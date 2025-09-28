Nenechte propadnout hlasy, volte nás. Okamura dal výzvu voličům

Předsedu hnutí SPD Tomia Okamuru vyděsil čtvrteční průzkum od agentury STEM pro CNN Prima News. Menší strany, jako hnutí STAČILO! a Motoristé, v něm nedosahují ani šesti procent a hrozí tak, že se tyto politické subjekty nedostanou do Poslanecké sněmovny, čímž by jim efektivně propadly voličské hlasy.
„Renomovaná agentura STEM v televizi uvedla, že volební preference STAČILO! a Motoristů klesly na pouhých pět procent, takže je velká pravděpodobnost, že se nedostanou do Sněmovny a jejich hlasy propadnou,“ upozorňuje Okamura. Propadnutí takového množství hlasů by podle Okamury znamenalo další čtyři roky „hrůzovlády“ premiéra Petra Fialy (ODS), Víta Rakušana (STAN) a Ivana Bartoše (Piráti).
Ve volebním modelu od agentury STEM s 28 % hlasů vyhrává hnutí ANO. Koalice SPOLU je na druhém místě s 21 % a třetí je SPD s 13,9 %. Hnutí STAN v modelu získává 12,2 % a Piráti 9,8 %.
Strana Motoristé sobě, jak Okamura upozorňuje, v modelu získala 5,6 % voličských hlasů a Stačilo! 5,5 %. V předchozím průzkumu agentury STEM přitom mělo STAČILO! ještě 7,7 %.
Okamura proto vyzval voliče, aby dali hlas SPD, kde podle něj nehrozí propadnutí hlasů.
„Mám na vás prosbu,“ obrací se proto Okamura na voliče v ČR. „Přijďte k volbám a volte SPD. Protože u SPD máte jistotu, že vaše hlasy nepropadnou,“ říká předseda SPD a zmiňuje nárůst v preferencích svého hnutí, které si skutečně oproti minulému volebnímu modelu agentury STEM přilepšilo o 1,8 procentního bodu.
SPD má podle Okamury reálnou šanci stát se součástí příští vlády a ukončit vládu současné vládní koalice.
„Proto vás chci ještě jednou poprosit – nenechte propadnout hlasy a pojďte volit SPD. Protože u nás máte jistotu, že hlasy určitě nepropadnou a máme reálnou šanci vyměnit Fialovu vládu,“ říká Okamura.
V předchozích volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2021 propadlo rekordních 1.069.359 hlasů, tedy přibližně 19,8 % voličských hlasů. Nad uzavírací klauzuli se tehdy nedostalo 18 politických subjektů.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Alena Kratochvílová