„Nestojí to za pozornost.“ Svoboda potupil Vystrčila

Pane doktore, nedávno jste napadl kritiku Jana Lipavského, který kritizoval Petra Macinku za jednání s čínským ministrem na půdě OSN. Navíc se ukázalo, že s týmž čínským představitelem se jako ministr setkal i sám Lipavský. A do toho se nyní otevírá kauza Expo v Ósace. Nevypovídá to spíše o tom, že se kritika Janu Lipavskému stále vrací jako bumerang?
S čínským ministrem zahraničních věcí se jednat má.
Když zůstaneme u Expa v Ósace: mluví se o stovkách milionů navíc, auditech, soudních sporech, trestních oznámeních i problémech Českých center. Jak velký průšvih to pro českou diplomacii je? A co to říká o tom, jak Lipavský resort vedl.
Projekt údajně skončil s významnou finanční ztrátou. Jeho náklady se nakonec měly blížit téměř dvojnásobku původně schváleného rozpočtu. Výrazně nízké byly slibované sponzorské a partnerské příjmy. Namísto přislíbeného intervalu 170 až 220 milionů Kč soukromníci přispěli toliko 40 miliony. Je-li tomu tak, pak to svědčí o mizerně zvládnuté akci od A až do Z. K tomu doprovodné spory jen potvrzují toto hodnocení.
Dalším velkým tématem české zahraniční politiky je postavení České republiky v Evropské unii. Prezident Petr Pavel znovu mluví o přijetí eura. Podle něj bychom se české koruny neměli držet jen ze sentimentu. Je euro jen ekonomická otázka, nebo i otázka suverenity státu?
Chcete, aby se EU změnila ve Spojené státy evropské, jak si přeje Petr Pavel?
Anketa
Chcete, aby se EU změnila ve Spojené státy evropské, jak si přeje Petr Pavel?
Petr Pavel v minulosti podpořil i myšlenku Spojených států evropských. Klape ale dnes Evropská unie tak dobře, aby mohla fungovat jako federace? Když se podíváme třeba na Viktora Orbána, nevzniká dojem, že Brusel umí nemilosrdně trestat ty, kteří ho kritizují?
Žádné Spojené státy evropské nevzniknou. To mimo jiné potvrdilo odmítnutí návrhu smlouvy o ústavě pro Evropu (2003). Vůbec nemá smysl se touto myšlenkou zabývat.
Spor o Evropu se u nás často potkává i se sporem o historii. Velký rozruch vyvolal sudetoněmecký sjezd v Brně. Prezident Pavel ho bral jako gesto smíření, zatímco Václav Klaus i Miloš Zeman byli ostře proti. Kdo měl podle Vás v tomto sporu blíž k českým zájmům?
Otázka usmíření mezi našimi státy je vyřešena mezinárodními smlouvami (1973 a 1992) a Česko-německou deklarací (1997). Jsme spojenci v NATO a EU. Rozdílnost názorů na odsun (vyhnání) Němců ze ČSR mezi historiky, politiky a jednotlivci se setkáním v Brně neodstranila a ani odstranit nemohla. Odsun se uskutečnil za aktivního přispění USA, Velké Británie, SSSR a Francie. Bez jejich zapojení by se vysídlení asi 3,5 milionu lidí nemohlo uskutečnit. Německo bylo rozděleno do jednotlivých zón ve správě vítězných mocností. Zástupci těchto států v Brně chyběli.
Navíc si myslím, že drtivou většinu české a německé populace celá akce vůbec nezajímala. Jejím konáním se mezi zainteresovanými rozjitřily již téměř zacelené rány. Z pseudoproblému se stal problém politický, a to vůbec nebylo potřeba. Pořádat akci byla chyba.
Miloš Zeman kvůli záštitě prezidenta Pavla nad festivalem Meeting Brno, který hostil sudetoněmecký sjezd, vyzval voliče, aby Petra Pavla příště nevolili. Je to přehnaná reakce, nebo pochopitelný politický vzkaz?
Odkazuji tu na předešlou odpověď. Logicky prezident republiky Petr Pavel bude částí politické veřejnosti spojován s touto akcí, bude jimi označován za zastánce vysídlených Němců.
Když jsme u českých kroků navenek: Miloš Vystrčil znovu cestoval na Tchaj-wan a tvrdí, že je to důležité pro české zájmy. Z pohledu bývalého ministra zahraničí: přinášejí tyto cesty skutečný výsledek?
Této návštěvě nepřikládám žádnou velkou politickou váhu. Možná podnikatelé podepíší nějaké smlouvy. Jinak nemá smysl návštěvě věnovat pozornost.
A nakonec širší bezpečnostní rovina. Donald Trump potvrdil účast na summitu NATO v Ankaře, který někteří označují za jedno z nejdůležitějších jednání Aliance za poslední roky. Co od něj očekáváte? Může přinést uklidnění vztahů mezi Amerikou a Evropou, nebo spíše další tlak Washingtonu na spojence?
Asi to bude summit, který si budeme v historii hodně připomínat. Debata bude zřejmě hodně svěží, možná emotivní. Zazní silná slova. Nebude shoda na tématech války na Ukrajině a války na Blízkém východě. Na čas se mohou vztahy v Alianci zkomplikovat, ale že západní demokracie patří k sobě, to přetrvá. Demokracie a svoboda jsou silnější než sebevětší siláci, i když si to oni nemyslí.
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