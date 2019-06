Nenasytný Babiš, tepala ČT premiéra. Nora Fridrichová čelí bouři

Český premiér Andrej Babiš je ve střetu zájmů a Agrofert získal neoprávněně na dotacích téměř půl miliardy korun. To je závěr návrhu auditní zprávy Evropské komise. Brusel ji do Prahy poslal tuto středu. České úřady teď budou měsíc čekat na její překlad a pak mají 2 měsíce na zaslání svých připomínek. Premiér Babiš závěry auditorů komise odmítá. Tvrdí, že žádný zákon neporušil. O tom, co se přesně ve zprávě píše, se hovořilo v pořadu 168 hodin moderátorky Nory Fridrichové.

"Jsem rád, že tady mohu vystoupit. Protože zase tady máme hysterii Babišem," uvedl premiér Andrej Babiš. "Pan Babiš je skutečným vlastníkem firem ze skupiny Agrofert a od února 2017 i dvou svěřenských fondů, které plně kontroluje, a má tedy přímý ekonomický zájem na úspěchu skupiny Agrofert," zaznívá následně citace ze zprávy, kterou však Babiš zásadně odmítá a chce bojovat proti dezinformacím.

Zprávu poslala Evropská komise do Prahy ve středu. V pátek o ní jako první informovaly Hospodářské noviny. Závěr auditu je předběžný. Česká strana má ještě možnost poslat připomínky a pokusit se unii přesvědčit o své pravdě. "Buďme si skutečně jistí, že asi spolu s Washingtonem v Bruselu sedí ti nejlepší právníci na světě. Takže při vší úctě neumím si představit, s jakými novými argumenty by české úřady mohly přijít, aby byly nové pro ty právníky," sdělil redaktor Hospodářských novin Ondřej Houska. "Nepředpokládám, že by bylo možné vymyslet jakýkoliv důkaz, který by mohl zvrátit tady tu tendenci," dodává také advokátka Anna Dolejská, jež je spoluautorkou právní analýzy o střetu zájmů českého premiéra pro Pirátskou stranu z loňského prosince. Ona sama došla ke stejnému závěru jako auditoři Evropské komise.

Video najdete ZDE.

"Nebudou se vracet žádné peníze. A já jsem neporušil ani české ani evropské zákony. A jsem proto šokován, že některé média už zase vykládá, že se bude něco vracet," podotkl Babiš.

A jak došli auditoři k částce 451 milionů korun? Je složena ze dvou částí. Téměř 283 milionů je za dotace, které holding Agrofert získal po 9. únoru 2017. Tehdy začala platit přísnější úprava českého zákona o střetu zájmů, takzvaný Lex Babiš. Jelikož český premiér svůj holding podle auditorů dál ovládá, neměl Agrofert na peníze nárok. Audit ale namátkou zkoumal i starší projekty a nalezl chyby za 168 milionů korun. V úterý by o střetu zájmů premiéra Babiše měli jednat poslanci ve sněmovně. Zařazení tohoto bodu na program slíbila vedle opozice podpořit i KSČM a vládní ČSSD.

"Není možné, aby české i evropské rozpočty zůstaly bezednou pokladničkou pro premiéra Babiše a jeho vlastní firmu. Premiér svou nenasytností způsobil Česku nebývalou mezinárodní ostudu. Cíleně a promyšleně obcházel pravidla. Hlavně proto, aby nezpůsobila a netrpěla jeho vlastní firma," nechcal se slyšet šéf Transparency International David Ondráčka. Babiš však i nadále trvá na svém: "Nebude se to vracet. Není to pravda."

Moderátorka veřejnoprávní České televize Nora Fridrichová si na svém facebookovém profilu v minulých dnech rýpla do slev na jízdné pro seniory, které zavedla vláda Andreje Babiše (ANO). A poté ještě v diskusi přidala další komentář. Publicista Josef Provazník přešel do protiútoku. Uznal, že Nora Fridrichová v ČT asi pracuje za almužnu, ale přesto mu prý hlavou vrtá jedna věc...

„Podle mě by celonárodní situaci zklidnila nějaká úleva voličům a dovoluji si navrhnout letenky zdarma pro 40+, do zemí mimo EU samozřejmě,“ poznamenala.

„Zpáteční?“ ptá se pak jeden z uživatelů. „Kam babičky vlakem, tam my letem,“ dodala Fridrichová. „Noro, nemáte na letenku?“ zeptal se další uživatel. „Víte, kolik vnuků 40+ by poté mohlo za svými babičkami, které odjely vlakem?“ odvětila.

A nebyl sám. Následně se nad Fridrichové tweetem pozastavil i poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna. "O tom, zda chtěla na Twitteru Fridrichová poslat lidi 40+ odsunout, nebo jim pouze dát zdarma letenky na dovolenou, je možné diskutovat. Že ale lidi 40+ označila za zdroj neklidů (potíží) ve společnosti, je zcela nepochybné. Reprezentantka veřejnoprávní TV považuje za zdroj problémů v naší zemi střední a starší generaci. To je zajímavé. Potom se divme, koho si bere na paškál v pořadu 168 hodin. Co nestrannost?" zeptal se Foldyna.

Slevy na jízdné ve vlacích a autobusech pro studenty a důchodce zůstanou podle Andreje Babiše (ANO) zachovány, dokud bude předsedou vlády. Babiš to v březnu uvedl při interpelacích ve Sněmovně. Reagoval tak na dotaz poslance TOP 09 Dominika Feriho, zda a v jakém stadiu je vyjednávání o zrušení slev v rámci hledání úspor ve výdajích státu kvůli ekonomickému poklesu.

Babiš označil poslancova slova za fake news. „Žádné slevy se rušit nebudou, ani pro důchodce, ani pro studenty. Dokud já budu premiér, slevy budou,“ prohlásil předseda vlády.

Feri se hájil tím, že o možnosti zrušení slev mluvil místopředseda ČSSD Roman Onderka. Pokud Babiš vyjádření představitele sociální demokracie ignoruje, svědčí to podle poslance o poměrech ve vládní koalici. „Jestli slevy na jízdném zrušit nechcete, znamená to, že chcete projíst naši budoucnost,“ dodal Feri.

Ministerský předseda označil zavedení slev na jízdné za „jednoznačný úspěch“ své vlády. „Důchodci a studenti nám píšou a jsou rádi, a my jsme rádi,“ řekl. Slevy jsou podle premiéra využívány seniory kvůli důchodům, které jsou stále nízké.

Studenti do 26 let a senioři nad 65 let mohou od loňského 1. září využívat ve vlacích a autobusech slevu 75 procent z jízdného.

Počet cestujících se podle údajů dopravců ve vlacích Českých drah po zavedení slev zvýšil proti podzimu 2017 zhruba o čtyři procenta, což jsou přibližně dva miliony cestujících. Růst počtu cestujících v řádu jednotek procent zaznamenaly i RegioJet nebo Arriva. Zvýhodnění cestující tvoří celkově asi třetinu všech pasažérů. Počet cestujících v autobusech se zvýšil o dvě až tři procenta.

Vyjádření Nory Fridrichové okomentoval publicista Josef Provazník, kterému vrtá hlavou, jak může žena pracující pro ČT komentovat demonstrace platformy Milion chvilek pro demokracii a tropit si žerty z premiéra, když by měla být objektivní.

„Možná už jsem ale tou Putinovskou, Klausovskou, Zemanovskou, Okamurovskou, Trumpovskou, Farageovskou, Le Penovskou, Salviniovskou a Wildersovskou propagandou úplně zpitomělý a vidím něco, co vůbec není. Možné jde paní Noře jen o to, aby si ve svých 41 letech mohla udělat príma dovču u moře, za kterou nebude muset nic platit...“ spekuloval.

