Nic jsme nevetovali. Maďaři uvádějí příběh s Venezuelou na pravou míru

psal například server Politico, podle nějž EU nedokázala zaujmout jednotný postoj ke sporným volbám ve Venezuele poté, co Maďarsko „vetovalo prohlášení", vyjadřují znepokojení nad „nedostatky a nesrovnalostmi" venezuelských voleb.



„Země EU chtěly v pondělí přijmout společné prohlášení, v němž by vyjádřily znepokojení nad výsledkem, ale postoj Budapešti jim v tom zabránil,“ měli uvést pro Politico dva úředníci obeznámení s jednáním.



Maďarský server Telex.hu podotýká, že vysoký představitel EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josep Borrell vydal v pondělí prohlášení k venezuelským prezidentským volbám, v němž uvedl, že „výsledky voleb nebyly ověřeny a nelze je považovat za reprezentativní vůli venezuelského lidu, dokud nebudou zveřejněny a ověřeny všechny oficiální záznamy z volebních místností“, načež mělo být prohlášení změněno tak, že bylo psané v první osobě jednotného čísla.

Prohlášení bylo vydáno pouze jménem vysokého představitele, což se obvykle děje v případě, že jedna nebo více vlád s textem nesouhlasí, podotýká Telex, který následně ve věci kontaktoval maďarské ministerstvo zahraničí.



„Počkali jsme, až obdržíme zprávy z Venezuely, a po jejich prostudování jsme se připojili ke společnému prohlášení Evropské unie,“ vysvětlil nato mluvčí maďarského ministerstva zahraničních věcí Máté Paczolay, že země s připojením se ke společnému unijnímu prohlášení skutečně vyčkávala, ale nakonec jej nevetovala. „Je falešnou zprávou, že Maďarsko deklaraci vetovalo,“ dodal Paczolay.

Státní tajemník pro mezinárodní komunikaci a vládní zmocněnec pro maďarské předsednictví Zoltan Kovacs poté zdůraznil, že má jít o fámu a že se Maďarsko po přezkoumání příchozích zpráv z Venezuely ke společnému postoji Evropské unie připojilo.

??Máté Paczolay, spokesperson for the Hungarian Ministry of Foreign Affairs and Trade, stated that the rumour about Hungary vetoing the EU27 declaration regarding concerns about irregularities in the Venezuelan elections is false.



????????After reviewing the incoming reports from…