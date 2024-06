Nepublikovatelné. Michopulos viděl Šlachtu. A spustil se příval nadávek

Lenka Šimůnková sice úvodem sdělila, že Roberta Šlachtu oslovila sama a není to tak, že by šéf hnutí Přísaha zneužíval její situace ke svému zviditelnění. „Pořád jsem si říkala, že bych se s vámi potřebovala spojit. Viděla jsem vaše vyjádření k Filozofické fakultě v Praze, jak jste se k tomu postavil po zásahu policie. S vašimi slovy jsem souzněla,“ uvedla matka Elišky, která nepřežila útok střelce z Filozofické fakulty UK.

Ne všichni tomu však ale věří. „Tohle je podobný level, jako když Havlíček s Rajchlem prodávali umírajícím lidem nefunkční léčbu. Všichni máme chyby. Ale je děsivý obraz naší společnosti, že jsou lidé schopní podporovat taková bezcharakterní prasata. Šlachta nechal umírat lidi za metanolové aféry protože se honil za přízraky, ale tady se klidně pase na úmrtí mladé dívky. Shodil by vlastní matku ze schodů, aby se pak vyfotil jak jí zvedá a prodal to lidem," okomentoval celou záležitost právník Ondřej Šimíček.

„Proč to tomu zmrdovi sdílíš," zareagoval nejprve Petros Michopulos u Šimíčka na profilu, následně pak sdílel i vlastní komentář.

„Člověk, který se deset let tvářil, že neví o nelegálních výrobcích lihu a probral se až když zemřelo čtyřicet lidí, bude teď jako ta poslední hyena sbírat body na lidském neštěstí. Měl by se stydět a kát se až do konce života a každý rok se chodit omlouvat pozůstalým po těch co zemřeli na metanol. Dobytek," napsal k videu Šimůnkové s Robertem Šlachtou.

„Nejhorší šmejdství, co jsem kdy snad viděl," reagoval nejprve jeden z uživatelů, následně na něj Petros Michopulos ještě reagoval znovu. „Já jsem teda viděl za třicet let opravdu málo horších dobytků. Snesu fakt docela dost, ale tenhle hajzl je fakt silná káva," uvedl Michopulos.

Kritiky se pak Šlachta dočkal i pod videem, které sám na svém profilu sdílel. „Jako upozorňování na policejní (ne)zásah ještě chápu. Mysleme si o tom každý, co chceme. Tenhle rozhovor je ale úchylná politická využívačka pozůstalých. A vůbec se mi to nelíbí. Šlachto, posouváš hranice únosnosti. Tfuj," napsal napříkla jeden z uživatelů.

„Odporné zneužívání zlomené ženy. Jste ještě větší asociál, než s doposud jevilo - tímhle videem nic nového nesdělujete, jen parazitujete na bolesti jiných. Fuj," dodal další uživatel.

„Je naprosto odporné zneužívat pro svoje osobní politické cíle traumatu a špatného psychického stavu člověka, kterému se stala tak strašná osobní tragedie. Jste hyena nejvyššího řádu a nenapadá mě žádné slušné slovo, jakým popsat nízkost Vašeho necharakteru. Jste odporný gauner!" kritizuje Šlachtu další uživatel.

Šimůnková ve videu popsala, jak těžce ztrátu své jedině dcery prožívá: „Je to pro mě nepochopení, jak se to mohlo stát. Časem se dozvídáte víc informací, začnete si to skládat jako puzzle. Moje dcera šla jen do školy, prožívám to asi jako každý rodič, kterému se dítě ze školy už nevrátilo,“ uvedla.

Šimůnková je nejviditelnější rodič, který je po střelbě na Filozofické fakultě vidět v médiích. V minulém týdnu se účastnila jednání sněmovního bezpečnostního výboru, kde ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) kvůli jeho špatné komunikaci vyzvala k odstoupení. Je přesvědčena, že její dcera mohla ještě žít. „Těch informací, se kterými pracovala Policie České republiky bylo tolik. Bylo tolik indicií, tolika času. Ze začátku jsem se domnívala, že pachatel byl člověk, o kterém nikdo nevěděl, nikdo ho neznal. Pan Rakušan nám v ten den události vyjádřil upřímnou soustrast, ale za mě to bylo lživé, já bych si tu úctu a vyjádření soustrasti představovala jiným způsobem. Byla to prázdná slova, neměla obsah. Na začátku tvrdil, že bylo vše provedeno naprosto bezchybně a správně, ale on to v tu chvíli nevěděl. Neměl ty poznatky, nevěděl, zda někdo pochybil, přesto si za svými slovy stál i druhý den po té události,“ pokračovala Šimůnková, která uvedla, že k samotným policistům, kteří při zásahu riskovali své životy, chová samozřejmě velkou úctu.

„Měla jsem tehdy stále nezodpovězené otázky. Kontaktovala jsem proto sama Policii České republiky, abych se ptala, co se stalo. Na první schůzce mi bylo policií řečeno, ať hlavně nesleduji média. Policie mi ale na otázky neodpovídala, nezbývalo mi nic, než čerpat informace z médií. Pak jsem ale měla pocit, že se odmlčela i média. Jako kdyby i tisku bylo řečeno, že už se tu o tom nebudeme bavit,“ pokračovala Šimůnková, kterou zaráželo, že se tak tragická události neřešila v médiích každým dnem než došlo k rozuzlení. „Myslela jsem, že všichni to vnímají tak, že je neskutečně důležité dozvědět se tu pravdu,“ dodala v rozhovoru sdíleném Šlachtou na platformě X.

Lence Šimůnkové se z fakulty domů nikdy nevrátila dcera Eliška. Jediné, co chce, je dobrat se pravdy.



Přístup ministra vnitra Víta Rakušana a vedení Policie ČR Šimůnková dlouhodobě kritizuje. Ministr tvrdí, že za prosincovým zásahem proti Kozákovi stojí. Když však média v týdnu zveřejnila závěry policejního usnesení, kterým se případ odkládá, vyvolalo to bouři u pozůstalých, ale též mezi veřejností. Na jednání sněmovního bezpečnostního výboru Lenka Šimůnková přišla oblečena v šatech s nápisy „Spravedlnost pro Elišku. Rakušan, Vondrášek, Matějček, odstoupení z funkcí“.

Vyjádření ze strany médií, že nechtějí situaci přetřásat každým dnem, aby nezesilovaly bolest pozůstalých, přišlo Šimůnkové alarmující: „Já jsem to vnímala úplně opačně, pro mne to bylo alarmující. Působilo to na mě takřka až k zbláznění. Vy se ptáte, máte otázky, nechápete, proč nemáte dítě doma, policie vám na nic neodpovídá. Pak otevřete počítač, tak nevidíte zmínku o fakultě a našich dětech, ale že si někdo nechal zvětšit prsa, nebo že v Polsku něco zlevnili... Přišlo mi to strašné. Pokud by někoho články v médiích zraňovaly, tak pořád má možnost volby ten článek neotevíral,“ líčila Lenka Šimůnkové své silné emoce.

„Nečekala jsem, že sama budu dohánět někoho, aby se zodpovídal z těch činů a abych se dobrala spravedlnosti. Přijde mi to absurdní. Vůbec jsem si nepředstavovala, že budu na cestě, na které jsem teď. Kvůli odložení případu má důvěra v systém odcházela,“ uvedla matka dcery Elišky. Šimůnková, stejně jako Karlova univerzita, ale také další pozůstalí po obětech střelby na Filozofické fakultě, podala stížnost proti usnesení o odložení případu, jež v uplynulých dnech obdrželi od policie.

Sněmovní bezpečnostní výbor se ve čtvrtek zabýval závěry vyšetřování policejního zásahu při prosincové střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, ke kterým dospěla Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Šimůnková ale dodala, že stále nemá odpovědi na své otázky. „Čekala jsem, že v usnesení najdu, co hledám od začátku, a sice kdo velel hlídkám, které na fakultu přišly? Kdo rozhodl, že je v pořádku, že pokud má budova čtyři patra, tak prohledá přízemí a první patro? Jaké informace dostali policisté, kteří tam vstoupili? Jak jim bylo podáno, že do čtvrtého patra, kde se pak střílelo, nepůjdou, že mohou vlastně odejít?“ řekla Šimůnková s tím, že vrah měl mnoho času se na střelbu do studentů a pedagogů připravit.

„Je to šílenství, že stále hledáte a hledáte a po půl roce se dozvíte, že tam byl na místě činu už tak brzy. Několikrát jsem si sama prošla budovu, na vrátnici je kamera. Proč z ní nikdo okamžitě nestáhl kamerové záznamy? Pan Matějček (šéf krajského ředitelství policie Praha) na tiskové konferenci říkal, že hledali ,človíčka sebevraha'. Na Fakultě ale bylo panu proděkanovi Berounskému, Rákosníkovi a vrátnému podáno, že hledají potenciálního sebevraha, ozbrojeného nebezpečného člověka. Ze strany Matějčka je už jenom tohle lživý argument,“ poukázala.

„Satisfakcí mi bude spravedlnost, pravda, zodpovědnost, ponaučení se. Dnes je spravedlnost pro mou Elišku spravedlností pro vaše děti zítra,“ obrátila se Lenka Šimůnkové na kamery k dalším rodičům, kteří se dívají. „Eliška šla jenom do školy. Pokud z toho nejsou vyvozeny žádné závěry... Mám pocit, že je na to pohlížené tak, že je to podhodnocované, jakoby se nestalo něco tak hrozného. Co horšího by se ale muselo stát, aby se něco změnilo?“ ptala se Lenka Šimůnková, která hovořila o selhání systému.

„O čem to celé vypovídá? Může se to stát znovu?? Protože uvedli, že jsme na to nebyli připravení? My důvěřujeme, že žijeme v zemi, kde je o nás ze strany policie, armády postaráno...,“ podotkla s tím, že vraha šlo podle nich zastavit dříve a selhání vidí úplně všude. „Celý ten systém je úplně na hovno, pardón,“ dodala. „Jak mohou ti lidi v klidu spát, oni nemají svědomí? Jak na sebe mohou koukat do zrcadla?“

Ze zoufalství se Šimůnková potkala s matkou Davida Kozáka, který její dceru zastřelil. „Bylo to ze zoufalství, že nic nevím a že možná nikdy vědět nic nebudu, proto jsem za ní jela. Hledala jsem informace, protože na odpovědi policie čekáte tak dlouho, že máte pocit, že vám cvakne. Jednoho krásného dnes tam tedy jedete, totálně se z toho psychicky poserete, ale víte, že tam musíte jet, protože to ticho bylo neúnosné, bylo strašně těžké tím procházet,“ zopakovala Eliščina matka.

„Přijde mi alarmující, že tu mám sedět a říkat, že pan Rakušan na židli, na které sedí, už dávno nemá co sedět. Vy víte, pane Rakušane, že jste udělal totální botu. Vy to víte! Zrovna tak jako vy, pane Vondrášku. Ale pořád tam budete sedět a ta hysterická matka vám bude prostřednictvím kamery říkat, ať se z té židle zvednete,“ vzkázala Šimůnková ministru vnitra a policejnímu prezidentovi, že pokud by tito dva pánové na své funkce rezignovali, bylo by to pro ni zadostiučinění vůči Elišce. „Také bych čekala, že by někdo řekl také omluvu směrem k naším dětem, směrem k nám... Všechny děti mohly být doma. Žádám jen úctu,“ uzavřela matka zastřelené Elišky.