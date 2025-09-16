Nikdo nečekal. Show po zavražděném převzal viceprezident

Show zesnulého konzervativního aktivisty Charlieho Kirka pokračuje v jeho odkazu dál. Moderování se ujal americký viceprezident J. D. Vance. Ocenil Kirkovu práci s mladými lidmi, jeho odvahu prosazovat své názory v nepřátelském prostředí i jakou roli hrál při vítězství Donalda Trumpa v prezidentských volbách. Slovo dodal i k vzestupu levicového extremismu.

Nikdo nečekal. Show po zavražděném převzal viceprezident
Foto: Repro: YouTube
Popisek: Americký viceprezident JD Vance moderuje The Charlie Kirk Show

J. D. Vance vzdal během The Charlie Kirk Show hold zesnulému příteli a zdůraznil, že poslední dny byly mimořádně těžké nejen pro něj samotného a jeho rodinu, ale i pro všechny, kteří Kirka osobně znali a milovali.

„Byl radostným bojovníkem za naši zemi. Miloval Ameriku. Neúnavně se věnoval tomu, aby se naše země stala lepším místem,“ řekl americký viceprezident.

Neopomněl připomenout, že Charlie Kirk měl velký podíl na zvolení Donalda Trumpa prezidentem a jeho samotného viceprezidentem a že velká část úspěchů vlády během posledních sedmi měsíců byla výsledkem Kirkovy práce, podpory a přátelství.

„Myslím, že nejsem sám, když říkám, že Charlie byl nejchytřejší politický pracovník, jakého jsem kdy potkal,“ uvedl Vance. „Všichni ho znali jako nebojácného diskutéra, člověka, který šířil konzervativní poselství na nepřátelských místech a inspiroval mladší generace k odvaze,“ dodal.

Politický aktivista Charlie Kirk byl zavražděn 10. září na vystoupení na univerzitě v Utahu během debaty se studenty. Už v roce 2012 založil organizaci Turning Point USA snažící se prosadit konzervativní politiku na středních a vysokých školách.

Viceprezident Vance na Kirkův vztah se studenty a mladé Američany nezapomněl. „Charlie stál při nich, když ostatní ne,“ řekl Vance. „Když se báli říci svůj názor, když se báli reakce profesora, když se báli, že je jejich vrstevníci přehluší. Charlie tam byl a ukázal jim, že mohou být odvážní.“

Vance nicméně zdůraznil, že Charlie Kirk mladým Američanům pouze neukazoval, jak mluvit a co říkat. Jeho odkazem je sociální síť, která mladým konzervativcům poskytovala zázemí v podobě organizace Turning Point USA. „Nejde jen o to, říkat, co si myslíme, jde o to, navazovat přátelství a vytvářet podpůrnou síť, která vyhrála volby a obsadila současnou federální vládu,“ uvedl viceprezident.

V projevu se nicméně neomezil jen na osobní vzpomínky na Charlieho Kirka. Vance nejenže považuje za nezbytné, aby byl Kirkův vrah Tyler Robinson dohnán k odpovědnosti, ale upozorňuje i na vzestup levicového extremismu v posledních letech, který podle něj přispěl k atentátu na Kirka.

Na závěr Vance vzpomněl na slova, která Charlie Kirk pronesl v jednom z rozhovorů pár měsíců před svou smrtí. Tedy že by chtěl být pamatován pro svou odvahu a pro svou víru.

„To byl Charlie. A v této temné chvíli pro naši zemi si myslím, že to je největší lekce, kterou si každý z nás může od Charlieho vzít,“ řekl Vance.

Alena Kratochvílová

