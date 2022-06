Němci nám vypnou ruský plyn. Drahá elektřina: Vše leze ven. Natvrdo

Kabinet premiéra Petra Fialy (ODS) v současnosti čelí tlaku části opozice, aby řešil růst cen energií prostřednictvím odstoupení z unijní burzy elektřiny v Lipsku, což u politiků vládních stran naráží na obavy z reakce Německa, odkud k nám proudí plyn. Že je kompletní odstoupení z lipské burzy, jako to navrhuje například SPD, mimo realitu, souhlasí i experti, ukazují však zároveň, že existuje řešení, jak předejít hněvu Berlína a najít společnou cestu. Někdejší ředitel komunikace Ministerstva průmyslu a obchodu Milan Smutný naznačil, že by se měl ministr Síkela vypravit do Berlína.

chce vláda bojovat pomocí plošné podpory pro firmy i domácnosti, jež bude limitovaná na určité odebírané množství. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) oznámil, že by se tak mělo dít pomocí „úsporného tarifu", který pokryje 15 až 20 % cen energií.



Opatření navrhované na letošní topnou sezónu má limitací odběru podporované energie motivovat občany k úsporám v rámci snižování závislosti na Rusku a zároveň podle ministra v ideálním případě pokryje celou inflaci.



Že by na stole mohla být varianta zahrnující řešení růstu cen energií v podobě odprodeje pouze přebytků české elektřiny na energetické burze v Lipsku, od níž se odvíjí ceny elektřiny, či by bylo dokonce ve hře vystoupení z této burzy, po čemž volá část opozice, kabinet nikterak nepodpořil.

Zaznívají totiž hlasy, že takový krok není možný, jelikož by vystoupení z evropského trhu s elektřinou mohlo udržovat vyšší ceny u nás i v případě, že již bude její cena ve zbytku Evropy klesat či se objevuje varování, že pro Česko při odstoupení z lipské burzy hrozí hněv Německa, z něhož k nám proudí plyn.



Část expertů se ale shoduje, že by k černému scénáři v případě nepřeprodávání veškeré vyrobené elektřiny na lipské burze, kde spolu obchodují evropské země, nemuselo dojít – stačilo by, kdyby vláda jednala v Berlíně a dohodla se s ním na oboustranně výhodném řešení.



Bývalý mluvčí Škody Mladá Boleslav Milan Smutný v rozhovoru pro Echo24 naznačil, že by se ministr Síkela měl posadit na vlak do německé metropole a Německu navrhnout, aby nám dalo levnější plyn výměnou za naši elektřinu, které máme přebytky.

„Když do Berlína přijede Síkela, může jim sdělit toto: My teď potřebujeme levnější plyn, stejně jako vy zase v zimě budete potřebovat výkon z našich jaderných a uhelných elektráren. Pojďme udělat deal, v němž všichni snížíme svá očekávání. Kdyby mně někdo argumentoval soukromým charakterem dodavatele plynu, odpovím mu: Energetická bezpečnost je dnes politická priorita číslo jedna. Promluvte s vaším prodejcem plynu, stejně jako my zase v zimě promluvíme s ČEZ,“ naznačil, že by o problematice stačilo se sousední zemí jednat a vzájemně se domluvit.



Smutný, působící v think-tanku Realistická energetika a ekologie, taktéž zmínil, že je za růstem cen také zelená politika EU, kterou podporoval bývalý premiér Andrej Babiš (ANO). „Andrej Babiš, kudy chodil, tudy Green Deal a jeho různé komponenty schvaloval a podepisoval. Konformní kvůli svému konfliktu zájmů a evropským auditům dotací,“ shrnul.



Zaráží jej i současná vláda, jelikož podle jeho mínění „nedeklaruje žádný tvrdý zásah“. „Nezvedá hlas proti monopolům, které se teď chtějí nakrmit a zneužívají k tomu války. Monopolům má válka zdůvodnit mimořádné zisky. Unipetrol pětinásobně zvýšil své rafinační marže. Stejně tak zahraniční potravinové řetězce u nás mají až 200procentní marži. Jak to, že ČEZ najednou dociluje trojnásobných zisků? Pro mě je rozhodující, že Češi, kteří si 20 procent své primární energie vyrábějí elektřinou, v ceně mezi 15 a 50 haléři za kilowatthodinu, vinou ČEZ, který se utrhl, který je fakticky zprivatizován svým managementem bažícím po nádherně zelené EBITDA (zisk před započtením úroků, daní a odpisů – pozn red.), musejí platit násobky ceny, za kterou elektřinu vyrobí jejich stát,“ vadí mu.

ČEZ podle Smutného „v podstatě uplatňuje Putinovu strategii“: „Když bude elektřiny málo a bude drahá, budeme na ní vydělávat ještě víc.“ Nárůst ceny silové elektřiny o 83 procent v sazbě D02d není vůbec z důvodu růstu nákladů, ale právě kvůli unijní burze v Lipsku, kde se cena komodity žene nahoru. „Vláda bohužel neposílá žádné signály trhu, že některým šlápne na krk,“ uzavírá Smutný.



Že vláda vyšle svůj tradiční signál i v rámci růstu cen elektřiny a pohrozí v něm, že je případně ochotna „šlápnout na krk“, se nezdá i v rámci včerejší diskuse na CNN Prima News, kde se kvůli růstu cen v Partii Terezie Tománkové střetli místopředseda Sněmovny Jan Skopeček (ODS) a místopředseda SPD Radim Fiala.



Právě místopředseda SPD Fiala v diskusi odstoupení z evropské energetické burzy podpořil, Skopeček však kontroval obavami z reakce Berlína. „To jsou nerealistické výkřiky, že odejdeme z energetické burzy, protože my těm zemím, které potřebujeme, jako je Německo, řekneme, že my vám přestaneme dodávat elektřinu, ale chceme po nich, aby nám dodávali plyn, protože ruský plyn k nám teče z Německa, tak je nereálné," řekl Skopeček.



„Vy se bojíte Evropské unie, jste svázaní, drží vás pod krkem,“ vypálil na to Fiala.

Že by se dal hněv Berlína zažehnat a mohli bychom se společně o energiích s Němci bavit, však míní i jiní experti. Ekonom Karel Kříž pro Echoprime.cz podotkl, že se dá vyjednávat úplně o všem. „Spekuluje se o tom, že Němci, kteří z Ruska nakupují plyn za nižší cenu, ho k nám přeprodávají několikanásobně dráž podle aktuálních, takzvaných spotových cen,“ podotkl. Vláda by také podle něho mohla pomoci s cenami paliv, jelikož velkou část z jejich ceny tvoří daně.



Nereálný se na druhou stranu zdá i návrh SPD na kompletní vystoupení z lipské burzy. Smutný poukázal, že jsme z obchodování na ní měli velké výhody a extrémně nízké ceny a „není možné, abychom byli součástí společného trhu, jenom když se nám to hodí“.



