracovat v dělnické profesi, ve zdravotnictví na tři směny, anebo systémem krátký, dlouhý týden? Obáváme se, že nikoli,“ uvádí Jana Bobošíková, která v novém díle Aby bylo jasno představila mladý poradenský tým hlavy státu.