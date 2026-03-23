Nejasno kolem zákona o neziskovkách. Rakušan jásá, jiní píší o vítězství Letné

Řada výtek padla na adresu vlády Andreje Babiše (ANO) na sobotní demonstraci na Letné. Kritizovala se mimo jiné příprava údajně proruského zákona o zahraničních vazbách neziskových organizací. Pranýřovala ho například Mariana Novotná Nachtigallová, místopředsedkyně spolku Milion chvilek. „Vykazuje podobnost s ruskou předlohou. Říkají, že je odvozen od amerického zákona FARA, ale není,“ uvedla na Letné.
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
Slovenská historička Hana Kubátová, docentka Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, řekla, že na jejím rodném Slovensku podobný zákon „několik měsíců dusil občanskou společnost“, nakonec byl však zrušen. Právní norma připravovaná v Česku má podle ní „příbuzné v Moskvě“.
„Začínající výzkumník začne uvažovat, jestli mu stáž v zahraničí nezkazí kariéru doma,“ vysvětlovala Kubátová zhoubný vliv zákona.
Vymezil se proti němu také biochemik Václav Pačes, jemuž se zdá, že svoboda a demokracie začínají být pomalu nahlodávány.
„Zákon je napsán tak, že se dá snadno zneužít k pomalému omezování osobní svobody. Přitom osobní svoboda, výměna názorů, svoboda výzkumu jsou nejdůležitější. Důležitější než peníze a další věci, které potřebujeme k práci,“ sdělil Pačes.
„Ruský zákon“ kritizoval také šéf Milionu chvilek Mikuláš Minář.
Tejc: Zákon o zahraničních vazbách nechystá ministerstvo ani vláda
Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) po pondělním jednání vlády řekl, že zákon o zahraničních vazbách neziskových organizací nechystá ani Ministerstvo spravedlnosti, ani vláda. Programové prohlášení vlády podle ministra s žádným takovým zákonem nepočítá. Přehled o dotacích neziskových organizací z veřejných peněz zajistí vyhláška Ministerstva financí.
„Hurá a děkujeme. Vláda bere zpátečku, ruský zákon tady nebude,“ rozparádil se šéf STAN Vít Rakušan v krátkém videu, které natočil za jízdy v autě.
Na svém facebookovém účtu uvádí: „Ruský zákon, Babišův bič k šikanování občanského sektoru, díky společnému tlaku občanské společnosti a opozičních stran padl pod stůl. Ministr spravedlnosti na dnešní tiskovce řekl, že žádný takový zákon připravovat nebude. Má smysl se ozvat a děkuju moc všem, kdo to udělali, institucím, jednotlivcům, všem kolegům a kolegyním z opozice.“
Ale radovat se by podle něj bylo předčasné. „Je tu nový výmysl Babišovy koalice, snaha připravit veřejnoprávní média už v polovině tohoto roku o polovinu jejich příjmů. Snaha udělat z hlídacího psa demokracie poslušného mazlíka, který za pamlsek rád zapanáčkuje. Hned zítra tohle téma otevřeme ve Sněmovně a nedáme se. Využijeme všech prostředků k tomu, aby takový zákon neprošel. A znovu budeme potřebovat vaši pomoc. Ničeho se totiž populisté nebojí víc než hlasitého nesouhlasu lidí,“ sdělil Rakušan.
Štít demokracie: Občanský tlak se vyplácí, hnědá koalice vycouvala
Vyjádření ministra spravedlnosti komentuje také facebookový účet Štít demokracie. „Přátelé, je to neuvěřitelné, ale občanský tlak se skutečně vyplácí. Ministr spravedlnosti Tejc dnes na tiskovce oznámil, že hnědá koalice definitivně vycouvala z RUSKÉHO ZÁKONA proti neziskovému sektoru. Podle jeho slov vláda nic takového nepřipraví, žádný zákon nepředloží a vše zastane obyčejná vyhláška. O vládní rezignaci už píšou i Seznam Zprávy, které návrh zákona zveřejnily,“ publikoval na svém profilu.
Je to prý ten největší důkaz toho, že se soustředěný tlak a občanská aktivita skutečně vyplácejí. „Psali jste e-maily Andreji Babišovi, hojně jste toto téma rozvíjeli na sociálních sítích a v sobotu jste se dokázali spojit a ozvat na obří demonstraci Milionu chvilek. Udělali jste hodně a toto vycouvání s tím souvisí,“ píše Štít demokracie a uzavírá: „Buďte na sebe pyšní. Je to i vaše velké vítězství. Vítězství občanské společnosti. Ne první a rozhodně ne poslední.“
Předseda Svobodných a poslanec za SPD Libor Vondráček se však vyjádřil: „Programové prohlášení s tím stále počítá, tyhle účelové zkreslené zprávy od Novinek nesmíte brát vážně. Média nás chtějí rozeštvat a každá vláda každý týden má být nějakou záminkou.“
