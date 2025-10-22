Nesmysl. Podívejte se, co chtějí lidé. Holec se opřel do koumáků o vládě

Petr Holec komentuje návrh exministra financí Miroslava Kalouska, jak by strany končící vládní koalice mohly umožnit Andreji Babišovi vládnout bez podpory SPD. Holec však jeho nápad označil za „nápad z druhé vypité flašky od whisky“ a připomněl, že Babiš žádnou podobnou záchranu nepotřebuje.

Nesmysl. Podívejte se, co chtějí lidé. Holec se opřel do koumáků o vládě
Komentátor Petr Holec ve svém nejnovějším komentáři na webu Gazetisto upozornil, že ti, kteří jasně prohráli volby, teď chtějí přepsat jejich výsledky. Zastavil se nad rozhovorem Miroslava Kalouska pro Seznam Zprávy, v němž bývalý ministr financí uvedl, že strany současné vládní koalice by se po volbách neměly vzdát vlivu. Podle něj by mohly spasit Česko tím, že vítězného Andreje Babiše „osvobodí“ od potřeby SPD Tomia Okamury, když vládě ANO dodají podporu z Poslanecké sněmovny.

Konkrétně Kalousek navrhl, aby budoucí opoziční strany – tedy dnešní vládní – při hlasování odešly ze Sněmovny. „Třeba, když nechci pana Okamuru předsedou Sněmovny, řeknu: dobrá, pane Babiši, tak při tom hlasování část z nás odejde ze Sněmovny, aby jenom hlasy ANO měly většinu a pak už je to opravdu vaše odpovědnost. A stejně se zachováme při hlasování o důvěře vládě,“ řekl Kalousek. Dodal, že podle něj nejde o žádnou opoziční smlouvu ani koaliční spolupráci: „Je to jenom to, že umožním vítězi voleb, aby se skutečně rozhodl, jestli to chce nebo nechce, protože on teď může říkat, že nemá na vybranou,“ uvedl k možné koaliční spolupráci hnutí ANO se SPD.

Holec k tomu ironicky poznamenal, že něco takového muselo Kalouska napadnout, když se podíval „na dno druhé flašky od whisky“. Podle komentátora Babiš rozhodně žádnou záchranu tohoto typu nežádá – hned po volbách jasně jedná s SPD a s Motoristy o složení budoucí vlády.

Zdůrazňuje, že předvolební i povolební průzkumy dlouhodobě ukazují přání většiny voličů: „Lidé v nich nejvíc chtějí premiéra Babiše, hned po něm Okamuru,“ připomíná Holec, a zmiňuje i další průzkum, podle nějž si Češi přejí právě vládu ANO, SPD a Motoristů.

Kalouskův nápad, že by některá z „fialovských“ stran pomohla Babišovi k vládě tím, že při hlasování o důvěře pouze odejde z Poslanecké sněmovny, označil Holec za zcela nesmyslný. „To už slušně smrdí deliriem,“ podotkl. Pokud by totiž vláda ANO byla na takové straně závislá, pak by s Babišem samozřejmě spoluvládla a diktovala mu politiku permanentním vydíráním ohledně odebrání sněmovní podpory.

A nejen Kalousek, ale i někteří umělci, ekologové, vládní média se podle komentátora pořád nemůžou smířit s tím, že prohráli ve volbách a snaží se proto přepsat jejich výsledek ve svůj prospěch falešným strachem o demokracii. „Je to stejně nedemokratické jako oni, to už ale víme delší dobu,“ dodává Petr Holec.               

