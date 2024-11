Nespokojení komedianti. Došly vtipy, zmrzl úsměv na rtech. Trumpova výhra je usadila

Anketa Prospěje České republice vítězství Donalda Trumpa? Prospěje 90% Neprospěje 4% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 9130 lidí přinesl server Vanity Fair, přičemž podotknul, že mnozí na změnu v Bílém domě reagovali s dosti chmurnou náladou.



Moderátor Stephen Colbert se na začátku středeční epizody pořadu The Late Show přiznal, že se mu „nedaří“ a po zvolení republikánského kandidáta Donalda Trumpa se snažil najít humor v období, které je dle Vanity Fair „bolestné pro miliony Američanů“. Od Colberta zaznělo, že nikdo nevstupuje do komediální branže, „protože se mu v životě daří skvěle,“ a posmutněle poznamenal, že „jsme stavěni na drsné cesty“.



Vedle smutné nálady však dal průchod i jiným emocím. „No, kurva, zase se to stalo,“ utrhl se z řetězu, když komentoval, že „po bizarní a kruté kampani poháněné zoufalou potřebou nejít do vězení vyhrál Donald Trump volby v roce 2024“.

„Celý včerejší den jsem hrdě chodil s nálepkou Volil jsem. Dnes jsem měl na sobě nálepku Zpochybňuji svou základní víru v dobrotu lidstva,“ neskrýval Colbert rozhořčení s dodatkem, že „hluboký šok“ a „obrovský pocit ztráty“.



A vyvracel domněnku, že komici se na Trumpa těší, jelikož mají chuť o něm další čtyři roky žertovat. „Jako moderátorovi večerní show mi lidé často říkají: ‚Ale no tak, část z vás musí chtít, aby Trump vyhrál, protože vám dává tolik materiálu pro práci‘,“ zmínil. Načež poznačil, že tomu tak není: „Ne, ne. Nikdo neřekne člověku, kterej uklízí záchody: ‚Páni, ty musíš milovat, když má někdo výbušnej průjem. To je pro tebe tolik materiálu, se kterým můžeš pracovat‘.“

Podobně zaskočená skončila po červené vlně i další americká komička, Desi Lydicová. „Amerika si zvolila svého prvního kriminálního prezidenta ještě předtím, než si zvolila svou první prezidentku,“ prohlásila. a dodala, že „místo toho, aby takto Amerika prolomila neviditelnou bariéru, se včera večer rozhodla vrátit se ke svému bývalému prašivcovi“.



Lydicová se pak obrátila k milionům voličů, kteří Trumpovi dali svůj hlas. „Je to diktátor. Je to fašista. Je to zhoubný narcis, jehož krevní skupinou je fritovací olej,“ vemlouvala jim svůj náhled na nově zvoleného prezidenta USA. „Ale je celkem jasné, že Amerika je ta, která potřebuje diagnózu,“ doplnila.

Americký herec a komik Jimmy Fallon přirovnal Trumpovo druhé funkční období k lidem, kteří se usmiřují se „svým šíleným bývalým“. Mínil, že „návrat Trumpa do Bílého domu je obrovským historickým návratem někoho, kdo doslova nikdy neodešel“.



A jeho kolega z branže Seth Meyers přirovnal zážitek ze sledování výsledků voleb ke „Štědrému večeru, kdy víte, že se ráno probudíte a zjistíte, že vám Ježíšek nechal pod stromečkem dárky, nebo že vám Ježíšek právě u krbu pořádně nasral“.



Jaký scénář myslel svou druhou variantou, pomohl následně komediant nastínit, když potvrdil, že volil Kamalu Harrisovou, a dodal: „Nemyslím si, že je Donald Trump dobrým člověkem. Dokonce bych šel tak daleko, že bych řekl, že je to špatný člověk. Teď na svou obranu musím říct, že vycházím pouze ze všeho, co mě kdy učili o tom, co dělá někoho dobrým, nebo špatným. Ale tohle je skutečné a tohle je něco, co akceptuji – polovina země si myslí, že je dobrý člověk, nebo je jim jedno, že není, protože si myslí, že je dobrý prezident, a kvůli tomu bude naším prezidentem. Znovu opakuju, tak funguje demokracie v Americe, v zemi, kde je výsadou žít, a to i v takové ráno, jako je to dnešní,“ dodal však.

Nepříliš šťastně se po Trumpově zvolení tvářila i moderátorka a komička Taylor Tomlinsonová, jež zmínila, že se po volbách musela uklidnit u seriálu Hra o trůny a vtipkovala, že je jí ctí být v televizi, „dokud je to ženám ještě dovoleno“.



Emotivně k divákům hovořil i známý americký moderátor Jimmy Kimmel, jenž se netajil svou podporou demokratické kandidátky Kamaly Harrisové. „Měli jsme na výběr mezi prokurátorkou a zločincem, a vybrali jsme si zločince, aby se stal prezidentem Spojených států,“ láteřil, načež poznamenal, že on sám byl prý na Trumpově seznamu nepřátel. „Moje jediná prosba na zvoleného prezidenta Trumpa je, aby mě nechal sdílet vězeňskou celu s Taylor Swift,“ vyjevil vtípek s odkazem na populární zpěvačku, jež patří rovněž k podporovatelům Harrisové.



Následně se netajil tím, jak ho rozhodnutí amerických voličů vyděsilo. „Byla to strašná noc pro ženy, pro děti, pro statisíce tvrdě pracujících přistěhovalců, díky nimž tato země funguje. Pro zdravotní péči, pro naše klima, pro vědce, pro novináře, pro spravedlnost, pro svobodu slova. Byla to strašná noc pro chudé lidi, pro střední třídu, pro seniory, kteří spoléhají na sociální zabezpečení, pro naše spojence na Ukrajině, pro NATO, demokracii a slušnost,“ vyjmenoval. S dodal, že šlo o strašnou noc pro všechny, kteří hlasovali proti Trumpovi. Ale nejen pro ně: „A hádejte, co...? Byla to špatná noc i pro všechny, kteří pro něj hlasovali, jen si to zatím neuvědomujou.“

Radost dle něj naopak ve volební noc měl ruský prezident Vladimir Putin, „dětská obrna“, či „milí miliardáři, jako je Elon Musk“ a „spřízněnci v Silicon Valley, a všichni ti kroutící se mozkoví červi, kteří prodali zbytky svých duší, aby se poklonili Donaldu Trumpovi“.



„Možná se ohlédneme zpět a uvědomíme si, že z dlouhodobého hlediska jsme právě tohle potřebovali, abychom se probudili. Možná lidé, kterým na něm tolik záleží, potřebují zjistit, jak málo jemu záleží na nich,“ dodal pak moderátor mezi vzlykáním nad nastalou situací.

