Nepouští data. Když pustí, je tam začerněno. Další levárny kolem očkování

„Tohle nám všechno chtěli vzít, chtěli nás umlčet, abychom jenom popisovali to, co vidíme. A to je prostě údělem doktora. Poslouchat ty pacienty. Nás úplně od nich odtrhli. A udělali to tak, že prostě pozvali profesory, kteří měli ten sluch těch prostě politiků a podobně, aby cíleně zlikvidovali vědeckou opozici. Ne opozici, názory, diskusi. A jako k těm nežádoucím účinkům... My nemáme žádná data. Všechny ty studie, které jsou, tak už tady bylo zmíněno, jsou financované tou farma firmou, která ten produkt chce prodat. Proč je pro ni důležité neustále být mezi vakcínami? Protože vakcíny mají speciální pozici oproti jiným léčivům, jiným lékům. Vakcíny jsou brané jinak, ta zodpovědnost tam pro tu firmu není, proto jsme všichni svědky toho, že vlastně kupujeme vakcíny Pfizer, ale Pfizer nenese jakoukoliv zodpovědnost. A tohle v tom vakcinačním světě je. A to, že se dělají chyby, že ty studie nejsou dělaný tak, jak by se měly dělat, o tom svědčila už šéfredaktorka jednoho z nejprestižnějších lékařských časopisů, která řekla, že po deseti letech ve vedení tohoto časopisu musí přiznat, že řadě vědeckého výzkumu se už nedá věřit. Hlavně tomu, který je financován farmaceutickými firmami, nebo firmami, které v tom mají své byznysové zájmy,“ podotkla.

„Nám nezbývá nic jiného než vlastně pasivně sledovat, nebo sledujeme my aktivně, ale pasivní hlášení nežádoucích účinků. Protože to aktivní hlášení skončilo po třech měsících. Oni odslepili ty skupiny, tu placebo skupinu okamžitě naočkovali a ta data jsou ztracená a my je nemáme. A oni drží ta data, ať na to upozorňuje kdekdo, dejte data znovu k posouzení, znovu... Prostě nedávají, až teď, pokud prohrál Pfizer soud, tak postupně pouští data, ale tam chybí... Jsou tam začerněná data, nedá se to úplně hodnotit. Prostě nám nezbývá nic jiného než sledovat to, s čím lidé přicházejí. A jak Honza Hnízdil povídá: Říkali, že to bude jenom v rameni. Ne, my doktoři jsme věděli, začali chodit lidi a říkali: Já mám tuhle, tenhle má tohle, naprosto bizarní problémy, kdy já jsem si sama říkala: To nemůže být v tom rameni, to musí někde kolovat? Moje dcera, molekulární biolog, říkala: Moderna se hned rozpadne. Ale já jsem říkala. To se nerozpadá, to očividně koluje. A pak najednou byly lipidové nanočástice, o kterých nikdo nic neví, na které se nedělaly žádné studie. To se dělalo ex post a zjistilo se, že málem všechny myši jsou mrtvý. Při jakémkoliv podání těch lipidových nanočástic. Takže je to velký experiment na lidstvu. A já bych teď vlastně apelovala na to, co všude už ve světě osvícení lékaři říkají: Zastavme očkování, znovu to dejme celé do kupy, dejme ta data, která teď můžeme získat. Ale to, že se dá velmi špatně prokázat kauzalita, je jasné, prokážete jenom tehdy, když člověk zemře na anafylaktickou reakci a má ještě tu jehlu v rameni. Je to hrozně složité. Máme malé možnosti manévrovacího prostoru, ale začínají být. Začínají být práce, kdy se prostě detekuje volný spike protein v srdci nebo v mozku u člověka, co nemůže být po normální infekci klasickým covidem,“ dodala.

Gandalovičová v minulosti například ParlamentnímListům.cz popsala, jak dle ní za covidu trpěly jednotlivé části populace, zejména děti. Vyčítá kolegům, že nechtěli ošetřit neočkované pacienty. „Doufám, že budou velmi rychle chtít zapomenout, že je něco takového vůbec mohlo napadnout,“ říká. Sdělovala též fakta o prospěšnosti i škodlivosti očkování proti covidu.

