Nicolas Sarkozy dočasně na svobodě z vězení

Sarkozy byl 21. října odsouzen k pěti letům vězení, z nichž část měla být vykonána ve věznici. Verdikt následoval po zářijovém rozhodnutí soudu, který bývalého prezidenta shledal vinným z účasti na nelegálním financování jeho prezidentské kampaně z roku 2007 prostřednictvím režimu libyjského vůdce Muammara Kaddáfího.
Rozhodnutí soudu a podmínky propuštění
Podle pondělního rozhodnutí pařížského soudu nebylo zjištěno riziko, že by Sarkozy mohl uprchnout, a proto nebylo nutné, aby zůstal ve vězení až do vyřešení odvolání. Propuštění je podmíněno soudním dohledem – Sarkozy nesmí opustit území Francie a má zakázáno kontaktovat jakéhokoli představitele ministerstva spravedlnosti.
Soud zároveň zdůraznil, že rozhodnutí o propuštění nijak nepředjímá výsledek odvolacího řízení.
Reakce Sarkozyho
Bývalý prezident, který Francii vedl v letech 2007–2012, se pondělního jednání účastnil prostřednictvím videokonference z vězení. Soudnímu dvoru sdělil, že bude plně respektovat všechny podmínky svého propuštění a že je připraven spolupracovat s justicí.
„Jsem Francouz. Miluji svou zemi. Bojuji za to, aby zvítězila pravda. Budu plnit všechny povinnosti, které mi budou uloženy,“ uvedl Sarkozy.
Pobyt ve vězení označil za mimořádně náročný. „Je to těžké. Opravdu těžké – jak to musí být pro každého vězně. Řekl bych dokonce, že je to vyčerpávající,“ řekl podle agentury Reuters.
Soudní minulost a další kauzy
Nicolas Sarkozy v posledních letech čelil několika soudním procesům. V roce 2023 potvrdil nejvyšší francouzský soud jeho dřívější rozsudek za korupci a obchodování s vlivem. Sarkozy si trest odpykával pod dohledem s elektronickým náramkem, který již byl odstraněn – šlo o první případ v historii, kdy byl takový trest uložen bývalé hlavě francouzského státu.
Odvolací soud také loni potvrdil samostatný rozsudek za nelegální financování kampaně v souvislosti s jeho neúspěšným pokusem o znovuzvolení v roce 2012. Konečné rozhodnutí francouzského kasačního soudu v této věci se očekává v nejbližších týdnech.
Sarkozy zároveň zůstává formálně vyšetřován v další kauze, která se týká údajného ovlivňování svědků.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Jakub Makarovič