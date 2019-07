Nesmí se říkat pravda! Jde o „určitá etnika“, promlouvá známá advokátka. Prý míříme do pekel

O svobodě slova si Martina Kociánová z webu Kupředu do minulosti povídala s Janou Zwyrtek Hamplovou, advokátkou se specializací na veřejnou správu. „Ve vztahu k určitým etnikům, ve vztahu k migraci a podobně se nesmí říkat pravda,“ varuje advokátka a dodává, že nechce, aby se znovu opakovala situace, kdy se dětem klade na srdce: „Ve škole to neříkej.“ Dnešní atmosféra útoků je prý cesta do pekel: „Můžu si o Miloši Zemanovi myslet cokoliv, ale například útoky takového typu jako na jeho zdraví, jeho chůzi, na projevy stáří mě hluboce urážejí, ať už si o něm můžu myslet, co chci.“

Cenzura se podle Hamplové blíží plíživě. „Zažila jsem doby, tehdy v listopadu mi bylo 23 let, jak se nám ulevilo a první desetiletí bylo takové, že bych řekla, že to bylo tak, jak to mělo být,“ říká. Ale jako advokátka odmítá dnešní údajné „sešněrování paragrafy“. „Máme strach se ráno nadechnout, pokud to zákon neupravuje. A Unie bohužel k tomu směřuje také,“ tvrdí a dodává, že nechce znovu zažít situaci, kdy lidé budou svobodně hovořit doma, ale dětem budou přikazovat: „Ve škole to neříkej.“ „Ve vztahu k určitým etnikům, ve vztahu k migraci a podobně se nesmí říkat pravda, protože se to nenosí,“ říká otevřeně advokátka. Anketa Bude co slavit během 30. výročí 17. listopadu 1989? (Ptáme se 24.7.2019) Bude 5% Nebude 95% hlasovalo: 8301 lidí

Kdo může za současnou situaci? „Připustili jsme to my, my voliči, nebo respektive možná spíše nevoliči,“ míní Hamplová. Politika se podle ní stala dryáčnickou, plnou urážek a slušní lidé se jí vyhývají se slovy: „My do politiky nepůjdeme, tam dnes uspěje pouze ukřičený hysterik a slušnost a kultivovanost ve vyjadřování tam nemá co dělat.“ Jako příklad dává útoky na Miloše Zemana: „Podívejte se například na pozici prezidenta. Můžu si o Miloši Zemanovi myslet cokoliv, ale například útoky takového typu jako na jeho zdraví, jeho chůzi, na projevy stáří mě hluboce urážejí, ať už si o něm můžu myslet, co chci. To by si dříve vůči prezidentovi nikdo nedovolil, a my to připustíme.“

Říká, že podobná je situace u starostů, z funkcionářů těch nejdůvěryhodnějších. „Může ho každý urážet, jak chce. Je to politik, musí to vydržet,“ je podle ní přístup, který se musí změnit. Tvrdí, že starostové se musí bránit a soudit. „Jedině tak vychováme jak občany – pro jednoho zastupitele jsem vysoudila 30 tisíc Kč a omluvu za jednu větu na zastupitelstvu, kdy mu občan přišel vynadat. A pokud takto nezačneme kultivovat politické prostředí (možná zdola, ze samosprávy), tak se politika nezmění z vulgárního, hysterického stylu do úrovně, byť ostré, ale takové, kde se můžu s někým přít a hádat do krve, ale pořád to může být slušná diskuse,“ popisuje Hamplová jeden případ. Dotyčná věta zněla: „Já tady jdu kvůli tady tomuto panu XY. Je to prachsprostý udavač a já jsem vám to přišel na veřejné zastupitelstvo říct.“ Pan zastupitel byl takto osočen proto, že tohoto občana chytil při krádeži, popadl ho za límec a odtáhl na policii. Proto také soud správně vyhodnotil, že ze strany občana to je vůči starostovi tak dehonestující výrok, že se mu musí omluvit a zaplatit 30 tisíc Kč, říká avokátka. Fotogalerie: - Zvyšování daní

Naopak opačná situace prý je, když by někdo něco takového řekl o etniku. „Řekněte něco podobného o nějakém etniku, něco nepříjemného, nějakou pravdu. Takže o starostech se může i lhát a oni to musí vydržet, protože jsou starostové, ale třeba o určitém etniku nemůžete říct pravdu, například že většina z nich nepracuje, že je prostě živíme z našich daní, protože to už je špatně. Mám pocit, že začínáme chránit ty, kdo si to nezaslouží, a nechráníme ty, co by si to zasloužili.“

Hamplová míní, že se tváříme, že máme svobodu slova, je zakotvena v Ústavě, v listině práv a svobod. „Říkáme to, proklamuje se to, ale není to pravda,“ prohlašuje advokátka s tím, že svoboda platí jen pro některé názory. Její známí jí říkají, že jim nestojí za to některé věci říkat, protože by je za to popotahovali. „Pokud si toto už teď myslíme po těch letech od listopadu, tak je to velmi špatná cesta a směřuje do pekel,“ komentuje tento stav Jana Zwyrtek Hamplová.

Vina podle ní padá i do vrcholné politiky: „Bohužel myslím, že to většině politiků, nebo půl na půl, abych jim neubližovala, vyhovuje, protože rádi někoho pozuráží v přenosech, třeba i v rádiích, televizi, nejlépe na půdě Sněmovny, tam je úplně hájené, co se řekne, tam se může říct cokoliv. Což bych zrušila. Oni nám mají jít příkladem, ale ne špatným příkladem, ale v tom nezaměňovat svobodu s urážkami od samosprávy až po tu vysokou politiku a neplést si svobodu slova s tím, že to bude svoboda pouze některého slova.“

Celý pořad ZDE

Psali jsme: Ty vypadáš... Z ČSSD před schůzí u Zemana vypadly silné věci. Xaver jen koukal Merkelová má problém: Nevstoupil jsem do strany, aby sem přišlo 1,8 milionu Arabů, řekl „odejitý“. A je toho víc Sesazení Zemana? Projedná to Senát. Kubera odhalil: Chci přitvrdit... Strašné věci! vybalil Okamura na Daniela Hermana. Šel do historie

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: kas