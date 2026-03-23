Neřešte je. Holec na chvilkaře vzal čísla

23.03.2026 13:37 | Komentář
autor: Jakub Makarovič

V sobotu se v Praze na Letné konala demonstrace spolku Milion chvilek pro demokracii, kam mělo dorazit až 200 tisíc lidí. Komentátor Petr Holec ale uklidňuje vládu Andreje Babiše, že se může Mikuláši Minářovi a celé akci klidně vysmát, protože za nimi stojí téměř 3 miliony voličů. Letná podle Holce neukázala žádnou opoziční sílu, jak se nyní snaží „lhát národní mediální fronta“.

Foto: Repro XTV
Popisek: Petr Holec

Sobotní demonstrace na Letné podle Holce nemusí Andreji Babišovi a celé vládě vůbec přidělávat žádné vrásky na čele. „Nejdřív čísla, která Babiš tak miluje. Na Letnou se kvůli frustraci z prohraných voleb nechalo nahnat nějakých 200 tisíc fialovců včetně tragédů z opozice, kteří se sem vlastně sjeli na kolektivní terapii,“ připomíná Holec.

„Jenže: Vláda ANO, SPD a Moto za sebou táhne sílu téměř tří milionů voličů, jimž by ani jedna opravdu plná Letná nestačila. A samotné ANO volily dva miliony lidí, tedy desetkrát víc než ovcí z Letné. Tohle je sakra jiná síla!“ tvrdí Holec, že za vládou stojí velká část národa.

Babiš podle Holce ani nemusí řešit, že se na Letnou sjíždějí statisíce lidí a přesvědčovat je o dobrých výsledcích své vlády, protože demonstranti na akcích Milionu chvilek jsou „ultras“, kteří Babiše neuznají nikdy.

„Na Letnou se sjeli jen ultras opozice, kteří navždy zůstanou ultras neboli tvrdé jádro. Nebo spíš řekněme nejnatvrdlejší jádro. A ti by sem jezdili, i kdyby vláda dělala úplně všechno podle nich. I pak by proti ní demonstrovali, protože ji prostě chorobně nenávidí,“ má jasno Holec.

A také měkčí voliči, jak se nazývají voliči, kteří mohou měnit politické preference, jsou podle Holce očividně ztraceni, když i přes Fialovu hrůzovládu hodili těmto stranám opět svůj hlas. „Podobně je to ale dnes i s měkčím obalem opozice. Tak se kdysi říkalo voličům, kteří ve volbách beztížně přelétají mezi různými partajemi podle méně vyzpytatelných motivací. Jednou z nich nicméně bývaly i vládní výsledky a plnění volebních slibů jednotlivých stran. Ano, z dnešního pohledu to byly pohádkové časy, kdy voliče primárně ještě nevedla fialovská iracionální nenávist. Jenže dnes zůstává barikáda mezi vládou a opozicí téměř nepřekročitelná kompletně,“ všímá si Holec.

Holec ve svém komentáři dále radí stranám vládnoucí koalice, aby Letnou nijak neřešila a soustředila se na své voliče a plnila své sliby, což předchozí Fialova vláda absolutně nezvládla. „Tihle pacienti jsou neléčitelní a nikdy vládní strany volit nebudou. Ti věří Minářovi, což je mimochodem pro dospělé lidi asi ta nejhorší diagnóza hned po víře ve Víta Rakušana. Vláda se proto naopak musí zaměřit na své vlastní voliče, aby jako Fiala nezklamala je,“ radí Holec.

Mgr. Eliška Olšáková byl položen dotaz

Milion chvilek

Dobrý den, zajímal by mě váš názor na toto sdružení či co to vlastně je. Považujete ho za nezávislé a transparentní? Ví se, z čeho je financováno? Víte co mě přijde divné, že snad nikdy nesvolávalo demonstraci na protest tomu, co udělal třeba někdo z ODS nebo STAN. Asi jste rádi, ale mě to nepřijde ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

