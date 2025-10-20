„Hladká domluva.“ ANO, SPD i Motoristé úspěšně pracují na programu

Boris Šťastný, zástupce strany Motoristé sobě, při vyjednávání o nové vládě uvedl, že má z jednání dobrý pocit a dané politické subjekty se „hladce domluvily“.
„Vycházeli jsme z programů jednotlivých stran, udělali jsme si průniky a fakticky ve všech věcech jsme se hladce domluvili v těch jednotlivých časových slotech, které jsme měli, čili já z toho mám velice dobrý pocit a věříme, že to koaliční prohlášení vlády vzniká nadmíru snadno,“ uvedl Šťastný. Odmítl ovšem komentovat otázky týkající se posílání zbraní na Ukrajinu či elektronické evidence tržeb (EET).
Také místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček (ANO) souhlasil s dobrým průběhem jednání. „Nenašli jsme žádné zásadní překážky,“ dodal k hospodářskému a obrannému programu. Podle Aleny Schillerové (ANO) bylo jednání „korektní, věcné, expertní, bez emocí“.
Předseda hnutí SPD Tomio Okamura se taktéž vyjádřil optimisticky a potvrdil, že Andrej Babiš už osobně jednal s kandidáty SPD na ministerská místa. Konkrétní jména zatím neprozradil.
autor: Alena Kratochvílová