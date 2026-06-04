Rozsudek nad SPD nakonec rozkopl Rajchl

Hnutí Svoboda a přímá demokracie dostalo od soudu pokutu 3 miliony korun za předvolební plakát s „chirurgem z dovozu“, což byl plakát vytvořený umělou inteligencí s mužem černé pleti s nožem v ruce, kterého SPD prezentovala jako „chirurga z dovozu“, o jehož přítomnost v Česku nestojí. Tímto plakátem se podle soudu mělo hnutí SPD dopustit trestného činu podněcování k nenávisti.
Verdikt o uložené pokutě 3 miliony korun zatím není pravomocný a hnutí SPD dalo okamžitě najevo, že se v kauze odvolá.
„My se rozhodně dovolávat budeme. Ke všem instancím. Protože to bereme jako klíčový a zásadní boj za svobodu slova. Za to, aby občané neměli autocenzuru,“ řeklekl Tomio Okamura do kamer České televize.
Tomio Okamura
O slovo se přihlásil také předseda hnutí PRO a člen poslaneckého klubu SPD Jindřich Rajchl.
JUDr. Jindřich Rajchl
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Jde o případ ubodání britského studenta Henryho Nowaka. Na případ upozornila řada světových médií.
„Třiadvacetiletý Vickrum Digwa použil 21cm čepel, kterou prý nosil jako součást své sikhské víry, k zabití osmnáctiletého Henryho Nowaka, který se 3. prosince vracel sám domů po večerním výletu s přáteli v Southamptonu,“ připomněla např. BBC.
Skutečný útočník policistům tvrdil, že byl napaden, že mu Nowak strhl z hlavy turban a že se jen bránil. Mezitím spoutaný mladík na zemi umíral. Digwa teď od soudu odešel s doživotním trestem a možností prověření případu po 21 letech vězení.
„Co je na tom nejhorší, je fakt, že policie po příjezdu na místo po obvinění z rasismu spoutala nikoli pachatele, ale oběť, která vykrvácela právě s pouty na rukou. Tohle je důsledek této falešné politiky,“ zlobil se ve videu uveřejněném na sociální síti Facebook poslanec Rajchl. „SPD byla potrestána za to, že měla odvahu říct pravdu. A to je za mě stokrát nebezpečnější než jakýkoli předvolební plakát. Já pevně doufám, že SPD bude v rámci odvolání či dovolání úspěšná a že svoboda slova v České republice zůstane zachována,“ konstatoval Rajchl.
Pak už se jen rozloučil.
„Mějte se hezky, bojujte za pravdu a buďte PRO.“
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