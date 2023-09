Někdo chce zmařit demonstraci na Václaváku. Toto už koluje sítěmi

reklama

Předseda strany PRO Jindřich Rajchl chce společně s lidmi říct stopku ekonomické devastaci a astronomickému zadlužování naší země, cizím vojskům na našem území, masivní migraci z východu, z jihu i ze západu, upřednostňování cizích zájmů a cizích občanů před zájmy občanů České republiky nebo kolektivní vině občanů Ruské federace.

Rovněž vybízí lidi, aby svou účastí odmítli nákup předražené a nepotřebné vojenské techniky, korespondenční hlasování, istanbulskou úmluvu, cenzuru, plány na přijetí eura i válku na Ukrajině.

„Tahle vláda za celou dobu svého působení neudělala pro občany vůbec nic. Nespokojenost je masivní a je potřeba vyměnit nejen ‚kapitána‘ Petra Fialu, ale i celou posádku,“ nechal se Rajchl slyšet na tiskové konferenci.

Mezi řečníky na setkání Česko proti vládě vystoupí známé osobnosti – např. senátorka Jana Zwyrtek Hamplová, expert na zdravotní právo Ondřej Dostál a bloger Vidlák.

Jindřich Rajchl očekává, že účast lidí rozhodně nebude malá. Někteří však nemusí dorazit, jelikož na sociálních sítích začaly kolovat lživé informace, že toto celonárodní setkání „je zrušeno“ nebo jsou poťouchle směrováni k jinému datu konání.

„Pozor změna! O novém termínu budete vyrozuměni ze strany ruské ambasády,“ hlásí například jeden z twitterových účtů, který přikládá fotografii s plakátem o zrušení shromáždění.

Objevil se také falešný profil vydávající se za Jindřicha Rajchla, který tvrdí, že demonstrace se místo v sobotu uskuteční v neděli.

Další twitterový uživatel šíří „informaci“, že akce se koná, ale „o týden později“, a to 23. září. Podobných matoucích oznámení je pár dní před začátkem demonstrace plný internet.

Podobného klamání veřejnosti se ale nebojí i někteří čeští politici, například před druhým kolem prezidentských voleb jsme informovali, jak řeporyjský starosta Pavel Novotný (ODS) lidi varoval a radil jim, že pokud si „ihned rozstříhnou svoji občanku a pas, Petr Pavel je nebude moci povolat do války“. „Udělejte to hned, možná mi to tady smažou!“ sdílel Novotný zřejmě s cílem „vystřelit si“ z lidí, kteří by podobným zprávám uvěřili.

„Tvl Pavle, jako fór dobrý, ale uvědomuješ si, že určitá část populace tomu FAKT BUDE VĚŘIT?“ varoval komunálního politika i zakladatel Seznamu.cz Ivo Lukačovič.

Jindřich Rajchl naposled vládu Petra Fialy (ODS) vyzýval k demisi při dubnové demonstraci Česko proti bídě, která se rovněž konala na Václavském náměstí. Demonstrace se zúčastnily tisíce lidí a z náměstí pak mnozí z nich pochodovali i k Úřadu vlády, kde někteří i nocovali.

