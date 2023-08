Němci nespokojení. Hodně. 48 % si myslí, že uprchlíky vláda řeší moc

Německý kancléř Olaf Scholz to nemá lehké. Zdědil Německo oslabené z covidu a hned na to vypukla válka na Ukrajině. Němci s jeho vládou nejsou spokojeni. Podle průzkumu s veřejnoprávní ARD je spokojen jenom jeden Němec z pěti a dva další jsou nespokojeni velice silně. Popularita vlády také není nic moc a skoro polovina dotázaných si myslí, že se věnuje uprchlíkům až moc. Co ale může být pro kancléře útěchou, dotazovaní si nemyslí, že by se to za vlády CDU/CSU nějak zlepšilo. Zvláště se současným předsedou, kterého nechtějí za kancléře ani vlastní.

reklama

Anketa Líbí se vám, jak Petr Pavel vykonává úřad prezidenta republiky? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 3273 lidí zveřejnila veřejnoprávní ARD průzkum nálad v Německu. Dá se říci, že pro současnou vládu kancléře Scholze nedopadl dobře. Němci jsou nespokojení. Se směřováním země i s ním osobně. Dotazování probíhalo od 31. července do 2. srpna, dotazovaných bylo celkem 1297, z toho 773 telefonicky a 524 on-line dotazníkem.

Ještě docela dobře dopadají preference. Scholzovi sociální demokrati mají 17 %, CDU/CSU 27 %, Zelení jsou na patnácti procentech, FDP na sedmi, Alternativa pro Německo na 21 % a Levice na 4 %. O jedno procento od posledka si přilepšili Zelení a AfD, SPD a CDU si zase o jedno pohoršili. Nicméně, od 25,7 %, které SPD měla ve volbách v roce 2021 je to hodně daleko.

Průzkum ARD – politické preference

Zdroj: ARD

Varovná jsou však čísla u spokojenosti s vládou. Úplně spokojené je jen jedno procento dotazovaných. Spíše spokojených je 20 %. 41 % jsou spíše nespokojení a 37 % je pak velmi nespokojeno se současnou vládou. Od posledního průzkumu ubyla dvě procenta spíše spokojených a také jedno procento spíše nespokojených. Ti všichni se zřejmě přidali k hodně nespokojeným.

Řada z nich zřejmě budou ti, kdo pro vládu hlasovali. Jenom u Zelených je více těch, kdo jsou s vládou spokojeni, než nespokojených. A to nijak silně (51/48). U sociálních demokratů, kteří mají post premiéra, je to 48 % ku 52 %. Pouhých 17 % voličů FDP je spokojeno s vládou, ačkoliv se na ní tato partaj podílí. Že jen 14 % voličů CDU a 3 % AfD jsou s vládou spokojeni asi nepřekvapí.

Průzkum ARD – spokojenost s vládou

Zdroj: ARD

Že by vláda vedená CDU byla lepší, je ovšem názor, který převládá jenom u jejích voličů. U voličů FDP je to půl na půl, u AfD 30 ku 70. Zbytek je silně proti.

Průzkum ARD – potenciál zlepšení za vlády CDU

Zdroj: ARD

Pokud jde o oblíbenost politiků, jediný „oblíbený“ politik je Boris Pistorius, ministr obrany za SPD, se kterým je spokojeno 54 % dotazovaných a nespokojeno jen 25 %. Jako jediný má přes 50 %. Následuje ministryně zahraničních věcí Baerbocková s čtyřicetiprocentní spokojeností (a padesátipětiprocentní nespokojeností) a pak sám kancléř Scholz, se kterým je spokojeno 31 % respondentů a 66 % nespokojeno.

Průzkum ARD – spokojenost s jednotlivými politiky

Zdroj: ARD

Ještě horší jsou pak pro politiky trendy, ze kterých je vidět, že od svého zvolení si pohoršili v podstatě všichni, až na Annalene Baerbockovou, jejíž popularita mírně vzrostla. Zajímavé je, že spokojenost klesá i šéfovi CDU, Friedrichu Merzovi.

Průzkum ARD – trend oblíbenosti politiků

Zdroj: ARD

K němu ARD přidala ještě další otázky. Například zda si u CDU člověk může být jist, za čím si stojí. Tento postoj sdílí 33 % respondentů, zejména voličů CDU. Jen 31 % si pak myslí, že Merz vede svou partaj dobře a stejný počet si myslí, že CDU ví, co Němci potřebují. Jen 16 % respondentů si myslí, že by Merz byl dobrý kancléř. Tento názor nepřevládá ani mezi voliči CDU, pouhých 33 % by souhlasilo.

Průzkum ARD – CDU a Friedrich Merz

Zdroj: ARD

A zajímavé je i to, že ačkoliv většina dotázaných, zejména příznivců CDU, je pro vyloučení spolupráce s AfD, tak na komunální úrovni se většina vyjadřuje, aby se řešil „případ od případu“, místo aby se spolupráce à priori vylučovala.

Kromě toho v průzkumu bylo zkoumáno, jak vláda zastupuje zájmy jednotlivých skupin. Komu se vláda prý věnuje málo, jsou obyvatelé venkova. Plných 73 % dotázaných má za to, že vláda jejich zájmy nereprezentuje. Následují nízkopříjmoví, důchodci a rodiny, kterým se vláda věnuje málo podle 71 %, 64 % a 60 % dotazovaných. Největší spokojenost je u obyvatel měst, ty vláda zastupuje „tak akorát“ podle 52 % respondentů. Naopak příliš prý vláda hledí na zájmy bohatých podle 62 % dotázaných. A pak jsou tu uprchlíci. 14 % dotázaných (voličů Zelených je 15 % – pozn. red.) si myslí, že jejich zájmy vláda reprezentuje málo. 33 % si myslí, že je to tak akorát. Plných 48 % má za to, že se uprchlíkům věnuje až moc.

Průzkum ARD – reprezentace zájmů různých skupin

Zdroj: ARD

Psali jsme: Německo: Zázrak. 2000% růst vývozu do této země. Ukrajince naštve „Hloupost hodná Pekarové.“ Vyoral vrtí hlavou, čeho je TOP 09 v Praze schopná „Zrada Fialy, zrada Rakušana.“ Když jde o EU, Rajchl sáhl k tomu ostřejšímu Bystroň: Utajovaná rozhodnutí Bruselu. Proto činím tento krok

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama