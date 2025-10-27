Ančincová (Piráti): Budu hlasem těch, kteří často nejsou slyšet

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k cílům k následujícím čtyřem rokům v Poslanecké sněmovně.

Ančincová (Piráti): Budu hlasem těch, kteří často nejsou slyšet
Foto: pirati.cz
Popisek: Hana Ančincová

Do Poslanecké sněmovny jdu s jasným cílem, být hlasem těch, kteří často nejsou slyšet.

Hlasem pracovníků v sociálních službách, pečujících rodin, seniorů, lidí s handicapem nebo duševním onemocněním.

Vím, jak těžké je denně pečovat o druhé a přitom bojovat s nedostatkem podpory i s nepružnými zákony. Sama jsem to zažila jako náměstkyně hejtmana pro sociální oblast ve Zlínském kraji, kde jsem denně tyto problémy musela řešit. A také z vlastní zkušenosti jako pečující.

Teď chci tyto zkušenosti proměnit ve změnu.

  • Chci, aby sociální služby měly stabilní financování a uznání, které si zaslouží.
  • Chci spravedlivější důchodový systém, který zajistí důstojné stáří.
  • Chci vyšší a férovější rodičovský příspěvek a lepší podmínky pro rodiny.
  • Chci důstojné podmínky pro všechny, kdo pomáhají i potřebují pomoc.

Do Poslanecké sněmovny chci přinést lidskost, pochopení a odhodlání postavit se za slabší.

Bc. Hana Ančincová

  • Piráti
  • poslankyně
