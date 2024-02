Německo vyzvalo ke zbrojení. Ukrajinci naříkají, že mají málo

reklama

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil veřejnosti, že poprvé jednal o situaci na frontě s novým velením armády, včetně nejvyššího vojenského velitele Oleksandra Syrského. S ohledem na pokračující ruské vzdušné údery proti různým objektům Zelenskyj promluvil především o mobilních jednotkách protivzdušné obrany, jejichž počet podle Zelenského Ukrajinci navyšují.

„Jako vždy se jeden z dnešních referátů na zasedání štábu zaměřil na zabezpečení všech našich jednotek: municí, bezpilotními letouny, prostředky elektronického boje. Každý, kdo na Ukrajině dokáže vyrábět účinné systémy elektronického boje, si zaslouží plnou státní podporu na všech úrovních: na centrální úrovni - od vlády - a v každém regionu,“ zdůraznil ukrajinský prezident.

Mezitím německý kancléř Olaf Scholz při položení základního kamene nové zbrojní továrny vyzval ostatní členské státy k posílení vlastních vojenských kapacit v EU. Aby Evropa zvládla odradit případného agresora. Největší hrozbu podle něj představuje Rusko. Agresivní válka Ruska na Ukrajině a otevřeně deklarované imperiální ambice prezidenta Vladimira Putina jsou „hlavní hrozbou pro evropský mírový řád,“ poznamenal Scholz podle serveru Evropská pravda.

Evropští partneři by podle Scholze měli spojit své zakázky a zajistit obranný průmysl a zajistit obranné zakázky na celá desetiletí. „Musíme … přejít na velkovýrobu obranného vybavení,“ zdůraznil Scholz. „Pokud chcete mír, musíte úspěšně odrazovat potenciální agresory,“ shrnul šéf německé vlády.

Po dokončení výstavby a uvedení do provozu bude nový závod firmy Rheinmetall v Unterluss vyrábět 200 000 kusů dělostřelecké munice ročně, a to i pro Ukrajinu. Podle vedení společnosti do tohoto zařízení půjde 300 milionů eur.

Jeden vzkaz poslal i do Washingtonu, když kandidátovi na prezidenta Donaldu Trumpovi přes agenturu Reuters vzkázal, že není dobrý nápad relativizovat obranné závazky členských států NATO.

Scholz v pondělí prohlásil, že jakákoli relativizace klauzule NATO o vzájemné obraně je „nebezpečná“ a posloužila pouze Rusku, poté, co bývalý americký prezident Donald Trump zpochybnil klíčové ustanovení aliance.

„Jakákoli relativizace záruky pomoci NATO je nezodpovědná a nebezpečná,“ řekl Scholz novinářům během společné tiskové konference s polským premiérem Donaldem Tuskem. „Je to výhradně v zájmu Ruska. Nikdo by si neměl zahrávat nebo obchodovat s evropskou bezpečností.“

„Dobrá spolupráce mezi Polskem, Francií a Německem je dobrá pro Evropu," dodal Scholz. „Takže tento formát využijeme, jak jen to půjde.“

„Naše síla spočívá v tom, že se ve Francii, Polsku a Německu díváme na naši Evropu z různých perspektiv,“ řekla německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková před příjezdem do Paříže na schůzku ministrů zahraničí Výmarského trojúhelníku.

Slova kandidáta na prezidenta USA Donalda Trumpa, že kdo si neplní své finanční závazky v NATO, nemůže počítat s tím, že ho Spojené státy ochrání v případě ruského útoku, nebudí znepokojení zdaleka jen v Německu. Trump vnáší strach i do ukrajinských zákopů. Vojáci bránící svou vlast se obávají, že pokud se Trump stane prezidentem USA a začne naplňovat to, co říká, obrovské množství Ukrajinců za to zaplatí svým životem.

Podle serveru listu Bild ukrajinské zákopy prostupuje beznaděj. Ukrajinci vidí, jak za dva roky války Rusové zmodernizovali svou armádu a jak navýšili počty některých jednotek, především dronů.

„Teď mají více dronů než my, kupují všechno,“ prozradil jeden z ukrajinských vojáků, „a my si musíme vystačit s tím, co máme.“

Ukrajinci teď prý vědí, že nesmí opustit byť jeden jediný metr zákopu, nebo nechat Rusy dojít k dalšímu městu. Kdyby to udělali, Rusové každé další město zcela zničí. Až jednou přímo ohrozí rodiny bojujících vojáků.

„Pro ukrajinské vojáky v zákopech znamená Trump více ztrát, více zranění, více mrtvých a ještě větší zničení domovů jejich rodin,“ poznamenal pro Bild expert na zahraniční politiku CDU Roderich Kiesewetter.

Kiesewetter předpokládá, že Trump svá varování naplní a pomoc zastaví.

„Dá se dokonce očekávat, že bude požadovat navrácení stávajícího vojenského materiálu, jako je HIMARS. Existuje tedy riziko, že Ukrajina vykrvácí, pokud Evropa nedosáhne podpory. A Rusko tím zvítězí. Trump by způsobil masový exodus z Ukrajiny, protože žádný Ukrajinec nechce žít pod ruským jhem. Trump akceptuje rozšíření ruské útočné války na státy NATO,“ řekl Kiesewetter.

