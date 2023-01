Nejde jen o Pavla nebo Babiše. Je to vzkaz pro všechny. A vážný

Dva favorité prezidentských voleb Andrej Babiš a Petr Pavel udělali v úterý stejnou věc. Nepřišli do debaty v důležitých médiích. Babiš do superdebaty v Blesku a Pavel se neobjevil na rozhovoru v Novinkách. Andrej Babiš místo toho odjel do Ústí nad Labem, kde večer vystoupil v Severočeském divadle. „Už se prostě taktizuje s tím, že si všichni uvědomují, že to, co bude rozhodné, jsou televize. Nejen z titulu masového oslovení a zájmu, ale i kvůli tomu, že to budou poslední debaty před samotnou volbou,“ konstatoval pro PL.cz politolog Jan Kubáček s tím, že současní kandidáti nejsou lumeni televizních debat, že by tam jeden opravdu přečníval ostatní.

Babiš do debat chodit odmítá a tvrdí, že se tam o něm lže. Petr Pavel prý neměl čas. Proč nepřišli? Jaké to má pozadí? Novinky odstartovaly kauzu minulosti generála Pavla a jedou ji systematicky dál. Někteří příznivci generála ukazují prstem na šéfredaktora Novinek Zdeňka Porybného a tvrdí, že je to tím, že je „komunistický šéfredaktor“, a proto začaly tuto kampaň. Blesk zase patří Danielu Křetínskému, který je podle mnohých indícií nakloněn současné vládě a není tudíž nakloněn Andreji Babišovi...

„Souvisí to s tím, že teď bude velký mediální zájem, chystají se zejména velmi sledované televizní debaty. Ty budou velmi klíčové. Navíc garantují masovou pozornost, takže kandidáti si už mohou dovolit z médií vybírat. A samozřejmě nebudeme si nalhávat, že také dávají vzkaz jednotlivým redakcím, jaké s nimi mají dlouhodobě vztahy, kde vidí své priority,“ upozornil pro PL.cz politolog Jan Kubáček.

„Především však vidíme u jednotlivých kandidátů, že nechtějí zbytečně riskovat a chodit do pro ně méně komfortních zón, méně vlídných redakcí, které otevíraly a sledovaly takové Černé Petry z minulosti. A dělaly by z nich témata svých debat, protože by si tu exkluzivitu nechtěly nechat vzít. Už se prostě taktizuje s tím, že si všichni uvědomují, že to, co bude rozhodné, jsou televize. Nejen z titulu masového oslovení a zájmu, ale i kvůli tomu, že to budou poslední debaty před samotnou volbou,“ konstatoval.

„Kdyby Novinky, Blesk a jiná masová média měla debatu těsně před volebními dny, tak si dovedu představit, že by kandidáti museli jít i pro sebe do méně příjemných redakcí a formátů debat, protože by si uvědomovali, že mají velkou šanci oslovit těsně před samotnou volbou nerozhodnuté. Tím, že je to týden a půl do voleb, tak to je z pohledu horké fáze kampaně dlouhý čas. Do té doby se můžou objevit klidně další kauzy a budou se samozřejmě rozebírat televizní výkony. Takže kandidáti taktizují a vybírají si, kam půjdou,“ vysvětlil politolog.

Uvedená média si to nenechala líbit. Novinky sezvali lidi, kteří Pavla kritizují, byl tam jeho spolužák Pavel Beneš i historik Ústavu pro studium totalitních režimů Petr Blažek, do pořadu Jaký je Petr Pavel? Blesk na titulní stranu svého listu uvedl: „Babiš odmítl čtenáře Blesku“. Takže je vlastně znectili.

„Teatrálně, demonstrativně je potrestali, protože si uvědomují, že nejde jen o Petra Pavla a Andreje Babiše, ale že jde o vyslání signálu i dalším kandidátům a obecně politikům, jako celému cechu. Jsme v zemi, kde volební rok střídá volební rok, aby i ostatní politici pochopili, že to, co se teď děje kandidátům na hlavu státu, se stejně dobře může dít vrcholným politikům, kandidátům do sněmovních voleb či Evropského parlamentu. Nejde tedy jen o ty dva jmenované. Vzkaz byl vyslán všem politikům – pozor, bacha, velmi si rozvažte, jestli k nám nebudete na debaty docházet a svůj prostor nevyužijete. Pokud ho nevyužijete, budete ztrestání ještě více a bude to pro vás nepříjemnější, než kdybyste se té debaty zúčastnili,“ okomentoval Kubáček.

Ublíží významně tato konkrétní událost oběma zmiňovaným kandidátům, nebo je to vlastně jedno z pohledu voličů a voleb? „Kdyby v tomto trendu dlouhodobě pokračovali, tak jim to ublíží. Tím, že zanedlouho nastartují televizní debaty, mají velkou příležitost tuto pro sebe momentálně nepříznivou situaci překrýt. Andrej Babiš si navíc uvědomuje, že teď bude velká debata ohledně soudu, Čapího hnízda. To bude téma příštího týdne. I to do jaké debaty půjde, a do jaké ne. Nyní Andrej Babiš i Petr Pavel sází na to, že sice možná u některých voličů dojde ke zdvihnutí obočí, ale překryjí to témata dalších dní. Nesmí se toto ale stát trendem. Pokud by se jednotliví kandidáti rozhodli, že budou bojkotovat debaty, dokonce případně i mezi prvním a druhým kolem, může se jim to hrubě vymstít. Což si uvědomil Miloš Zeman a velmi rychle zatáhl za záchrannou brzdu a vstoupil do debat mezi prvním a druhým kolem, protože věděl, že uprázdnění prostoru znamená předání ho konkurenci, soupeři,“ vysvětlil.

K tomu lze dodat, že debaty byly navíc silnou stránkou Miloše Zemana. „Uvidíme příští týden, ale myslím si, že se bavíme o tom, že současní kandidáti jsou v debatách povětšinou papíroví tygři. Ani Petr Pavel, ani Andrej Babiš, ani Danuše Nerudová nejsou lumeni televizních debat, že by tam jeden opravdu přečníval ostatní,“ uzavřel Jan Kubáček.



