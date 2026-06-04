Hladík (KDU-ČSL): Úkol nám daný jako opozici ústavou

04.06.2026 17:03 | Monitoring
autor: PV

Projev na 20. schůzi Poslanecké sněmovny 4. června 2026 k interpelacím a ochodě vládních činitelů odpovídat na otázky z pléna.

Hladík (KDU-ČSL): Úkol nám daný jako opozici ústavou
Foto: Repro ČT
Popisek: Ministr Petr Hladík

Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, stalo se to minulý týden dvakrát, teďka poprvé. To, že nepřerušujeme, že nedáváte opozici možnost diskutovat s členy vlády... Písemné interpelace jsou přece tady od toho, aby celé plénum Sněmovny mohlo diskutovat s ministrem o tom, co se poslanec ptá. A každý z nás se do toho může zapojit – z koalice stejně jako opozice.

Vy tuhletu možnost berete, berete opozici možnost. Minule se to stalo dvakrát, teď se to kolegyni Richterové a záměrně s tím jdu já, abyste neřekli, že prostě je to potrefená husa. Ne, tohleto je věcí principiální demokratické spolupráce, kdy ta Poslanecká sněmovna hlídá vládu. To je úkol nám daný jako opozici ústavou. Tak nám tohleto neberte, jsme v demokratické zemi, tak se tak podle toho, prosím, chovejte. Děkuju. (Potlesk z pravé části sálu.)

Mgr. Petr Hladík

  • KDU-ČSL
  • poslanec
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Článek obsahuje štítky

KDU-ČSL , Hladík

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