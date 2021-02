Nikam nepůjdeš! Feri u Moravce doporučoval Benešové, aby premiéra čapla za sako a...

reklama

„Úmrtí počtu lidí jako jedno velké okresní město. To je dosavadní bilance epidemie covidu-19 v České republice, začal Moravec debatu zostra. V sobotu bylo v Česku diagnostikováno nových takřka 7 800 covid pozitivních. To je srovnatelné s Německem. Jen Německo je osmkrát větší než Česko.

„Uplynuly tři týdny a máme plné JIP, umírají nám i mladí lidé a my tu máme situaci takovou, že na to reagovat prostě musíme,“ hájila vládu Benešová.

Moravec v této souvislosti zdůraznil, že vláda přijímala krizová opatření velmi rychle, lidé takřka neměli čas se s nimi seznámit, ale dodržovat je musejí. Moravcovi se to nezdálo v pořádku.

„Není to pohrdání právem?“ ptal se Moravec Benešové.

Ministryně Benešová plísnila Moravce. „Vy rád používáte takové výrazy proti té vládě. Já bych vás chtěla vidět, kdybyste v ní seděl, jak byste si počínal vy. Ono to není jednoduché. My už skutečně zasedáme i dvakrát denně. A do toho ještě normální agenda. Myslím, že by si nikdo nepočínal lépe, a pokud ano, tak my ho ukažte. Vláda se snaží, děláme, co můžeme, a nemůžete si tvořit nějaké analýzy, co bude za tři neděle,“ rozčilovala se Benešová.

Mgr. Marie Benešová



„Škoda že v Německu ty analýzy mají,“ kontroval Moravec.

Sdělil navíc ministryni, že je ve studiu od toho, aby kladl otázky.

Někdejší ústavní soudce Balík konstatoval, že by od vlády čekal, že bude uvažovat dopředu, že lidé na ministerstvech připraví nějaký rámec pro možné uzavírání okresů a vláda lidem řekne, že okresy se zavřou za těchto okolností, a pokud se to stane, lidé budou muset dodržovat to a to a to. V Česku se to takto neděje a lidé pak ani nevědí, co kdo má dodržovat.

U vládních nařízení by prý také očekával, že projdou tzv. to dá rozum testem, to jest, že opatření budou racionálně uchopitelná. A má obavy, že vláda svá nařízení takto nepřezkoumává.

Upozornil, že vládě někdo předsedá, předsedá jí premiér, toho času premiér Andrej Babiš (ANO) a ten může stanovovat, čím se bude vláda zabývat přednostně, čím později, a tím by mohl přispět k větší srozumitelnosti toho, co vláda dělá.

Když dostal prostor Dominik Feri, nešetřil kritikou.

„Když tady paní ministryně říkala, že vláda jedná dvakrát denně, tak ať klidně jedná i třikrát denně, ale ať po každém jednání není tisková konference, kde se něco naznačí. A to se prostě děje,“ rozčiloval se Feri s tím, že vláda říká do médií kdeco a lidé už se v tom nevyznají. Členové vlády by tedy komunikaci s veřejností měli sjednotit a také omezit.

Jak na to?

„Aby kdykoliv, kdy se pan Hamáček nebo pan premiér zvednou ze židle, že půjdou na tiskovou konferenci, tak aby je chytila za sako a řekla jim ‚ne, nikam nepůjdeš‘,“ požádal Benešovou Feri.

Dominik Feri TOP 09



Stejně tak by vláda měla všechno důkladně vysvětlovat a nevyvolávat chaos třeba už tím, že sice přijme pandemický zákon, ale pak znovu vyhlásí nouzový stav.

„Já to všechno chápu, ale podle pandemického zákona nemůžete nařídit práci, a to my potřebujeme,“ bránila se Benešová.

Na sociální demokraty se zlobila, že v médiích požadují i uzavření části průmyslu. „Takhle bych si teda jako spolupráci nepředstavovala. Já si myslím, že to měli přinést na tu vládu a měli to přinést už v pátek, abychom se o tom pobavili,“ rozčilovala se Benešová. „Mně by zajímalo, jak na to přišli. Podle mě to vzešlo z předsednictva ČSSD, kde to pravděpodobně považovali za návrh, který jim vylepší body u voličů,“ rýpala Benešová do svých bývalých kolegů. Sama byla dlouhá léta členkou sociální demokracie.

Feri vyjádřil obavu, že lidé nebudou dodržovat ani současný lockdown, i když je bez uzavřených průmyslových podniků.

„Já mám obavu, že ten smírný vztah mezi vládou, občany a státem se rozpadl, ti lidé odstoupí od té společenské smlouvy a část občanů nebude ta opatření dodržovat,“ varoval poslanec TOP 09.

