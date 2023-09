Nejsou léky. Oni postihují naše děti... Z Václaváku proti Fialovi zahřměl Dufek

Tisíce lidí se sešly na Václavském náměstí v Praze na protestu proti vládě, který pořádá strana Právo Respekt Odbornost (PRO). Jedním z řečníků byl odborář Bohumír Dufek, jenž se pustil do šéfa odborů Josefa Středuly. "Je to člověk bez absolutní záklopky," uvedl.

Vláda podle Bohumíra Dufka neplní to, co slíbila. "Kam jsme se dopracovali? Šest Čechů z deseti vychází velice obtížně se svým rozpočtem. Každý pátý člověk vydává 40 procent příjmů na bydlení. Každá desátá rodina nemá žádnou finanční hotovost. To je ta Fialova prosperita," rozhorlil se Dufek.

"Jurečka se stal symbolem ožebračování důchodců! Český průměrný důchod je polovina minimální mzdy v Německu," burácel Dufek a dav křičel: Hanba, hanba! Poukázal i na chybějící léky v Česku. "Co to je za morálku, že nám vlastně de facto nechají postihovat naše děti? Myslím si, že je to jedna z velkých blamáží naší vlády. Již sedmé čtvrtletí za sebou se snižuje reálná mzda a tím se snižuje životní úroveň. Naši podnikatelé stále brečí, že na mzdy nemají. Konsolidační balíček, který byl občanům předložen, je neskutečný omyl, neřeší žádné zadlužování České republiky," dodal Dufek.



Demonstrace Česko proti vládě.

"Občané musí šetřit na potravinách, ale zisky nadnárodních řetězců dále rostou. Drzý Lidl porušuje i české zákony," řekl Dufek.

"Chtějí nám zvyšovat daně. Nestačí, že obrali důchodce, chtějí obrat poctivě pracující obyvatelstvo. Co mě velice mrzí a je trapné, že požadavek superhrubé mzdy požaduje i odborář Středula. To je ten, který má rozpočet 60 milionů a z toho 25 milionů mu dává tato vláda," dodal Dufek, jenž podle svých slov se svou asociací dělá vše dobrovolně.

"Neúspěšný prezidentský kandidát blokuje svými nesmyslnými požadavky jakákoli jednání. Je to člověk bez absolutní záklopky," pustil se do šéfa odborářů Středuly Dufek.

"Věřím, že vyhrajeme, vše napravíme - ať žijí občané České republiky. Buďme svéprávní v našem státě," zakončil následně Dufek.

Před lidi dorazila také Václava Schreibová, předsedkyně odborů organiazce Eaton Elektrotechnika, jež spadá pod odborářský svaz KOVO, tedy součást ČMKOS. "Je načase, aby se spojily odbory, opozice, parlamentní strany, mimoparlamentní strany, které mají jediný cíl: demisi vlády. Sliby se u této vlády neplní. Ještě dnes nebudu vyzývat ČMKOS, je to zbytečné, odezva žádná. Chtěla bych vyzvat a požádat členy odborových organizací, dejte mandát předsedům a místopředsedům, aby měli oficiální mandát se připojovat k akcím," uvedla Schreibová.

