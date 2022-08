Nezvyšujte platy, padlo od ČNB. Nelíbilo se to

Redaktor Týdeníku EURO Petr Fischer vyjádřil na svém twitterovém účtu názor, že by Eva Zamrazilová, dřívější členka Rozpočtové rady státu a současná členka Bankovní rady České národní banky, neměla z této pozice radit odborům, podnikům či vládě, co mají dělat. Spustil tím diskusi o samotné funkci a poslání ČNB, do které se zapojila i spousta politiků včetně Miroslava Kalouska či Jana Skopečka.

„Podle E. Zamrazilové by odbory neměly žádat větší zvýšení platů. Paní viceguvernérka si toho asi ještě nevšimla, ale už není šéfkou Rozpočtové rady vlády. Jako členka Bankovní rady ČNB by už neměla radit odborům, podnikům a vládě, co mají dělat. Své práce s inflací má ČNB dost,“ napsal Petr Fischer a vyjádřil tak názor, že obě pozice, tedy ta v Rozpočtové radě státu a ta v bankovní radě ČNB, se diametrálně liší.

Inflaci @CNB_cz sama nezkrotí. To musí také vláda odpovědnou rozpočtovou politikou. Pokud člen bankovní rady nabádá veřejně ke zdrženlivosti v navyšování platů, dělá svoji práci. — Miroslav Kalousek???????? (@kalousekm) August 28, 2022

„Inflaci Česká národní banka sama nezkrotí. To musí také vláda odpovědnou rozpočtovou politikou. Pokud člen bankovní rady nabádá veřejně ke zdrženlivosti v navyšování platů, dělá svoji práci,“ nesouhlasil s Fischerem Miroslav Kalousek, bývalý ministr financí a zakladatel vládní TOP 09.

„To můžete říct Vy, ne ČNB, která má své máslo na hlavě a má být politicky neutrální,“ reagoval ale Fischer a naznačil, že ČNB by se do politických záležitostí míchat neměla.

„Nikde jinde na světě se takhle centrální bankéři neprojevují... fiskální a měnová politika jsou oddělené, toť vše,“ připojil ještě v diskusi pod svým tweetem.

Do diskuse se vložil i ekonomický expert ODS a poslanec Jan Skopeček.

promiňte, to by mohla bankovní rada za chvíli vyjednávat o mzdách, nebo sestavovat rozpočet, to by se asi vládě nelíbilo, jde-li ale o odbory... ČNB má dělat měnovou, ne stranickou a ideologickou politiku, guvernér ČNB klidně vše hodí na vládu a odbory, se svou odpovedností počká — petr fischer (@petrfischer3) August 28, 2022

„Pravě proto, že má odpovědnost za zkrocení inflace, je zcela logické, že má zájem na dalším nepřehřívání trhu práce. Růst platů, který mimo ekonomickou realitu žijící odbory požadují, by vedl k roztáčení mzdově-cenové inflační spirály,“ napsal k úloze ČNB tak, jak ji vnímá on sám.

S tím ale Petr Fischer nesouhlasil.

„Promiňte, to by mohla bankovní rada za chvíli vyjednávat o mzdách, nebo sestavovat rozpočet, to by se asi vládě nelíbilo, jde-li ale o odbory... ČNB má dělat měnovou, ne stranickou a ideologickou politiku, guvernér ČNB klidně vše hodí na vládu a odbory, se svou odpovědností počká...“ myslí si Fischer.

Skopeček si ale dál trval na svém a hájil užší spolupráci vlády a vedení ČNB.

„ČNB nechce vyjednávat o mzdách, jen její úsilí o nižší míru inflace nemůže být bouráno neodpovědnou rozpočtovou politikou a nepřiměřeným nárůstem platů. Bude-li ČNB snižovat množství peněz v ekonomice a vláda naopak přidávat, pak se k inflačnímu cíli nikdy nedostaneme.“

„ČNB se musí rozhodovat podle ekonomické reality, neměla by ovlivňovat politiku, která vychází z hodnotových a ideologických preferencí, jak tvrdí i premiér Fiala, vláda dělá svoji práci, ČNB svoji, nemůže říkat, nemáme cíl, protože nás ostatní neposlouchají,“ reagoval ale Fischer a trval na svém pojetí práce ČNB jako apolitického subjektu.

Na námitku diskutujících, že realita je taková, že fiskální a monetární politika jsou spojené nádoby, dodal s trochou ironie, zda by tedy neměla být ČNB podřízeným odborem Ministerstva financí.

Diskuse nenechala v klidu ani bývalou senátorku a poslankyni Alenu Gajdůškovou.

ti nemají žádnou odpovědnost za měnovou politiku, klidně mohou radit vládě, co dělat... ČNB ví, co mají dělat všichni ostatní, od vlády po odbory a podniky, ale pořádně neví, co má dělat ona sama — petr fischer (@petrfischer3) August 28, 2022

„A to, že oficiálně radí a vyjadřuje se k situaci hlavní ekonomka jedné z velkých bank a několik dalších bankéřů Vám nevadí? Ptala bych se po střetu zájmů,“ narážela zřejmě na výstupy některých českých ekonomů, kteří se často nechávají slyšet se svými názory v médiích.

„Ti nemají žádnou odpovědnost za měnovou politiku, klidně mohou radit vládě, co dělat... ČNB ví, co mají dělat všichni ostatní, od vlády po odbory a podniky, ale pořádně neví, co má dělat ona sama,“ nesouhlasil ani s Gajdůškovou redaktor Týdeníku EURO.

je jedno, jak to je, zda správně, nebo ne, ale ČNB nemá radit vládě ani nikomu jinému, jak má co dělat, to je problém, nedělá politiku tohoto typu, nemá ji dělat — petr fischer (@petrfischer3) August 28, 2022

„Paní Zamrazilová to řekla zcela správně. Spíše musíme hledat úsporu, nikoliv ještě přidávat platy. Prostě to nyní nejde. Nejprve se musíme dostat z problémů,“ přidala svůj názor také Lenka Kohoutová, spoluzakladatelka Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání OZP.

„Je jedno, jak to je, zda správně, nebo ne, ale ČNB nemá radit vládě ani nikomu jinému, jak má co dělat, to je problém, nedělá politiku tohoto typu, nemá ji dělat,“ sdělil svůj jasný pohled na funkci a poslání ČNB Petr Fischer.

Dodejme, že Česká národní banka je centrální banka České republiky a orgán, který vykonává dohled nad finančním trhem v zemi. Je právnickou osobou a jsou jí svěřeny kompetence správního úřadu v rozsahu stanoveném zákonem, sama ale správním úřadem není.

