No to je vizitka. U Moravce Vystrčila nepodpořil nikdo. Zabránit tomu nemůžu, zoufal Petříček. Ve hře je 10 miliard korun „za výlet“

Pánové ve studiu ČT se shodli na tom, že Vystrčil nedělá dobře, když jede na Tchaj-wan.

„Já jsem jasně řekl, že cestu na Tchaj-wan nemohu doporučit, ale také ji nemohu zakázat,“ pravil Petříček.

„S čínskou stranou jsme opakovaně v kontaktu, věnovali jsme se například přípravě schůzky 17 + 1. Jsme pro budování realistických vztahů s Čínou. My si uvědomujeme, že vztahy s Čínou přinášejí příležitosti, ale také rizika. „Čína v politice vůči Tchaj-wanu stále více přitvrzuje, ale i my si vyhrazujeme, že v rámci politiky jedné Číny budeme rozvíjet vztahy s Tchaj-wanem,“ pravil Petříček s tím, že Čína nepřistupuje ke všem partnerům stejně a pro členské státy EU upravuje podmínky pro evropské firmy, které chtějí vstoupit na tamní trh.

Moravec se poté obrátil na Kobzu a zeptal se, zda Vystrčilova cesta přece jen neukáže Číně, že si dokážeme stát za svým.

„Tak při představě, jak Česká republika ovlivňuje Čínu, jsem si vzpomněl na film ‚O myši, která řvala‘,“ pravil Kobza. „Mně to přišlo nesmírně arogantní a jako taková klukovina. Nevím, jak by to mohlo pomoci českému státu. Víte dobře, že čínští turisté utratili v Česku deset miliard korun,“ dštil Kobza na Vystrčila oheň a síru.

Připomněl také, že Vystrčil při svém zvolení do Senátu dostal něco přes osm tisíc hlasů, takže reprezentuje právě takto velkou skupinu voličů. Ale jako předseda Senátu by měl podle poslance SPD vzít v potaz i názory ostatních voličů.

Moravec Kobzovi připomněl, že on sám dostal asi 2 300 preferenčních hlasů, takže reprezentuje podstatně menší skupinu voličů než Vystrčil.

Podle Pawlase máme napřed najít shodu v rámci EU a pak z pozice tohoto velkého ekonomického celku jednat se Spojenými státy, Ruskem nebo Čínou. Česká republika je podle Pawlase příliš malá. Prohlásil také to, že tchajwanská demokracie je jiná než naše a některé demokratické principy tam jsou podle komunisty porušovány. „Pan Miloš Vystrčil chce bojovat za demokracii na Tchaj-wanu, chce být viděn a slyšen, i když je jasné, že Tchaj-wan sám demokratické principy porušuje,“ uvedl Pawlas.

„Já teda doufám, že v tomto bude komunistická strana víc proevropská. Na podzim budeme dohadovat novou investiční dohodu EU s Čínou,“ ozval se Petříček s tím, že součástí této nové dohody by měly být i sociální otázky a otázky lidských práv. „My si musíme hájit své hodnoty, které jsou vtěleny do řady mezinárodních institucí,“ zdůraznil Petříček.

Kobza připomněl, že čínská strana dodala do Česka zdravotnické pomůcky pro boj s koronavirem, přičemž by se to podle poslance nemuselo podařit, kdyby Česko nerozvíjelo dobré vztahy s Čínou.

Komunista doplnil, že Vystrčilova cesta může poškodit ty české firmy, které už v Číně působí. „Čína se za posledních 25 let vyšvihla ve světového ekonomického hegemona. My jsme stále určitou montovnou. Dobíhají tady daňové prázdniny, které tady zahraniční podnikatelé měli,“ uvedl.

Podle Petříčka Vystrčilova cesta na Tchaj-wan česko-čínské vztahy nijak zvlášť nepoškodí, protože čínská strana vůči EU uplatňuje velmi přísné obchodní podmíky, které šance evropských firem na podnikání v nejlidnatější zemi světa značně zužují. Nová investiční dohoda, o které ministr už mluvil, by to podle něj mohla změnit. Pokud se nepodaří dospět k lepší dohodě, EU by měla zvážit co dál. A např. zavést vyšší cla na čínské produkty.

Čína investovala 11 miliard do českého průmyslu a je na 16. místě, za Dánskem či Belgií. Tchaj-wan investoval 19 miliard a vytvořil zde asi 24 tisíc pracovních míst. Čínské investice pomohly vytvořit čtyři tisíce pracovních míst, oproti Tchaj-wanu jen šestinu.

„Pan prezident mluvil o tom, že vstřícná politika vůči Číně přinese čínské investice. Na těch se ale zatím mnoho nezměnilo. Ptám se, kdy se to změní?“ zeptal se Moravec a obrátil se na Kobzu.

„Až mi příště místo sklenice s vodou půjčíte křišťálovou kouli, tak se to pokusím odhadnout. Ale cesta Miloše Vystrčila na Tchaj-wan to rozhodně neuspíší,“ pravil Kobza.

„Ale ani jim neuškodí,“ kontroval Moravec.

Došlo i na leteckou společnost Smartwings, kde hraje roli i čínský investor. Vláda Andreje Babiše zvažuje, že společnost podpoří pomocí v řádu miliard korun.

Tady Kobza vládu kritizoval. Smartwings je podle něj soukromou firmou. Soukromých firem máme v Česku opravdu mnoho, a pokud stát pomůže této letecké společnosti, měl by pomoct i dalším firmám.

Petříček se okamžitě ozval a prohlásil, že vláda ANO a ČSSD firmám pomáhá, ale u Smartwings chce prý napřed vidět čísla, co by znamenal případný krach této společnosti. „Pomáháme řadě firem, ve kterých je zahraniční účast, já si nemyslím, že bychom měli diskriminovat, ale pojďme debatovat o těch parametrech,“ pravil Petříček s tím, že je proti majetkovému vstupu státu do Smartwings, ale o státních garancích pro tuto leteckou společnost lze diskutovat.

Komunista Pawlas konstatoval, že si není jist, čí zájmy Vystrčil vlastně hájí. „Mám dojem, že předseda Senátu sedl někomu na lep,“ uvedl Pawlas.

Když se debata nachýlila k závěru, Petříček pravil, že my můžeme jednat s experty z různých zemí, pokud jde o pandemii koronaviru, tak třeba i s Tchaj-wanem.

Připomněl také, že se Čína zavázala respektovat autonomii Hongkongu a opozice v Hongkongu dnes poukazuje na to, že autonomie tohoto regionu je podkopávána. Takže i tady by se svět měl mít na pozoru. „Tady musíme říkat: neplníte to, co jste slíbili,“ vzkázal Petříček Číně. A pokud budou někteří lidé z Hongkongu kvůli svým politickým názorům ohrožení na životě, Petříček nepochybuje, že by jim Česko mohlo pomoct.

Moravec poté ještě přehodil debatní výhybku k Rusku.

Petříček připustil, že ruská strana může v příštích dnech vypovědět dva české diplomaty v reakci na nedávný český krok. „My jsme v té situaci neměli jinou možnost. Ruská strana odmítla diskrétní způsob,“ pravil Petříček s tím, že česká strana nebude na svém území tolerovat takovéto ruské spory na českém území.

Podle Kobzy mohlo jít o ruskou hru, jejímž cílem mohlo být zjistit, jak snadno na ni naskočí česká strana. „V tom samozřejmě sehrál svou roli užitečného idiota Respekt a pan Kundra. ... Postoj tohoto časopisu k Rusku je dlouhodobě známý a dalo se čekat, že po takovéto informaci skočí bez nějakého hlubokého ověřování,“ uvedl poslanec SPD.

Ke slovu se dostal i Pawlas a ten byl kritický vůči médiím.

Vzpomeňme kauzy z poslední doby – kauzu Koněv, kauzu náměstí Borise Němcova. ... To pozadí celé té kauzy, jak se vyvíjela, mi nedává moc důvěry pro to, že se vyvíjela tak, jak média prezentují. Svůj názor na tu kauzu si s dovolením nechám pro sebe. ... Ale vysvětlením podle mě je, že se snažíme zachovat tvář po selhání našich tajných služeb a systému,“ uvedl Pawlas.

Psali jsme: 44 procent. Tolik chce, aby Vystrčil letěl na Tchaj-wan

Celá kauza prý nakonec skončí do ztracena podobně, jak se to stalo s jinými kauzami.

„Celá kauza vznikla sporem dvou pracovníků ruské ambasády a my si nemůžeme dovolit, aby se takovéto hry na našem úzermí děly. Kdyby to dělal některý z mých kolegů v jiné zemi, tak ho okamžitě stahuji. Proto jsme k řešení nabídli diplomatickou cestu, ale nebyli jsme vyslyšeni,“ upozornil Petříček s tím, že vyhoštění dvou diplomatů bylo až posledním krokem po neúspěchu jiných jednání.

Uznal však také, že z BIS neměly unikat informace. „Představme si, že nějaká jiná tajná služba bude chtít sdílet informace s naší tajnou službou, ale teď to bude velmi zvažovat, protože bude chtít, aby informace neutíkaly do médií,“ pravil Petříček.

Moravec poté položil na stůl průzkum společnosti Kantar CZ. A konstatoval, že hnutí ANO zažívá pád.

Skutečností však je, že by hnutí ANO Andreje Babiše volilo 31,5 procenta voličů, což je o dvě pocenta víc než ve sněmovních volbách v roce 2017. ANO oproti posledním průzkumům ztratilo 2,5 procentního bodu.

Druzí Piráti by získali 17 procent a třetí ODS procent 13,5.

Komunisté by podle tohoto průzkumu získali pět procent. Sociolog Pavel Ranocha k tomu poznamenal, že komunisté teď ztrácejí asi jeden volební bod za rok, nejčastěji jde o nejstarší voliče, ktečí odcházejí k hnutí ANO. Mladší voliči komunistů odcházejí často k SPD nebo k ČSSD.

Pawlas za komunisty prohlásil, že strana prozatím nepodpoří zvýšení schodku státního rozpočtu na 500 miliard.

Lidovci by měli jen čtyři procenta a už by zůstali před branami do Sněmovny. Trikolóra Václava Klause mladšího by získala dvě procenta.

Pár slov k rozpočtu řekl i Kobza. Vláda by podle něj měla říct, kde vezme peníze. Měla by říct, proč podle SPD zbytečně hodlá kupovat nová bojová vozidla pro pěchotu, případně nová děla. Kabinet Andreje Babiše by měl podle poslance říci, kde bude šetřit.

Petříček zdůraznil, že ČSSD bude usilovat především o udržení zaměstnanosti a bude se snažit o to, aby v příštích letech nebyl ten schodek tak velký, ale v tuto chvíli podle něj nelze říci, jak hluboký propad ekonomiky nás kvůli koronaviru potká. „Hledejme především cestu, jak rychle navýšit příjmy, protože se nechceme uspořit do chudoby,“ zdůraznil Petříček s tím, že česká ekonomika vyváží své zboží i do Španělska a do Itálie, a proto je i v našem zájmu, aby se ekonomiky těchto zemí co nejdříve vzpamatovaly.

Kobza v této souvislosti konstatoval, že se EU chce změnit v dluhovou unii, s čímž SPD nesouhlasí. Česko by podle jeho názoru mohlo uspořit také v oblasti poskytování rozvojové pomoci, ale tady Petříček razantně nesouhlasil. Rozvojovou pomoc bychom podle ministra měli zachovat. Stejně tak by nerad redukoval české zastupitelské úřady v zahraničí. „Zrušení ambasády poškodí ty vztahy na léta dopředu,“ upozornil Petříček. A tady mu dal Kobza za pravdu. Na škrtech v rozvojové pomoci si však trval. „My jsme přesvědčeni, že rozvojová spolupráce by měla fungovat úplně jiným způsobem,“ zdůraznil.

Psali jsme: Diplomat Šarapatka k Tchaj-wanu: Vystrčil jde proti všemu. Jde o funkci. Slabost Petříčka a Fialy. A mnohem více Izraelský plán? Pokud by se uskutečnil, takto by se mělo Česko zachovat! Michael Žantovský jasně v ČT Vystrčil: Na Tchaj-wan chci i vdovu po Kuberovi Ne, ne, ne! Kundra, původce „ricinové kauzy", v Respektu vrátil úder

