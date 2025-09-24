Nic nevěděl? Holec drsně o firmě na veřejné prachy a Rakušanově megalži

Proces s kauzou Dozimetr odstartoval jen dva týdny před volbami a podle komentátora Petra Holce odhaluje, že hnutí STAN fungovalo jako „firma na těžbu peněz z veřejných firem“. Holec připomíná i odpovědnost Víta Rakušana a tvrdí, že bez něj by Petr Fiala nikdy nebyl premiérem.

Dozimetr se začal soudit dva týdny před volbami a komentátor Petr Holec se nestačí divit, co se u soudů potvrzuje. Z výpovědi spolupracujících svědků i obžalovaných vyplývá, že STAN je firma na těžbu našich peněz z veřejných firem, píše komentátor a dodává: „Z takhle uloupených peněz se krmila nejen bestie jménem STAN, ale možná i TOP 09.

Rakušanovy „megalži“, že o ničem nevěděl, podle Holce nemůže nikdo věřit. O to více se pozastavuje nad tím, že Rakušana nezastaví alespoň premiér Petr Fiala nebo Piráti, které do toho vtahuje.

Holec také upozorňuje, že Rakušan se snaží odvést pozornost od kauzy Dozimetr tím, že ve své volební kampani rozdává materiály Pirátů a koalice SPOLU, a přesouvá tím pozornost obou partají a jejich voličů zpět k opozici.

Ministr vnitra už celé volební období testuje, kam až může zajít. A zatím mu prošlo téměř všechno, protože bez něj by Fiala nebyl premiér, konstatuje Petr Holec ve svém pravidelném komentáři na platformě Gazetisto.

V souvislosti s kauzou Dozimetr hovoří dokonce o „normálním systémovém krimispiknutí“. Premiéra Petra Fialu přitom označuje za „slušně toxického“.

Celou situaci shrnuje slovy, že přesně zapadá do charakteru současné vládní garnitury, která se vymyká všemu, co jsme v Česku zatím měli. Podle něj vláda začala „přepisovat dějiny hned od svého nástupu k moci a tohle je jen velké finále“.

Bohužel cenu si lidé uvědomí sami, jak nám nejlíp řekne naše peněženka, dodává Petr Holec.

https://pholec.opinio.cz/rakusan-zkousi-zarit-dobrem-pritom-je-toxictejsi-nez-cernobyl

Váš názor? (Hlasovali 2 čtenáři)

Ukazuje kauza Dozimetr na systémovou korupci současné vládní koalice?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ing. Zbyněk Stanjura byl položen dotaz

Jak víte, co ANO udělá?

S kým půjde nebo nepůjde do koalice? A že nás otočí na východ? Mě nepřijde, že by tomu tak bylo, když bylo ve vládě. Nešíříte tak vlastně dezinformace? A ještě jedna věc, nebylo by řešením i to, kdybyste s ANO, které dost jistě volby vyhraje, pak uzavřeli koalici a zamezili tak tomu, co tvrdíte, ted...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

