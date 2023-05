Nejdřív Zelenskyj, teď covid a finance. Jestli ho v USA zvolí, Fialu trefí

reklama

Kennedy mladší na twitteru varuje před finanční cenzurou politických nepřátel a lidí s „nesprávnými názory“, jejíž příklady se již postupně objevují. „Na finanční cenzuru politických nepřátel jsme zvyklí z autoritářských režimů. Nikoho nepřekvapilo, když Rusko zmrazilo více než 100 bankovních účtů spojených s opozičním vůdcem Alexejem Navalným. Ale udělala to i Kanada, která zablokovala více než 200 účtů lidí protestujících proti povinnému očkování,“ píše Kennedy s tím, že něco podobného si lze snadno představit i ve Spojených státech.

The financial censorship of political enemies is something we’re used to seeing under authoritarian regimes. No one was surprised when Russia froze more than 100 bank accounts tied to opposition leader Alexei Navalny. But Canada did it too, locking more than 200 accounts of… — Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) May 5, 2023

„I tady v Americe by vám jednoho dne mohli zmrazit bankovní účet kvůli vaší politice nebo komentářům na sociálních sítích,“ varuje Kennedy ml.

Takové jednání se navíc už v minulosti objevilo, jak upozorňuje Kennedy. „V roce 2010 společnosti Paypal, Visa a Mastercard na příkaz amerického ministerstva zahraničí pozastavily činnost serveru WikiLeaks. Společnost GoFundMe zase zablokovala americké účty pro zasílání finančních prostředků kanadským řidičům kamionů a místo toho plánovala věnovat peníze svým preferovaným charitativním organizacím, přičemž ustoupila, až když čelila žalobě,“ přibližuje případ Kennedy ml.

„Společnost PayPal upravila své zásady přijatelného používání a uložila uživatelům pokutu 2500 dolarů za šíření informací, které považovala za dezinformace; tuto změnu pod tlakem odvolala. Nicméně tisíce zákazníků ale v současné době žalují společnost PayPal za svévolné zabavení jejich účtů,“ jmenuje další podobné případy možný budoucí prezident.

It’s not outlandish to imagine that even here in America, your bank account could one day be frozen because of your politics, or comments you’ve made on social media.



After all, in 2010, Paypal, Visa, and Mastercard suspended WikiLeaks, at the behest of the U.S. State… — Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) May 5, 2023

Jedná se sice o rozhodnutí soukromých společností, ty ale podle něj často jednají ze strachu před Kongresem či regulačními orgány nebo přímo na jejich příkaz. „Jejich rozhodnutí přímo zasahují do našich práv. Možnost spořit a utrácet bez politických zásahů je předpokladem pro uplatnění smysluplného nesouhlasu, a proto ji budu hájit. Toto není pravicová nebo levicová záležitost. Jde o ochranu demokracie před mocnými zavedenými zájmy. Digitalizace měny dala vládě bezprecedentní pravomoci sledovat a kontrolovat ekonomický život,“ má jasno Kennedy.

Proto se razantně staví proti digitalizaci peněz centrálních bank (CBDC). „Jsem proti CBDC, které značně posílí moc vlády zašlapávat jakýkoliv projev nesouhlasu a jediným stiskem klávesy odřízne přístup k finančním prostředkům. Proto také podporuji bitcoin, který lidem umožňuje provádět transakce bez zásahů vlády. Bitcoin je záchranou pro lidová hnutí po celém světě,“ dodává Kennedy mladší.

That is why I oppose CBDCs, which will vastly magnify the government’s power to suffocate dissent by cutting off access to funds with a keystroke. That’s also why I support bitcoin, which allows people to conduct transactions free from government interference. Bitcoin has been a… — Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) May 5, 2023

Robert F. Kennedy na twitteru často vynáší ožehavá témata, začátkem týdne například prohlásil, že válce na Ukrajině se dalo zabránit, pokud by prezident Volodymyr Zelenskyj pronesl pouhých několik slov.

„Zelenskyj mohl téměř jistě zabránit válce s Ruskem v roce 2022 pouhým vyslovením několika slov: ‚Nevstoupím do NATO‘,“ uvádí ve svém tweetu k rusko-ukrajinskému konfliktu.

„Ale na nátlak neokonzervativců z Bidenova Bílého domu a násilnických fašistických elementů v ukrajinské vládě Zelenskyj integroval svou armádu do armády NATO a dovolil USA umístit podél ukrajinské hranice s Ruskem dlouhé 1200 mil odpalovací zařízení raket Aegis s jadernými zbraněmi,“ pokračuje Robert F. Kennedy mladší.

„Přiznejme si, že neokonzervativci chtěli válku s Ruskem, stejně jako chtěli válku s Irákem,“ uzavírá Robert F. Kennedy mladší

