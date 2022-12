Nerudová chce z Hradu stmelovat národ. Má s tím zkušenosti, třeba z komise pro spravedlivé důchody...

reklama

Nerudová kandidaturu oznámila s tím, že chce stát na straně lidí. Proti komu? zazněla první otázka. „Potřebujeme hlavu státu, která bude prezidentem všech deseti a půl milionu lidí. Hlavu státu, která bude schopná a podávat ruku na druhou stranu těm, kteří mají odlišný názor. Hlavu státu, která nebude nálepkovat a bude chápat, že lidé mají odlišné názory a že by měla být v roli moderátora a toho, kdo moderuje diskusi a snaží se pochopit jiné perspektivy,“ sdělila Nerudová.

Na opakovanou otázku, proti komu tedy bude stát, odvětila, že prezident nestojí proti nikomu. „Prezident by měl být velmi blízko k lidem a měl by být moderátorem. A moderátorem i například ve vztahu k vládě, k poslancům... Prezident nekandiduje proti nikomu a znovu opakuji: prezident by měl být prezidentem všech 10,5 milionu lidí, a ne prezidentem svých kamarádů na Hradě,“ řekla.

Ona sama se pak domnívá, že má předpoklady na funkci prezidentky. „Mám zkušenost, jak stmelovat lidi, to jsem koneckonců dokázala v komisi pro spravedlivé důchody, kdy se poprvé po třiceti letech podařilo najít shodu napříč politickým spektrem. Já jsem musela dovést poměrně heterogenní kolektiv, který byl seskládán ze zástupců všech poslaneckých klubů, senátorských klubů, já jsem je musela dovést ke shodě. A poprvé po třiceti letech se podařilo, že ten návrh důchodové reformy nespadl pod stůl a nová vláda si ho vzala, takže v tomto ohledu si myslím, že mám předpoklad. A stejně tak si myslím, že prezident musí být nadstranický, protože důvěra lidí ve vládu a v politiku a v prezidenta je na historickém minimu,“ poznamenala Nerudová.

„To, že je naše společnost rozdělená, je způsobeno tím, že si neumíme naslouchat a že neumíme rozumět jiným skupinám obyvatel, které mluví trošku jiným jazykem,“ sdělila Nerudová, proč mluví různými jazyky na sociálních sítích. „Zároveň říkám, že bych chtěla být prezidentkou všech 10,5 milionu lidí, což znamená, že rozumíte nejrůznějším skupinám, chápete, které věci je trápí,“ dodala.

Co se týče sociálních sítí, hovořila o tom, že jako žena a silná kandidátka na prezidentku čelí leckdy dosti nevybíravým komentářům. „Myslím si, že ženy vědí, jaké zprávy a esemesky jim chodí. Takže já se snažím ty, kteří píšou tyto sprosté zprávy, vychovávat – a myslím si, že to patří k dobrým mravům, nebýt sprostý a je to normou nebýt sprostý na sociálních sítích,“ řekla Nerudová. Zároveň přiznala, že neobsluhuje všechny profily na sociálních sítích.

Řeč pak přišla i na spálené cukroví. Nerudová totiž dala na sociální síť snímek, kde je s celou rodinou a se spáleným cukrovím. Ona zdůvodňuje, že to udělala proto, že je to realita, že ne vždy se jí vše povede. „Rodina je součástí mé kampaně a prezident má být blízko k lidem. A já jsem tam obyčejná holka, jak o ní mluví Petr Pithart, a součástí toho je, že se mi občas i něco nepovede,“ řekla dále Nerudová.

V minulosti také napsala na sociální síť, že Andrej Babiš nebude ve druhém kole prezidentské volby. Jak to ví? „Správný lídr musí dávat lidem naději a naděje naše je taková, že ta volba bude taková, že se Andrej Babiš do druhého kola nedostane,“ řekla Nerudová. „Myslíte si, že prezident Zelenskyj věděl, že vyhraje a že se ubrání, když o tom mluvil po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu?“ zeptala se Nerudová. „A to je příměr, který teď myslíte vážně?“ zeptala se jí moderátorka. „To je příměr, který myslím vážně. Správný lídr dává lidem naději,“ dodala.

Prvním mužem by v případě Nerudové byl advokát Robert Neruda. „Můj muž bude určitě vykonávat tuto roli s grácií jemu vlastní a určitě to využije k tomu, aby rozvíjel charitativní projekty, na kterých se podílíme v tuto chvíli. A určitě k nim přidá další a rozhodně hovořil o tom, že pokud to bude potřeba, omezí výkon své advokátní činnosti,“ sdělila Nerudová. „Upozadí nějakým způsobem,“ kontrovala moderátorka. „Omezí,“ dodala Nerudová.

Psali jsme: Zlínský (SPD): Mám konkrétní otázky k problematice všeobecné mobilizace Plzeň: Kapry z Třemošenského rybníka a stromečky z městských lesů koupíte na sádkách u rybníka Košináře Premiér Fiala: Máme připraveno i zastropování pro velké podniky Petr Hampl: Místo milých barbínek máme angažované blbky

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama