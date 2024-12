Nikdo se Pekarové nezastane, diví se Kalousek. Ostrý vtip na předsedkyni

Hostem XTV byl v pořadu Podtrženo, sečteno komentátor a novinář serveru iDnes Miroslav Korecký. Vyjádřil se k slovům Alexandry Udženiji (ODS). Ta horovala za to, aby stávající předsedkyně Poslanecké sněmovny Pekarová Adamová nebyla jedničkou na pražské kandidátce do voleb 2025.

„Jak vnímám současnou situaci v ODS, členové i naši voliči mají pocit, že za sebou táhneme dvě strany, které dlouhodobě nepřekračují pět procent, a že jim dáváme mnohem větší prostor, než si zaslouží podle jejich preferencí,“ naznačila napětí uvnitř koalice Udženija pro TV Nova,

Poukázala na její nezkušenost a práci. „Nestála v čele žádného ministerstva, místo toho si sedla na piedestal předsedkyně Poslanecké sněmovny, přičemž neudělala konkrétní kroky pro Pražany ani pro občany České republiky,“ tepala Udženija do předsedkyně koaliční strany.

Jejích slov se chytil i bývalý předseda TOP 09 a bývalý ministr financí Miroslav Kalousek. „Jako bezpartijnímu mi tohle nepřísluší komentovat. To ať si partaje vyřídí mezi sebou. Ale jako nestrannému pozorovateli mi to přijde zajímavé. Minimálně v tom, že nikdo ze spolustraníků se své předsedkyně nezastane,“ uvedl Kalousek na síti X.

Jako bezpartijnímu mi tohle nepřísluší komentovat. To ať si partaje vyřídí mezi sebou. Ale jako nestrannému pozorovateli mi to přijde zajímavé. Minimálně v tom, že nikdo ze spolustraníků se své předsedkyně nezastane. https://t.co/1lM7SXgrKP — Miroslav Kalousek???????????? (@kalousekm) December 12, 2024

Nad tématem se zamyslel v XTV i komentátor a novinář Miroslav Korecký. „Je hezké se na tiskových konferencích poplácávat po zádech a chválit se, jak jsme dokonalý tým a ve všem si rozumíme, ale pak jde do tuhého, začnou se sestavovat kandidátky,“ popsal počínající napětí Korecký. „V situaci, kdy hrozí, že koalice Spolu bude mít výrazně méně poslanců než měla v minulém volebním období, tak ta bitva o místa v čele kandidátek bude obrovská,“ dodal.

A vypíchl jednu stránku kariéry Pekarové Adamové, kde vyčnívá nad všemi ostatními. „Paní Pekarová, co si budeme povídat, je politička, kterou nepřehlédnete, je výrazná a má jeden obrovský dar. A to ten, že dokáže setrvávat na nejnižších místech v žebříčku popularity jako nejméně oblíbený politik České republiky,“ vypíchl Korecký talent předsedkyně TOP 09.

Je to její součástí, míní Korecký, a uvedl několik příkladů. „Ona to má v sobě, na ni se to lepí. Ty výroky, které měla o pletení svetrů a o tom, že vláda tady není pro lidi a opozice má šoupat nohama a tak dále. To je nekonečný výčet takových jejích neobratností,“ vypočítával Korecký „úspěchy“ předsedkyně Poslanecké sněmovny. Anketa Budeme se mít v roce 2025 ekonomicky lépe než v roce 2024? Budeme 1% Nebudeme 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 12139 lidí

Ale pak se zamyslel a nadhodil tezi, že Pekarová Adamová může mít zkrátka takový styl politiky. „Nebo jestli to dělá schválně, aby provokovala. Je to její politický styl, vždyť jí vynesl ta 3 %, které má dneska TOP 09,“ utrousil Korecký ironicky.

Naštvání v ODS Korecký chápe. „Ovšem z hlediska koalice Spolu, když dají nejméně populární političku na čelo kandidátky, Praha je přece jenom výkladní skříň celých voleb, tak se nedivím, že se to ODS hodně nelíbí,“ řekl.

Korecký předestřel před diváky XTV také alternativní realitu, kde by Pekarová Adamová neztratila po volbách odvahu a přihlásila by se o post ministryně práce a sociálních věci. „Možná kdyby šla paní Pekarová dělat ministryni sociálních věcí, jak se na to celá léta připravovala, tak by byla asi také neoblíbená, protože by to byla ona, kdo by dělal důchodovou reformu / nereformu. Do čela Sněmovny se ale nehodí,“ zhodnotil Korecký.

A dal radu premiérovi Petru Fialovi (ODS). „Pekarová je velmi vyhraněný typ, konfliktní typ a je to předsedkyně tříprocentní strany. Takový člověk nemá dělat předsedu sněmovny. V čele sněmovny má být konzistentní a konsenzuální politik. Kdyby býval Petr Fiala svěřil tento post někomu ze své strany, kupříkladu Martinu Kupkovi, tak by ta práce sněmovny dnes vypadala úplně jinak,“ je si jist Korecký.

Jak k nesouhlasu v ODS přistoupí její předseda Petr Fiala? „Petr Fiala určitě bude chtít zachovat klid v koalici. A co si budeme povídat, paní Pekarová je předsedkyní jedné z koaličních stran, ona má trumfy v ruce. Jestli to ustojí Petr Fiala ve své straně, že si dá do čela pražské kandidátky nejneoblíbenější političku, to jsem zvědav,“ pokýval hlavou komentátor.

Přišlo na přetřes i téma toho, jestli za to nebude koalice v Praze vytrestána útěkem voličů k hnutí ANO, které na pražské kandidátce povede Karel Havlíček. „Pochybuju, že by Praha volila jinak,“ okomentoval Korecký dohad, zda by bylo hnutí ANO v Praze schopné porazit vládní koalici. „Praha je naladěná velmi protibabišovsky. Proti hnutí ANO,“ zakončil svůj komentář o koalici Spolu Miroslav Korecký.

