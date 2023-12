Nepoučitelní. Kocáb naříkal, že pro dnešní děti je sametová revoluce jako druhá světová

reklama

Michael Kocáb úvodem rozhovoru vzpomenul na projev komunistického prezidenta Antonína Zápotockého, který v jednom ze svých vánočních vystoupení v roce 1952 vysvětlil, jak je to s Ježíškem. „Doby se ale změnily. Děti pracujících se nerodí ve chlévech, i Ježíšek vyrostl a zestaral, narostly mu fousy. A stával se z něj děda Mráz. Nechodí již nahý a otrhaný, je pěkně oblečený, v beranici a v kožichu. A to ještě není všechno. Děda Mráz k nám přijíždí od východu, podobně jako mudrcové, a na cestu mu září také hvězdy. Na našich šachtách, hutích, továrnách a stavbách. Tyto rudé hvězdy hlásí radostně, že vaši tatínkové a maminky splnili na svých pracovištích úkoly čtvrtého roku první Gottwaldovy pětiletky,“ citoval projev Antonína Zápotockého Kocáb.

„Když jsem byl malej, považoval jsem dějiny druhé světové války za naprostou minulost,“ poznamenal Kocáb, načež Soukup kontroval, že dnešní děti za takovouto minulost považují sametovou revoluci. „A to je hrozný, protože to poučení z obou těch lidských katastrof je věčné. My na ně neustále narážíme. A kdo je nepoučitelný, musí znovu prožít tu porobu,“ dodal Kocáb.

Řeč byla také o kolapsu ostravské huti Liberty, která dluží za energie společnosti Tameh. „To jsou prostě ty květy zla. Kritická infrastruktura by měla být podřízena státu. Pokud ne přímo zestátnit, tak alespoň uzavřít smlouvy, že když se dostane stát do obtíží, tak musí rezignovat na zisk. A všechno to vrážet do těch dotací občanů. A to jsou zkrátka květy zla. Jestli se nám začnou hroutit stěžejní, páteřní instituce, ekonomické, z důvodu nepředstavitelné drahosti energie, tak jak se ta republika vzpamatuje? Jak potom dojde na slova našeho premiéra, že budeme v příštím roce růst, jak on tvrdí? Myslím si, že východisko z té věci, stále opakované, je, že musí být zestátněn ČEZ a musí stát manipulovat s cenou elektřiny,“ řekl Kocáb.

„A není to celé vrchol ledovce? Teď je to jenom Liberty, což bychom přežili. Ale mohly by následovat další firmy. Podívejte, co se stalo se Škodovkou, tam se také plánoval další rozvoj, sešlo z toho. Problémy se prostě cyklí a z mnoha stran na nás dorážejí. Pokud dojde k dalšímu zdražení energie, oni neustále vykládají, že to nebude tak dramatické, ale já se obávám, že ano, že to bude dramatické, tak samozřejmě se nutně začnou podniky hroutit. A my nemůžeme v této politice pokračovat dál. Páteřní infrastruktura musí být v rukou státu,“ zopakoval Kocáb. Podle něj budeme nyní také vystaveni výkyvům trhu. Zdůraznil i to, že není pro nějaké velké zestátňování, ale kritické infrastruktury ano.

