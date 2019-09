Nevedeme dialog! Mikuláš Minář si vzal slovo na debatě o rozdělené společnosti. A jelo to...

Podle obsáhlého průzkumu, jehož závěry zveřejnil Český rozhlas, se česká společnost dělí nejen na dva tábory, jak se může zdát např. z prezidentský voleb, kde proti sobě ve druhém kole zákonitě stojí příznivci dvou hlavních rivalů, ale na přibližně šest skupin. Jednu skupinu tvoří materiálně strádající občané, kteří mohou být frustrováni ze společenského vývoj po roce 1989. Co s tím? Nejen o tom na vlnách Českého rozhlasu diskutovali bývalá senátorka a někdejší ústavní soudkyně Eliška Wagnerová, předseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář, filosof Václav Němec, vedoucí Centra pro výzkum veřejného mínění Paulína Tabery a předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS).

Kubera hned v úvodu debaty konstatoval, že bylo od počátku jasné, že část společnosti bude nespokojená, ale tak či tak se dá o řadě Čechů, Moravanů a Slezanů říci, že jsou milionáři. Jedním dechem však dodal, že spokojenost nelze posuzovat jen podle majetku.

„Téměř každý Čech je milionářem. Jestli nevěříte, tak pokud máte byt, tak jste milionářem. Nedej bože, když máte byt, chatu a zahrádku, tak jste mnohonásobným milionářem. Ale stejně vám to není moc platné, takže o těch penězích to jen nebylo,“ zdůraznil předseda Senátu.

„Mě momentálně znepokojuje to, jak nám ta svoboda nenápadně protéká mezi prsty a my se tomu příliš nevěnujeme,“ varoval posléze Kubera.

K rozdělení společnosti podle jeho názoru mohutně přispěly rozvinuté sociální sítě. „Nůž nemůže za to, že někdo někoho s tím nožem bodne, ale stejně k tonu ty sociální sítě přispěly,“ uvedl doslova Kubera.

Život lidem komplikuje také přemíra zákonů. V této zemi platí ještě zákony z komunistické éry, což může být problém, ale Kubera by se v této oblasti nevracel až do komunistického panství nad touto zemí. Rušil by prý klidně i zákony přijaté v posední době, aby jich bylo méně.

„Ale na druhé straně, ono se něco stane a nastane mediální honba ‚udělejte na to zákon‘,“ upozornil v této souvislosti.

Demokratické hlasování o tom či onom jistě také rozděluje společnost, protože i ve volbách vítězí většinový názor a zastánci menšinového názoru zákonitě zůstanou neuspokojeni. Háček je podle předsedy Senátu v tom, že dosud nikdo nevymyslel lepší politický systém, než je demokracie. „Musíme se naučit prohrávat,“ doporučil v debatě Kubera.

Také Wagnerová očekávala, že různí lidé budou různě spokojeni s polistopadovým vývojem. „Opravdu jsme každý jiný, takže je logické, že tu budou lidi, kterým se bude líbit ten vývoj, a jiní, kterým se nebude líbit. Víte, ona svoboda je, marná sláva, spjata s jistým majetkovým zázemím, protože nemá-li někdo kde bydlet, je-li ohrožen v tom, že neví, kde zítra složí hlavu, jestliže neví, z čeho se zítra nají a tak dále, tak těžko může prožívat pocit svobody a pocit štěstí,“ upozornila dáma.

Politici by podle ní měli těmto lidem pomoct. Pokud by přijali zákon o sociálním bydlení, o němž se mluví léta a léta, i chudším spoluobčanům by bylo lépe. „Politici to podcenili, jednoduše,“ zdůraznila politička.

Když se dostal ke slovu Minář, podotkl, že si všichni lidé bez rozdílu přejí, aby se jim žilo dobře. Do toho patří jak ekonomické poměry občanů, tak obava jiné skupiny lidí, že naše svoboda bude zredukována.

„Kořen problému je to, že my se nezajímáme o lidi okolo nás, nezajímáme se o to, jak žije čtyřicet procent společnosti, že mají nějaké problémy, v jejichž důsledku mají odlišný pohled na věc, na společnost a volí jinak, a nevedeme s nimi dialog,“ posteskl si Minář s tím, že je na politicích, aby lidem v sociálně tíživých situacích pomohli.

Kubera konstatoval, že kupříkladu sever Čech je specifický. „My jsme stále, pořád Sudety, i když se to nemá říkat. My jsme tady vlastně všichni, ta starší generace, jsme tady náplavou, na rozdíl od obcí na Moravě, kde rodiny žily tři sta let,“ upozornil Kubera.

Připomněl také, že české země desítky až stovky let žily z energetických zdrojů na severu země, např. z uhlí, ale dodnes za to severu nikdo finančně nepoděkoval, byť slibů v tomto směru bylo již hodně.

Wagnerová se také vrátila do minulosti a poznamenala, že i za minulého režimu se vypisovaly náborové příspěvky, protože např. kvůli životnímu prostředí se lidé na sever Čech či na severní Moravu nijak zvlášť nehrnuli.

Filozof Václav Němec v rozhlasové debatě poukázal na skutečnost, že rozdělená je společnost nejen česká. Rozděleny jsou i společnosti v zemích na západ od nás. Rozdělení společnosti je navíc uměle přiživováno, jednak médii, ale jednak také těmi politiky, kteří proti sobě uměle ženou venkov a město.

„My se vlastně necháváme vhánět do konfliktu, který mezi námi ve skutečnosti není. Ten vzestup populismu, který dnes vidíme i v Americe a ve Velké Británii, souvisí s tím, že se tady rozevírají sociální nůžky a ty rozdíly jsou poté v politickém diskursu zneužívány takovým nečistým způsobem,“ poznamenal Němec.

Řeč přišla také na elity. Má česká společnost své elity?

Podle exsenátorky Elišky Wagnerové členů elit máme bohužel velmi málo.

„Je opravdu velký problém definovat v této společnosti elitu. Chce-li se někdo počítat k elitě, tak se musí chovat tak, aby byl inspirací, aby nezavdával příčinu ke kritice. Nebo možná i k pohoršení. Jak mohu považovat za elitu někoho, kdo, řekněme, má hodně peněz, ale je obecně známo, že k nim přišel pochybným způsobem, no tak to prostě pro mě není elita. Součástí elity je pro mě ten člověk, který podává nadprůměrný výkon a něco té společnosti dává. Ať společnost ho dobrovolně uzná jako svůj inspirační zdroj. A takovýchto lidí máme zatím velmi málo,“ rozohnila se Wagnerová.

Minář dal dámě za pravdu.

Kubera nabídl na české elity trochu jiný pohled. „Přece víte, jak to tady je. Jakmile někdo vyčnívá, tak vezmeme kosičku a hned ho pěkně srovnáme do řady,“ prohlásil. Zdůraznil však také, že členem elit je podle něj i šikovný pokrývač, elektrikář a tak podobně.

Minář poznamenal, že na jedné straně dnešní moderní doba umožňuje téměř každému, aby se veřejně vyjádřili, aby na sociálních sítích či jinde napsali, co si myslí. Faktem však je, že část společnosti tyto možnosti nemá, na čemž nesou vinu politici, kteří nejenže neposílají do některých regionů dost peněz, ale vedle toho obecně nevytvářejí podmínky pro to, aby se lidi vrátili např. na Karlovarsko poté, co skončí studia dejme tomu v Praze.

