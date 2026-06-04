Rozsudek nad SPD nakonec rozkopl Rajchl

04.06.2026 11:32 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Skandální rozhodnutí! Bojujte za pravdu! Šéf hnutí PRO a člen poslaneckého klubu SPD Jindřich Rajchl se ostře vymezil proti výroku pražského soudu. Dotkl se přitom případu, který otřásl Velkou Británií.

Rozsudek nad SPD nakonec rozkopl Rajchl
Foto: Facebook
Popisek: Jindřich Rajchl

Hnutí Svoboda a přímá demokracie dostalo od soudu pokutu 3 miliony korun za předvolební plakát s „chirurgem z dovozu“, což byl plakát vytvořený umělou inteligencí s mužem černé pleti s nožem v ruce, kterého SPD prezentovala jako „chirurga z dovozu“, o jehož přítomnost v Česku nestojí. Tímto plakátem se podle soudu mělo hnutí SPD dopustit trestného činu podněcování k nenávisti.

Verdikt o uložené pokutě 3 miliony korun zatím není pravomocný a hnutí SPD dalo okamžitě najevo, že se v kauze odvolá.

„My se rozhodně dovolávat budeme. Ke všem instancím. Protože to bereme jako klíčový a zásadní boj za svobodu slova. Za to, aby občané neměli autocenzuru,“ řeklekl Tomio Okamura do kamer České televize.

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • předseda PS PČR
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O slovo se přihlásil také předseda hnutí PRO a člen poslaneckého klubu SPD Jindřich Rajchl.

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
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„Coby člověk, který se celoživotně věnuje trestnímu právu, považuji toto rozhodnutí za naprosto skandální. Jedná se totiž o faktické posvěcení cenzury. A co hůře, jedná se o vytváření tlaku na autocenzuru. Na to, aby se lidé obávali sdílet svoje názory, které nejsou momentálně přijatelné pro naši eurounijní společnost, z obavy před trestněprávní represí. Paradoxně byl onen rozsudek vydán den poté, kdy byl ve Velké Británii odsouzen na doživotí Vickrum Digwa,“ upozornil Rajchl.

Jde o případ ubodání britského studenta Henryho Nowaka. Na případ upozornila řada světových médií.

„Třiadvacetiletý Vickrum Digwa použil 21cm čepel, kterou prý nosil jako součást své sikhské víry, k zabití osmnáctiletého Henryho Nowaka, který se 3. prosince vracel sám domů po večerním výletu s přáteli v Southamptonu,“ připomněla např. BBC.

Skutečný útočník policistům tvrdil, že byl napaden, že mu Nowak strhl z hlavy turban a že se jen bránil. Mezitím spoutaný mladík na zemi umíral. Digwa teď od soudu odešel s doživotním trestem a možností prověření případu po 21 letech vězení.

„Co je na tom nejhorší, je fakt, že policie po příjezdu na místo po obvinění z rasismu spoutala nikoli pachatele, ale oběť, která vykrvácela právě s pouty na rukou. Tohle je důsledek této falešné politiky,“ zlobil se ve videu uveřejněném na sociální síti Facebook poslanec Rajchl. „SPD byla potrestána za to, že měla odvahu říct pravdu. A to je za mě stokrát nebezpečnější než jakýkoli předvolební plakát. Já pevně doufám, že SPD bude v rámci odvolání či dovolání úspěšná a že svoboda slova v České republice zůstane zachována,“ konstatoval Rajchl.

Pak už se jen rozloučil.

„Mějte se hezky, bojujte za pravdu a buďte PRO.“

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Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://ct24.ceskatelevize.cz

https://www.bbc.com

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Článek obsahuje štítky

Česko , Okamura , rasismus , soud , Svoboda , Velká Británie , SPD , svoboda slova , Rajchl , PRO , Nowak , podněcování k neábisti

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Kde se berou peníze do rozpočtu

Paní ministryně, Klempíř tvrdí, že když budou veřejnoprávní média financována z rozpočtu, nebude to z peněz daňových poplatníku. Je něco takového možné? Já nechápu, kde jinde by se peníze vzali teda pokud neplánujete nějakou další bitcoinovu výměnu. Děkuji. Vladislav

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Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Souhlas!, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré DiskuseDivoký pes Dingo , 04.06.2026 12:14:34
Oni by nejradši, kdybychom se nechali podřezat jako ovce!

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