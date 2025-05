Nejen Němci. Na Tchaj-wanu zhasne poslední reaktor. A přišlo zlé slovo

Reportér společnosti Bloomberg, pokrývající energetiku a komodity v Singapuru, Stephen Stapczynski na sociální síti X upozornil, že Tchaj-wan se chystá na uzavření svého posledního jaderného reaktoru.

Dle všeho se jedná o jadernou elektrárnu Maanshan, o její druhý blok. První blok elektrárny byl po vypršení 40leté licence odstaven už koncem června loňského roku. Licence druhého bloku vyprší v sobotu 17. května 2025 a Tchaj-wan tak pokračuje ve své politice postupného ukončování jaderné energetiky. Státní společnost Taipower podala žádost o vyřazení obou bloků už v červenci 2021, píše server World Nuclear News.

Reportér Stapczynski podotkl, že od roku 2018 se jedná již o šesté uzavření jaderné elektrárny na Tchaj-wanu. Po plánovaném odstavení druhého reaktoru elektrárny Maanshan v květnu 2025 nebude na Tchaj-wanu v provozu žádný jaderný reaktor.

Podobný přístup zvolilo v minulosti i Německo během vlády kancléřky Angely Merkelové. V dubnu 2023 pak definitivně ukončilo provoz poslední německé jaderné elektrárny, navzdory energetické krizi a emisním cílům.

Reportér Stapczynski také zmínil, že odstavení každého reaktoru zvyšuje roční náklady na dovoz zkapalněného zemního plynu přibližně o 500 milionů dolarů a s rostoucí poptávkou po elektřině tak zvyšuje rizika pro energetickou bezpečnost.

TAIWAN PREPARES TO SHUT LAST NUCLEAR REACTOR ???? ?? This is the Maanshan nuclear power plant, which will shut on Saturday — the 6th closure since 2018 Each shuttered reactor adds ~$500 million in annual LNG import costs, and raises energy security risks as power demand rises ?? pic.twitter.com/wlZdeBK40N

Nezávislá tchajwanská novinářka Angelica Oungová, jež se dlouhodobě věnuje tchajwanskému energetickému systému, kritizovala vypnutí posledního jaderného reaktoru na Tchaj-wanu jako příklad hlubšího úpadku země, který podle ní začal s odklonem od technokratického stylu vládnutí.

Oungová připomněla, že za vlády autoritářského Kuomintangu (KMT) sice na Tchaj-wanu vládl nedemokratický režim, nicméně ve vládě byli schopní inženýři a technokraté, kteří dokázali zajistit energetickou soběstačnost země a položit základy čipového průmyslu.

„Pak povstala DPP a jejich stížnosti byly velmi legitimní a jejich touha po demokracii velmi čestná, ale z vlády vedené inženýry a technokraty jsme se stali vládou vedenou aktivisty a právníky,“ kritizovala Oungová nástup strany DPP, která jadernou energii začala vnímat ne jako kritickou infrastrukturu, ale jako symbol represivní minulosti. Jaderné elektrárny odmítli a strach z radiace zneužili k prosazení cíle „země bez jaderných zbraní“ jakožto stranického ústavního principu.

Oungová uvedla, že i v současnosti, kdy Tchaj-wan čelí nedostatku energie a neschopnosti například provozovat nové datové centrum na severu ostrova, DPP nadále odmítá změnit kurz. Novinářka proto podrobila kritice také prezidenta Čching-te Laje za to, že často hovoří o „suverenitě v oblasti umělé inteligence“, zatímco ostrov nemá dostatek elektřiny ani pro základní infrastrukturu.

„Chytrý v politice, zaostalý ve vládnutí. Obávám se, že pokud bude DPP nadále u moci, Tchaj-wan se změní ve Filipíny,“ varovala novinářka. A že, ačkoliv na to lidé často zapomínají, Filipíny byly jednu dobu bohatší zemí než je Tchaj-wan a karty se obrátily až s tchajwanským hospodářským zázrakem v 80. a 90. letech minulého století.

V této souvislosti obvinila vládu z povrchní orientace na progresivní západní koncepty jako je diverzita, rovnost a inkluze (DEI), místo toho, aby řešila praktické problémy země.

„Proto, i když mám Tchaj-wan ráda, začnu mu říkat ‚ostrov retardů‘, protože vypnout připravenou jadernou energii, když jste beztak zranitelní blokádou a máte nedostatek energie, je vrchol retardace,“ dodala ostře Oungová.

The last nuclear reactor in Taiwan powers down tomorrow. This just exemplifies everything that went wrong with Taiwan.

The KMT were oppressive authoritarians, but they had brilliant technocrats like Sun yun-suan and KT Lee. That’s why in the 80s while Taiwan was literally the… https://t.co/W9zafh1pwf