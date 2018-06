Neklesejte na úroveň těch ichtylů, radí prezidentovi Václav Klaus mladší. A má originální nápad, co s Kaplického blobem

Klaus se mimo jiné také vyjádřil k tomu, že do třetího čtení prošla novela zákona, která mimo jiné ruší povinnost mateřských škol přijímat od roku 2020 i dvouleté děti. „Dvouleté děti obligatorně do školek nepatří. Bouří se psychologové, učitelky v mateřských školkách i obce, které by musely dramaticky zvyšovat kapacitu budov. Pro dvouleté dítě není celotýdenní kolektivní pobyt vhodný,“ míní Klaus mladší.

A své řekl i ke Kaplického blobu, kdy v posledních dnech odsouhlasil pražský magistrátní výbor pro kulturu vypracování studie proveditelnosti na stavbu knihovny na Letné. A to právě podle návrhu zesnulého architekta Jana Kaplického. „Za ty miliardy korun bych radši pomohl dostavět pražský okruh než zkazit Praze panorama touto ‚politickou architekturou‘. Možná by mohli radní projekt prodat Brnu – tam teď hodně podporují ‚kvalitní' kulturu‘,“ poznamenal Klaus mladší.

Původní text ZDE.

Závěrem se pak vyjádřil k činu prezidenta Miloše Zemana, který na Hradě před novináři spálil červené trenky. „Je to nedůstojné. Když je skupinka ichtylů na Hrad vyvěšovala – bylo to trapné ještě víc, ale to šlo o jejich ostudu. Prezident by měl mít noblesu,“ řekl s tím, že kdyby si prezident odpustil podobné „vtipnosti“ a specifické rysy chování, vyhrál by v 1. kole s 65 procenty hlasů.

