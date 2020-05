Nemůžeme držet lidi v karanténách, než bude vakcína. Vondra čelil v ČT Chmelařovi a Charanzové

reklama

Samotný absolutní zákaz opustit Českou republiku považuje Vondra za neústavní, dnes je už na čase začít hranice opět otevírat. „Už v červnu by měla nastat doba na otevření hranic s našimi sousedy,“ uvedl, s tím, že to nelze v Evropě dělat celoplošně, neboť situace v různých zemích je odlišná.

Evropa v prvních dnech epidemie ukázala určitou váhavost; podle Chmeláře to bylo především proto, že neexistují jasné nástroje, které by Evropská unie v těchto věcech měla. „Teď už vidíme konkrétní iniciativy, ať už finanční nebo koordinační, které dávají jednotlivé nástroje členským státům,“ podotkl. Jsme podle jeho názoru na dobré cestě, aby jednotlivé státy po konzultacích s Bruselem dokázaly efektivně a bezpečně pro občany pomalu otevírat hranice.

Český premiér v případě Rakouska a Slovenska mluvil před několika dny o 8. červnu, dnes ministr zahraničí spíše o 15. červnu. Chmelař by to nepovažoval za nejednoznačné informace, jelikož máme čtyři sousedy a každý se nachází v jiné epidemiologické situaci a má tak jiné přístupy. „Rakouská strana byla o něco rychlejší a navrhla otevření hranic od 8. června. Pro Německo platí spíše datum 15. června, kdy bude chtít otevírat hranice se svými sousedy,“ upřesnil.

Vondra však upozornil, že všechny země Evropské unie netáhnou za jeden provaz, každému jde o jeho zájem a co je pro něj výhodné. „Tak je to vždy, když je velká krize... Každý stát dbá o své vlastní občany,“ podotkl.

Zdůraznil, že dnes nemá cenu strašit lidi druhou vlnou: „Vláda by prostě měla říct, že když přijde druhá vlna, tak je připravena to dělat tak, že karantény budou lokální, ale ne celoplošné,“ hovořil o tom, co by „totálně zlikvidovalo naši ekonomiku“.

Charanzová hodnotí velmi kladně, že Česko již přichází s návrhem, jak postupně uvolňovat hranice a jak se dívat na situaci plošně z hlediska EU tak, abychom se vrátili k normálu a fungujícímu vnitřnímu trhu.

Co vidíme ohledně otevírání hranic nyní, to je podle Charanzové pouze skupinkový posun některých států, klíčové by v této situaci měly být epidemiologické podmínky v těch státech. „Tady není tak důležitá geografická vzdálenost, ale skutečně epidemiologické podmínky,“ domnívá se.

V reakci na slova Vondry, podotkla, že z krize bychom si měli vzít ponaučení, a pokud by přišla druhá vlna, věří, že se na evropské půdě připraví detailní pandemický plán. „Evropa opravdu není soběstačná, co se týká léků a zdravotnického materiálu. Jsou to velké mezery a doufám, že to bude priorita, na kterou se teď budeme soustřeďovat,“ konstatovala místopředsedkyně europarlamentu.

Ve středu vyšla z Evropské komise výzva, aby se hranice otevřely ještě před začátkem turistické sezóny, aby lidi měli šanci strávit dovolenou v cizině, pokud budou chtít. Měla by Evropská komise nastavit pro všechny stejná pravidla? „Myslím, že na hranicích nebudou žádná závazná pravidla. To sdělení Evropské komise, které vyšlo včera, ani nenaznačuje, že by tam měla být nějaká povinnost,“ všímá si.

Je třeba se proto řídit individuální situací v jednotlivých státech. „Potřebujeme mít ty nástroje na to, jak se koordinovat. Evropská komise naznačuje, že v první fázi budeme skutečně postupovat individuálně a zvažovat pouze některé regiony,“ uvedl s tím, že vzhledem k tomu, že neexistuje smluvní základ pro nařízení Evropské komise, tak její role bude v této krizi nadále spíše pomocná.

Jestli bude Česko po otevření vnitřních hranic v EU z epidemiologického hlediska bezpečné, to bude podle Charanzové záležet na tom, jak se nastaví režim. „V parlamentu jsme měli velkou debatu – a já jsem toho velkým zastáncem – využit například technologie. Mít aplikace, díky kterým budeme identifikovat lidi, pokud dojde k bezprostřednímu kontaktu s infikovaným. Některé státy budou chtít prokázání se negativním testem,“ zmínila, že státy k tomu zatím přistupují různě.

Tímto se podle Vondry otevírá cesta k velkému byznysu s testováním: „V době této krize se otevírají různé byznysové příležitosti. Česko bylo, je a bude bezpečné. Nákaza však bude hrozit, dokud se neobjeví vakcína. Není ale možné lidi držet v karanténách, než bude něco takového k dispozici!“ zopakoval europoslanec Vondra závěrem.

