Nepříjemný den pro Maláčovou. Na podiu dusno, před ním transparent

14.09.2025 19:25 | Monitoring

Na Václavském náměstí v Praze se konalo předvolební shromáždění hnutí Stačilo!. Jana Maláčová, která nahradila Petru Prokšanovou na prvním místě pražské kandidátky, čelila tomu, že část příznivců dala otevřeně najevo podporu právě Prokšanové. Tony Pášma ze Štítu demokracie to označil za ponížení Maláčové.

Foto: Archiv SOCDEM
Popisek: Jana Maláčová, předsedkyně Sociální demokracie

 Na Václavském náměstí v Praze se v sobotu uskutečnilo předvolební shromáždění hnutí Stačilo! s voliči. Na pódiu vystoupila například i dvojka kandidátky Stačilo! v Praze Petra Prokšanová. Ta byla původně oznámena jako jednička v Praze. O první pozici ale přišla poté, co se hnutí Stačilo! dohodlo na společném postupu se Sociální demokracií (SOCDEM) a lídryní kandidátky se stala Jana Maláčová.

Prokšanová změnu přijala s výhradami a označila ji za oslabení pozice KSČM. Právě na Václavském náměstí se však ukázalo, že část voličů stojí i nadále za Prokšanovou, když rozvinuli transparent s heslem „Volíme Petru Prokšanovou“.

Tento moment reflektoval na facebooku Tony Pášma z projektu Štít demokracie (projekt založil datový vědec Petr Ludwig a aktivisté Roman Máca a Tony Pášma z Milionu chvilek). Pášma to označil ho za „totální ponížení Jany Maláčové“. Podle něj šlo o předem domluvenou akci. „Na představení pražských lídrů Stačilo! přinesli podporovatelé této nepřiznané koalice velký transparent s tím, že podporují její konkurentku, komunistku Prokšanovou, která je až za Maláčovou. Údajně to bylo s komunisty domluvené a sama Prokšanová o tom věděla,“ uvedl Pášma.

„Na pódiu se na tento záběr musela dívat po boku největšího dezinformátora v ČR a odsouzené učitelky, která před žáky popírala ruský vpád na Ukrajinu. Konečná a Vidlák se s ní bavili jen velmi okrajově. Pravděpodobně jí opovrhují,“ glosoval Pášma situaci Maláčové jako nepříjemnou.

Podle Pášmy věnoval dav Maláčové během projevu nejslabší emoce ze všech řečníků. „Šlo vyloženě jen o jedince,“ uvedl. Po skončení akce pak komunisté křičeli na dobrovolníky sociálních demokratů: „Jak to, že lidé od Petry rozdávají, a vy jste líní. Socani, neuvěřitelný fakt! Vemte noviny a jděte!“

„To by, myslím, i stačilo. Pohled předsedkyně socdemu mluví úplně za vše. Ponížení, bezradnost, zklamání. Líto mi jí ale není. Vybrala si to sama a dobrovolně,“ uvedl Pášma. A na závěr ještě dodal: „Kdo chce s vlky výti, musí s nimi žíti. A počítat i s tím, že ho může krvelačná smečka kdykoliv sežrat.“

Hnutí Stačilo! se v průzkumech dlouhodobě drží nad pětiprocentní hranicí potřebnou ke vstupu do Poslanecké sněmovny. Na kandidátkách se kromě komunistů objevují i sociální demokraté ze SOCDEM a menší uskupení jako ČSNS, SD-SN nebo Moravané. Pozornost na sebe hnutí upoutalo také žalobou strany Volt, která tvrdí, že Stačilo! funguje jako „nepřiznaná koalice“.

Krajský soud tento výklad potvrdil, ale registraci kandidátky nezrušil. Zdůvodnil to tím, že podobný postup využívají i jiná uskupení – například Piráti se Zelenými či SPD s Trikolorou, PRO a Svobodnými. Pro podzimní volby tak Stačilo! bude stačit překročit standardní pětiprocentní hranici, zatímco u oficiálních dvoučlenných koalic platí hranice osm procent a u vícečlenných koalic jedenáct procent.

autor: Natálie Brožovská

To jako vážně?

Myslíte, že o tom, kdo by měl být premiér má rozhodovat nějaký posudek? A co volby a lidi? Berete jejich rozhodnutí vůbec vážně? Jestli politik může kandidovat, proč by nemohl být pak ministr, premiér nebo třeba prezident? Děkuji za odpověď

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

