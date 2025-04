Nevídané vystoupení Trumpovy administrativy. Před novináři, bez zatajovaní

Ministři administrativy Donalda Trumpa včera veřejně představili klíčové priority nové vlády. Mezi hlavními body zazněl důraz na zásadní omezení zahraniční pomoci, přehodnocení vztahů s NATO a posílení domácí ekonomiky.

„Trumpova administrativa nastoupila včera před média a jeden po druhém vysvětlovali, na čem pracují. Mně osobně to přijde zajímavé. Je z toho patrné, jakým směrem se Spojené státy chtějí ubírat,“ uvádí Pavel Šik, která vystoupení ministrů před novináři sledoval.

Donald Trump: Energie zlevňují, Amerika vydělává miliardy

Pavel Šik dále přibližuje hlavní sdělení Donalda Trumpa: „Trump začíná a říká, že klesají ceny energií a spotřebitelské ceny také. Že USA vydělávají cca dvě miliardy denně na clech.“

Ministr obrany Hegseth: Bezpečnost Panamského průplavu

Ekonom popisuje vystoupení dalších členů vlády a jejich klíčová vyjádření: „Ministr obrany Pete Hegseth vysvětluje, že se právě vrátil z Panamy, kde podepsal dohody o zabezpečení Panamského průplavu a umožnění volné plavby amerických lodí,“ uvádí.

Ministr obchodu Lutnick: Zlatá karta za 5 milionů dolarů

„Ministr obchodu Howard Lutnick vysvětluje, že neustále jedná s mnoha zeměmi ohledně cel a že brzy přijde tzv. zlatá karta pro ty, kteří budou chtít žít v USA. Na vysvětlenou – za 5 milionů dolarů si budou někteří moci koupit americké občanství,“ pokračuje ekonom.

Ministryně školství McMahon: Zadržení miliard a návrat odpovědnosti státům

Ministryně školství Linda McMahon vysvětluje, že bojuje proti antisemitismu na školách, že se setkává s guvernéry a komisaři pro vzdělávání jednotlivých států, protože odpovědnost za vzdělávání se přesouvá zpět do jednotlivých států.

„Zároveň informuje o zadržení 400 milionů dolarů pro Kolumbijskou univerzitu a 8 miliard pro Harvard,“ dodává Šik.

Poradce Waltz: Rychlejší nákupy zbraní a nové lodě

„Poradce pro národní bezpečnost Mike Waltz informuje o fokusu na výrobu nových lodí, zřejmě válečných, a o zjednodušení vojenských akvizic,“ informuje dále ekonom.

Šéf Agentury pro ochranu životního prostředí Zeldin: Spolupráce s Muskem a historická deregulace

Šéf Agentury pro ochranu životního prostředí Lee Zeldin prohlásil, že chce zaručit všem Američanům čistou vodu. Dále uvedl, že spolupracuje s Elonem Muskem, zrušil dotace ve výši 22 miliard dolarů a zahájil největší deregulaci v historii země:

To podle jeho slov sníží náklady pro obyvatele a umožní jednodušeji vyrábět všechny produkty od aut až po stavbu domu.

Ministr dopravy Duffy: Obnova lodní výroby a konec zelených podmínek

Ministr dopravy Sean Duffy oznámil, že jeho cílem je, aby se Amerika opět stala světovým producentem lodí.

Zároveň zkritizoval předchozí administrativu: „Minulá administrativa sice oznámila krásných 3200 nových projektů v infrastruktuře, ale to byla jen oznámení,“ cituje ministra Pavel Šik.

Duffy nyní pracuje na tom, aby tyto projekty skutečně získaly finanční podporu. Snaží se přesunout peníze ze všech zelených požadavků pouze na základní myšlenku staveb infrastruktury.

Ministryně zemědělství Rollins: Potravinová bezpečnost je národní bezpečnost

Ministryně zemědělství Brooke Rollins se vyjádřila k celní politice. Nechala se slyšet, že schvaluje cla, nikdo nechápe lépe nutná cla více než američtí farmáři.

Zdůraznila roli zemědělství v rámci celkové bezpečnosti země: „Potravinová bezpečnost je národní bezpečnost.“ Rollins zároveň kritizovala předchozí vládu. Minulá administrativa způsobila nárůst nákladů farmářů o 30 %.

Dále informovala, že spolu s ministrem zdravotnictví Kennedym pracuje na rozšíření programu doplňkové nutriční asistence (tzv. Food Stamps), který poskytuje potravinové dávky rodinám s nízkými příjmy, aby si mohly dovolit potraviny.

Ministr financí Bessent: Čas Wall Street skončil, teď přichází Main Street

Ministr financí Scott Bessent uvedl, že spolu s Howardem Lutnickem jedná se 75 zeměmi o clech a že se Trump některých jednání možná také zúčastní.

Dále informoval, že vyjednává v Senátu a Sněmovně o rozpočtu a dluhovém stropu. Podle něj ceny energií klesly o 20 % od ledna a zájem o americké dluhopisy je stále vysoký.

Uvedl, že mluvil s bankéři z Wall Street a řekl jim, že minulé dekády se Wall Street dařilo velice dobře, ale nyní je čas na tzv. Main Street, odkázal na běžné americké občany.

Ministryně spravedlnosti Bondy: Tvrdě proti organizovanému zločinu i „Tesla teroristům“

Ministryně spravedlnosti paní Bondy uvedla, že soudy se staví na stranu Trumpovy administrativy v otázce tzv. diskrétnosti výdajů.

Zároveň oznámila, že zahájila intenzivní boj s organizovaným zločinem: bylo obžalováno jedenáct lidí za zadržení kokainu v hodnotě jedenáct miliard dolarů.

Dále prohlásila, že „tvrdě vyžaduje stíhání tzv. Tesla teroristů.

Ministryně práce DeRemer: Podvodné platby končí, peníze se vracejí do státní pokladny

Ministryně práce Lori Chavez DeRemer informuje, že 4,4 miliardy z COVID podpor nebylo využito, takže se vrátí do státní pokladny

Dále informovala o rozsahu podvodů, které byly odhaleny ve spolupráci s DOGE: od roku 2020 odešlo přes 400 milionů na podvodných platbách mj. 25 tisícům lidem starším 115 let pobírajícím podporu v nezaměstnanosti, 28 tisíc lidem od 1 do 5 let, 10 tisícům lidem, kteří se ještě ani nenarodili. Dále že bylo vytvořeno 228 tisíc nových pracovních míst.

Ministryně vnitřní bezpečnosti Noem: Historicky nejnižší počet překročení hranic a zpřísnění pravidel

Ministryně vnitřní bezpečnosti Spojených států Kristi Noem podle Šika informovala, že druhý měsíc v řadě je historicky nejnižší počet překročení hranic.

Dále oznámila, že pro cestování letadlem bude od příštího měsíce vyžadován skutečný průkaz totožnosti. Rovněž zdůraznila, že pracuje na řešení otázky nelegální migrace. Chce, aby nelegální přistěhovalci mohli v klidu odejít domů a poté případně zažádat o legální povolení.

Pracuje také na řešení otázky nelegální migrace. Snaží se o to, aby nelegální přistěhovalci mohli v klidu odejít domů a poté případně zažádat o legální povolení.

Dále uvedla, že pracuje s farmáři, aby využívali pouze legální pracovníky, a že se zaměřuje na sjednocení registru řidičáků, protože jsou často využívány i u voleb.

Ministr zdravotnictví Kennedy: Fluoridy, barviva i mobily pod drobnohledem

Ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy uvedl, že spolupracuje s EPA na přehodnocení používání fluoridů, chce odstranit chemikálie z dětské výživy, spolupracuje se státy na kvalitních potravinách pro školní obědy, na odstranění potravinářských barviv z potravin.

Dále oznámil, že spolupracuje s guvernéry na omezení používání mobilních telefonů ve školách, chce omezit testování na zvířatech a snaží se přeorientovat média, aby věnovala pozornost chronickým onemocněním.

Znepokojivým údajem je, že se počet pacientů s autismem opět zvýšil a že v září bude znát důvod proč. „Tohle může být docela bomba,“ dodává ekonom Pavel Šik

Ministr vnitra Burgum: Uvolnění těžby a návrat průmyslu skrze „hezké čisté uhlí“

Ministr vnitra Doug Burgum ve svém projevu prohlásil, že cílem administrativy je uvolnit americkou energii, protože energie je základem všeho.

Vysvětlil, že se snaží otevřít plochy potřebné pro těžbu a výrobu energie. Podle něj je 500 miliónů akrů na povrchu, 700 miliónů akrů pod povrchem a 2,5 miliónů akrů pobřežních vod, které se Bidenova administrativa snažila omezit těžbu energií a nerostů.

Proto nyní dochází k obnovení těžby „hezkého čistého uhlí“, jak sám uvedl, s doplněním, že Čína získává 60 % své energie z uhlí kvůli závodům v umělé inteligenci.

Součástí obnovy je i těžba ropy v amerických pobřežních vodách. Burgum shrnul, že tím vším chce administrativa přivést zpět průmysl.

Ministr zahraničí Rubio: Konec čínské dominance a varování studentům

Ministr zahraničí Marco Rubio prohlásil, že je konec periody, kdy Čína „deindustrializovala USA“. Kritizoval nerovné podmínky mezi oběma zeměmi, a sice že čínské společnosti mohou v Americe dělat všechno, co ostatní společnosti, ale americké společnosti nemohou v Číně dělat to, co čínské – a proto se prý mění světový řád.

Rubio také oznámil, že se „v sobotu setká s Witkoffem k důležitým mírovým rozhovorům s Íránem“.

Kromě toho vyzdvihl diplomatickou pozici USA. Spojené státy podle něj mají historicky nejlepší spolupráci se zeměmi na celém světě.

Na závěr se vymezil vůči nepokojům organizovaným zahraničními studenty. Není podle jeho slov možné přijít do USA, studovat a poté dělat nepokoje. Tisk prý píše o studentských výzvách jako o něčem, na co mají právo – podle Rubia určitě ne.

Pavel Šik dodává, že všichni ve svých krátkých projevech Donaldu Trumpovi děkují.

Elon Musk: Vládní plýtvání je všude, úspory až 150 miliard dolarů

Musk informoval, že očekává úspory v celkové výši 150 miliard dolarů. Dodal, že některé příklady plýtvání jsou neuvěřitelné a týkají se prakticky všech jednotlivých ministerstev.

Situaci popsal slovy z armádního prostředí: „Jak se říká v armádě – je to prostředí bohaté na cíle.“

Ředitelka zpravodajství Gabbard: Papírové lístky místo elektroniky a odtajnění historických spisů

Ředitelka Národního zpravodajství Tulsi Gabbard uvedla, že chce společně s FBI zjednodušit sdílení informací, aby bylo možné jít po kartelech, a že bude spolupracovat s místními a státními orgány při sdílení informací.

Dále informovala o kybernetických rizicích. „Byly nalezeny důkazy o tom, jak mohou být elektronické hlasovací stroje zranitelné vůči hackerům, a proto se pracuje na zavedení papírových hlasovacích lístků.“

Oznámila, že více než 100 lidí skenuje dokumenty týkající se atentátu na Roberta Kennedyho a Martina Luthera Kinga, které byly dekády ukryty a měly by být zveřejněny v nejbližších dnech.

Administrátorka SBA Loeffler: Méně byrokracie, ale přesnější data

Administrátorka tzv. Small Business Administration Kelly Loeffler říká, že se snaží zjednodušit administraci, ale zároveň usiluje o to, aby byly pro úřady udávány informace jako státní příslušnost a datum narození, přibližuje Pavel Šik.