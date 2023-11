Německo: Izrael nesmí být zničen

reklama

Čtyřletí kluci a holčičky ve střední Evropě začínají zpytovat svědomí, jestli náhodou moc nezlobili, když za pár dní může před jejich dveře dorazit hrozivě vypadající čert s pytlem. Americká holčička ve svých čtyřech letech mohla zjistit, že čerti, pokud na ně věří, možná skutečně existují, kdy viděla teroristy z Hamásu rozsévající kolem sebe 7. října smrt. Malá holčička měla štěstí a nepotkala ji smrt. Teroristé ji vzali do zajetí. A z něj se po více než 50 dnech teď dostala na svobodu. O propuštění čtyřleté americké holčičky informovala řada médií včetně agentury Reuters.

Americký prezident Joe Biden prozradil že čtyřletá Abigail viděla, jak vrazi z Hamásu zabili oba její rodiče. „To, co vydržela, je nemyslitelné,“ řekl Biden na tiskové konferenci v USA.

Čtyřdenní příměří je prvním zastavením bojů za sedm týdnů od doby, kdy Hamás zabil 1200 lidí a vzal asi 240 rukojmích.

Izraelci na druhé straně ve třetí den příměří ze čtyř propustili ze svých věznic další vězně.

S americkým prezidentem Bidenem hovořil také izraelský premiér Benjamin Netanjahu, který prý současnému pánu Bílého domu prozradil, že by třeba i uvítal prodloužení příměří, pokud by to znamenalo, že každý den příměří bude propuštěno alespoň deset rukojmích. Současně však Bidenovi jasně sdělil, že „se vrátíme s plnou silou, abychom dosáhli našich cílů: Odstranění Hamásu, zajištění toho, že se Gaza vrátí k tomu, co byla; a samozřejmě propuštění všech našich rukojmí“.

Katar, Egypt a Spojené státy podle Reuters naléhají na prodloužení příměří i po pondělí, ale není jasné, zda se tak stane. Server listu Jerusalem Post upozornil, že Hamás formálně požádal izraelskou stranu o prodloužení příměří. Ze strany palestinského hnutí však také zaznělo, že očekává propuštění dalších Palestinců z izraelských věznic.

Jordánský ministr zahraničí Ayman Safadi přišel podle agentury s výzvou určenou evropským státům. Vyzval je, aby se zasazovali o tom, aby se dočasné čtyřdenní příměří proměnilo v příměří trvalé.

Safadi poznamenal, že zatímco arabské národy požadovaly ukončení toho, co nazval izraelskou „agresí“ v Gaze, většina evropských národů nezašla tak daleko a místo toho volala po „humanitární pauze“.

„Co tato válka docílí jiného než zabíjení lidí, ničení jejich živobytí a opětovné vytváření prostředí nenávisti a dehumanizace, které bude definovat generace a bude nám trvat velmi, velmi dlouho, než se dostaneme k budoucnosti, kterou chceme,“ naznačil. Na jeho slova upozornila agentura AP a převzal ji i server izraelského listu Haaretz.

Z německé strany však jordánský ministr slyšel především slova o neochvějné podpoře Izraele. Vyslovil je prezident Frank-Walter Steinmeier v neděli na společné tiskové konferenci s izraelským prezidentem Isaacem Herzogem v Jeruzalémě.

„Jsme solidární s Izraelem,“ řekl Steinmeier. „Není to jen s Izraelem jako obětí teroru. Naše solidarita je také s Izraelem, který se brání, který bojuje proti existenční hrozbě. … Teroristické organizaci Hamás nesmí být nikdy dovoleno dosáhnout svého deklarovaného cíle, totiž zničení Izraele,“ pokračoval.

Na slova německého prezidenta upozornila agentura DPA a vyjádření převzal i server listu Haaretz.

Jedním, dechem však dodal, že je zároveň třeba chránit civilisty v Gaze a naplnit jejich základní životní potřeby.

