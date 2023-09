Neveřejné informace o F-35. Žáček z ODS vysvětlil

Nákup letounu F-35 by byl podle náčelníka generálního štábu výhodnější než jiné varianty. Zvýšil by bojeschopnost armády i efekt odstrašení. Vláda má rozhodnout do měsíce. Pořizovací cena vychází podle Karla Řehky podobně jako u jiných typů. Provozní náklady jsou o necelou čtvrtinu vyšší. Ale rozpočet to podle něj nevyčerpá. Stroje by měly sloužit alespoň 40 let. Česko se Spojenými státy jedná o nákupu 24 strojů. O problematice diskutovali v pořadu Události, komentáře ČT24 dva poslanci – Pavel Růžička (ANO) a Pavel Žáček (ODS).

reklama

Zástupce ředitele sekce Ministerstva obrany Jaroslav Míka uvádí, že F-35 vyšla jako nejlepší volba pro budoucnost českého letectva, ale i celé české armády. Jaké jsou výhody letounu F-35 oproti gripenu? „Letouny čtvrté generace oproti letounům páté generace, jejichž představitelem je F-35, tak letouny čtvrté generace se nedokážou dostat do sestavy protivníka, do oblasti protivzdušné obrany, nebo naopak pokud bychom byli napadeni protivníkem, který má buď letouny páté generace, které vyvíjí jak Rusko, tak Čína, nebo současné 4,5 generace, tak šance na splnění mise, popřípadě obranu naší země, našich lidí, tak pravděpodobnost u čtvrté generace je rozhodně vyšší než u letounů F-35. Tady přesně rozhoduje pak to strategické hledisko jak aktivní obrany, tak i to, že splnění mise za to, jestli můžeme akceptovat ztráty nebo nemůžeme, je asi to nejvíce rozhodující. Letoun páté generace může operovat v prostředí, jaké je například nad Ukrajinou. Rusko svoje letouny 4,5 nebo čtvrté generace není schopné použít nad územím Ukrajiny,“ dodal.

„V mírové době máme armádu na to, aby byla připravena k boji a aby působila odstrašujícím efektem. Samozřejmě tak jako dnes budeme nepřetržitě hlídat náš vzdušný prostor a společně se spojenci se připravovat nejenom na to odstrašení, ale pokud bychom byli napadeni, tak na takovou odezvu, abychom ochránili naše území a území Aliance,“ poznamenal následně k využití F-35 Míka.

Bude F-35 bránit modernizaci dalších složek, nebo to bude naopak výtah, který modernizaci dalších složek dostane na úplně jinou úroveň, než by to bylo bez F-35. „Když jsme posuzovali, jestli si investici do nadzvukového letectva můžeme dovolit, tak samozřejmě tím kritériem bylo to, aby se nezabrzdila modernizace armády v těch nejklíčovějších strategických projektech, takže modernizace nadzvukového letectva rozhodně neznamená zamezení modernizace Armády České republiky v ostatních strategických projektech. Bude se dál investovat do výstavby těžké mechanizované brigády, podepsal se kontrakt na nová bojová vozidla pěchoty, jednáme o výzbroji novými tanky, investujeme do protivzdušné obrany, máme nové radardy, nové vrtulníky," dodal Míka s tím, že transformační proces armády zastaven nebude.

Ing. Pavel Růžička ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky PhDr. Pavel Žáček, Ph.D. ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Vojáci samozřejmě mají své doporučení, já nejsem letec, nejsem odborník, určitě to, co říkají, je pravda, ale já se na to koukám z toho politického hlediska. Mám k tomu spoustu otázek, když jsem na plénu Sněmovny chtěl načíst bod, abychom se o tom bavili, protože mě chybí ta politická debata k tomu. Chtěl jsem se tam třeba ptát – máme tady nějaký úřad vládní odpovědnosti GAO, americký, který připravuje zprávy pro americký Kongres a pro výbor pro obranu toho Kongresu. A tam jsou popsané jednotlivé typy letadel a ty problémy, které jsou. A my víme o tom, že F-35 má určité problémy. A já jsem se chtěl ptát na to, jakým způsobem k tomu bude naše vyjednávací strana přistupovat, jestli ty problémy nebudeme mít i my tady v České republice? Jak to bude ošetřené? Ale to není o tom zavřít vás někam do sklepa, podepsat pět papírů, že o tom nebudete mluvit, protože to je v režimu důvěrné a pak přijít k pultíku a tam vykřikovat: Všechno je jasný, gripen je nejdražší... Když jsem to viděl, tak jsem to z toho nepoznal. Protože z toho se to nedalo rozklíčovat. My jsme tam dostali milion informací. Já jsem teď požádal Ministerstvo obrany, aby nám tu prezentaci a to, co nám říkali, dali v klidu na výbor pro obranu, abychom si to mohli v klidu prodiskutovat. A opravdu racionálně se o tom bavit,“ uvedl místopředseda výboru pro obranu Pavel Růžička (ANO).

„Teď si vemte, že my první letadla do České republiky dáme do pohotovosti v roce 2035. To je 12 let. Vy když si před 12 lety objednáte superba, a on vám za dvanáct let přijde, tak vám buď přijde v té podobě, jak jste si nakonfiguroval, bude to za stejný peníze, ale technologicky zastaralý, nebo vám přijde v nové podobě, ale to už přece nebude za ty peníze. Zase, zpráva GAO, vždyť jsou zkušenosti ze Švýcarska. Švýcarsko počítá s tím, že se bude vyžadovat víc než 10 milionů amerických dolarů ročně na provoz a údržbu. V současné době to Švýcarsko řeší, jestli bude dělat referendum, jestli opravdu ty F-35 se mají koupit, nebo ne. A to už tu smlouvu mají podepsanou. Takže se může stát. A já jsem chtěl, aby nám vysvětlili, jako nic víc, že když se podepíše smlouva s Američany, jestli tam třeba nemůže dojít k 20–30procentnímu nárůstu tak, jak se to stalo u Švýcarů a jak se to stalo v Norsku,“ dodal Růžička.

Předseda výboru pro bezpečnost Pavel Žáček (ODS) uvedl, že na důvěrném jednání byl po celou dobu. „Takže jsem slyšel od první minuty až po poslední, co nám výstupy vedení armády, vedení Ministerstva obrany, šéfka toho týmu říkali. Takže tady nebudu vytvářet nějaké pochyby, které byly zodpovězeny byť v režimu důvěrné. Dneska jsme v situaci, kdy logicky ten tým pověřený ministryní obrany, pověřený vládou, aby zodpověděl tu otázku, jestli F-35 ano, nebo ne, do toho necelého měsíce, tak udělal velmi pečlivou práci, je logické a je vysvětlitelné, proč to dneska stále ještě je režimové a proč ta podstatná část těch informací bude uvolněna v době, kdy to vláda schválí, nebo neschválí,“ podotkl Žáček, že se domnívá, že to spíše směřuje k tomu schválení.

„Pan kolega se tady nezmínil, že nám bylo jasně řečeno, že máte desítky rizik, která jsou s tím spojená. Tak ať je paní ministryně odtajní, ať ta rizika řekne veřejnosti,“ zmínil v reakci Růžička. „Rizika smlouvy s americkou stranou a dodávek F-35, prostě nám bylo řečeno, že jsou desítky rizik. A ještě tam bylo řečeno, že nevíme všechno, protože Amerika nám neřekla úplně veškeré věci, které nám řekne až po podpisu smlouvy. To tam veřejně zaznělo. Takže já se opravdu jenom ptám, jak to bude. My víme, zase podle zprávy GAO, že nasaditelnost těchto letadel je taková, že padesát procent je uzemněných, to je prostě v té zprávě pro americký Kongres. A já se jenom ptám, jak to bude řešeno u nás,“ poznamenal Růžička.

Psali jsme: Lidé jsou otrávení, sto osmičce je to šumák. Krmení molochu z Kavčích hor je pro Mikeše vrchol Klaus mluvil s podnikateli o Fialovi, ťukají si prý na čelo. Řeší jen Ukrajinu, řízení státu neexistuje Na německých hranicích je to prý čím dál drsnější. 600 nelegálů denně Ministr Evropa Dvořák: „Ta nula na konci řady,“ rozjel se Babiš. „Co tam dělá, parazit?“

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE