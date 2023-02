Nejsme podlidé, abychom jezdili na naftu... Peksa dával za vzor Norsko

„My nejsme žádní podlidé. To, co zvládnou Norové, zvládnou Češi také.“ Europoslanec Mikuláš Peksa na CNN Prima News plamenně hájil zákaz spalovacích motorů po roce 2035. Pousmál se nad premiérem Petrem Fialou a připomněl, kdo tento zákaz před volbami odmítal. Další tři hosté CNN Prima News jeho nadšení krotili. Poslanec SPD otevřeně bije na poplach a upozornil, že zaměstnanci automobilky v Kolíně jsou už teď doma na 80 procentech platu a že může být ještě mnohem hůř. A pak došlo na zpomalení valorizace důchodů. Ve studiu bylo dusno.

Anketa Chystáte se ke koupi elektromobilu? Ano 1% Už ho mám 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 14295 lidí

V druhé části nedělní Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News se sešli čtyři politici – Michael Kohajda (KDU-ČSL), pirátský europoslanec Mikuláš Peksa, Berenika Peštová (ANO) a Radek Rozvoral (SPD).

Moderátorka znovu otevřela téma zákazu spalovacích motorů po roce 2035.

Peksa nad uzavřením dohody jásá. A premiérovi Petru Fialovi z ODS, svému vládně koaličnímu partnerovi, něco vzkázal. „Ta dohoda byla uzavřena v říjnu 2022. My jsme v podstatě tu dohodu už jen ratifikovali a jsem velice rád, že české předsednictví EU k jejímu uzavření přispělo.“ A že emise z osobní dopravy notně přispívají ke globálnímu oteplování, takže „bylo třeba zakročit“.

„Pan Fiala byl předsedou vlády, která toto dojednala... a každopádně mě překvapuje, že se proti tomu teď vymezuje,“ řekl pirát Peksa.

Berenika Peštová z hnutí ANO připustila, že už Andrej Babiš jako premiér dohadoval rámec, na jehož základě se dospělo až k zákazu spalovacích motorů po roce 20235. Šlo o Green Deal, který se postupně naplňuje konkrétními kroky, za které už neodpovídá Andrej Babiš, nýbrž současná vláda Petra Fialy.

Peksa ve vysílání tvrdil, že auta se spalovacími motory mohou být nahrazena elektromobily, hybridy nebo automobily, které budou jezdit např. na vodík. „Spalování vodíku není úplně efektivní, ale lze to,“ vyjevil Peksa. A zmínil, že Norsko má vlastní plán odejít od spalovacích motorů do roku 2025 a že už teď se v Norsku prodávají z 80 % vozového parku „jen elektroauta“. „Myslím si, že co zvládnou Norové, to zvládnou Češi taky. My nejsme žádní podlidé!“ volal ve studiu europirát.

Peštová pak kritizovala „regulační rámec Euro 7“.

„Automobilový průmysl jasně říká, že ten plán je nereálný. K tomu, aby se na to automobilový průmysl mohl připravit, potřebuje alespoň rok. Tam by přitom v autech měla být technika, která bude měřit emise za jízdy a tak dále, tím já nechci zatěžovat, ale znamená to, že se posuneme v čase. ... V současné době máme asi 16 let staré vozy. A může se nám stát, že na silnicích se budou objevovat auta 20 i 25 let stará, protože ti lidé prostě nebudou mít na to, aby si koupili auto nové. Takže to, co vy říkáte, že cílem je snížit emise, tak ten efekt bude přesně opačný,“ konstatovala Peštová.

Podle představ Evropské komise mají osobní automobily naplňovat normu Euro 7 po 1. červenci 2025 – „ale to je nereálné“, míní poslankyně ANO.

„Stěžujte si u eurokomisařky Věry Jourové, kterou jste volili vy. My jsme ji nevolili,“ odkázal Peksa na nominantku Babišovy vlády.

Rozvoral bije na poplach: „Ty automobilky říkají, že to auta zdraží o 150 až 200 tisíc, to je nepředstavitelné. A vy víte, že v Kolíně už je zavřená automobilka, zaměstnanci jsou doma na 80 procentech platu, protože nejsou čipy. A já se bojím, že kdyby vstoupilo v platnost ještě Euro 7, tak to ohrozí český automobilový průmysl,“ varuje poslanec SPD. A upozorňuje, že zapojení většího počtu elektromobilů do sítě může energetickou síť neúměrně zatížit.

Moderátorka pak otevřela téma snížení valorizace důchodů.

Kohajda poznamenal, že se na toto téma bavil i se svou maminkou, které bylo již 72 let. „A ona chápe, že tu musí být solidarita,“ pravil lidovec s tím, že i jeho maminka vidí, že penze seniorům rostly za poslední rok opravdu významně a i tato seniorka vidí, že se musí dostat i na finanční prostředky např. i rodinám s dětmi.

Rozvoral oponoval, že tento vládní záměr je podle jeho názoru na hranici ústavnosti, a pokud se ukáže, že je dokonce za hranou, pak prý poslanci SPD zváží podání ústavní stížnosti.

Lidovec věří, že Ústavní soud krácení důchodů schválí

Podle Peštové to, co chystá vláda, je minimálně nestandardní. Senioři podle ní měli legitimní očekávání, že jim stát pokryje inflaci. „A teď se to za běhu mění. To je, jako kdybych já byla hokejistka, odehrála dvě třetiny, ale o přestávce před třetí třetinou za mnou přijde trenér a řekne mi, že se ve třetí třetině bude pískat jinak. Senioři měli nějaká legitimní očekávání, ale teď jim vláda říká, že to bude jinak,“ rozčílila se poslankyně ANO.

Kohajda přešel do protiútoku. „Poprvé v historii bude důchod přes 20 tisíc. Poprvé v historii se dostaneme nad hranici 51 procent ve vztahu průměrný důchod a průměrná mzda. Neexistují legitimní očekávání ve vztahu ke státnímu rozpočtu. Případné posouzení legitimního očekávání bude na Ústavním soudu ČR a já jsem přesvědčen, že Ústavní soud nalezne, že očekávání na neměnný růst důchodů není legitimní. Nemyslím si, že toto je v rozporu s Ústavou ČR,“ hájil záměr vlády poslanec KDU-ČSL.

„Musíme si uvědomit, že sto tisíc důchodů pobírá důchody pod 12 tisíc korun. A pro nás je nepřijatelné, aby senioři, kteří budovali tuto republiku a zanechali nám ji tady, tak aby se jim stalo něco takového,“ hřímal Rozvoral. Odmítl i odchod do důchodu až v 68 letech. „Odcházení do důchodu v 68 letech... to je prostě pro nás nepředstavitelné,“ zdůraznil.

A tady našel shodu s europirátem Peksou. „Pro nás je hranice 68 let nepřijatelná. Neměli bychom to připustit,“ volal člen Peksa ve studiu. A upozornil, že ve Francii se dnes debatuje o zvýšení hranice odchodu do důchodu na 64 let, což tam vyvolává bezmála bouři. Z tohoto pohledu je podle Peksy 68 let „mimo přijatelný rámec“.

Kohajda na to konto upozornil, že živnostníci v podstatě dnes mají na výběr. Buď musí počítat s tím, že pokud na sociálním pojištění odvádějí 35 tisíc korun ročně, nemohou v seniorním věku očekávat, že budou mít důchod přes 20 tisíc. Nebo si musí na důchod odvádět víc.

Peksa doporučuje větší zdanění nadnárodních gigantů jako je Google a jemu podobné. Zmínil také holding Andreje Babiše Agrofert, který je momentálně odložen ve svěřenském fondu.

„Já už jsem se těšila, že to bude krásná debata, ale vy jste opět zmínil Agrofert. Opět jste mě zklamal, pane piráte,“ reagovala Berenika Peštová.

Než se hosté rozloučili, debatovali, jak se asi k vládním návrhům postaví budoucí prezident Petr Pavel. Zatímco Kohajda má za to, že prezident republiky by měl hrát roli moderátora diskuse mezi vládou a opozicí – opoziční poslanci Rozvoral a Peštová vyjádřili naději, že se jako senior sám seniorů zastane.

