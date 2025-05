Reuters předsedkyně Evropské komise v pátek na setkání evropských hlav států a vlád v Tiraně. Tento balíček má zahrnovat sankce proti plynovodům Nord Stream 1 a Nord Stream 2. Na setkání evropských lídrů v Tiraně prohlásila: „Pracujeme na novém balíčku sankcí. Má zahrnovat sankce vůči projektům Nord Stream 1 a 2; další seznamy plavidel patřících do ruské stínové flotily; snížení stropu pro ceny ropy a další sankce vůči ruskému finančnímu sektoru.“ Evropská unie pracuje na novém balíčku sankcí, uvedla podle agenturypředsedkyně Evropské komise v pátek na setkání evropských hlav států a vlád v Tiraně. Tento balíček má zahrnovat sankce proti plynovodům Nord Stream 1 a Nord Stream 2. Na setkání evropských lídrů v Tiraně prohlásila: „Pracujeme na novém balíčku sankcí. Má zahrnovat sankce vůči projektům Nord Stream 1 a 2; další seznamy plavidel patřících do ruské stínové flotily; snížení stropu pro ceny ropy a další sankce vůči ruskému finančnímu sektoru.“

Berliner Zeitung , Nord Stream 1 a Nord Stream 2 se skládají každý ze dvou plynovodů, jež vybudovala státem kontrolovaná ruská společnost Gazprom s cílem přečerpávat zemní plyn pod Baltským mořem do Německa. Přestože byly v roce 2022 vážně poškozeny sérií výbuchů, nebyly zničeny. Dosud není známo, kdo je pachatelem. Podle jedněch jsou to Američané, podle jiných Rusové. Podle nejrozšířenější teorie byli pachateli Ukrajinci. Jak uvedl, Nord Stream 1 a Nord Stream 2 se skládají každý ze dvou plynovodů, jež vybudovala státem kontrolovaná ruská společnost Gazprom s cílem přečerpávat zemní plyn pod Baltským mořem do Německa. Přestože byly v roce 2022 vážně poškozeny sérií výbuchů, nebyly zničeny. Dosud není známo, kdo je pachatelem. Podle jedněch jsou to Američané, podle jiných Rusové. Podle nejrozšířenější teorie byli pachateli Ukrajinci.

Think tank Atlantic Council v prosinci 2024 vysvětlil, co považuje za nešťastnou situaci: „Výbuchy ochromily plynovody Nord Stream 1 A a B, z nichž každý před válkou přepravoval do Německa až 27,5 miliardy metrů krychlových ruského plynu. Plynovod Nord Stream 2 B byl ochromen třetím výbuchem, zatímco plynovod A je neporušený, ale stále není v provozu.“ Pro odpůrce přímého energetického partnerství mezi Německem a Ruskem to představuje problém: Současný právní stav podle amerického zákona o ochraně evropské energetické bezpečnosti (PEESA) stanoví sankce pouze za aktivity, které podporují výstavbu Nord Stream 2. Atlantic Council proto doporučuje doplnit do zákona PEESA slova o opravách, aby se odstranily pochybnosti, že se sankce vztahují i na opravované plynovody.

Zákon by měl být rozšířen i na Nord Stream 1. Je zřejmé, „že oba plynovody Nord Stream 1 musejí být opraveny, než budou moci být znovu uvedeny do provozu“. Bylo by „politováníhodné, kdyby Nord Stream 2 nemohl být opraven kvůli PEESA, ale Nord Stream 1 ano – přestože oba plynovody ve skutečnosti představují vážné bezpečnostní riziko pro Ukrajinu a Evropu“. Oba plynovody představují hrozbu pro Evropu, a proto „je třeba zabránit uvedení jednoho z plynovodů Nord Stream do provozu“. Podle Atlantic Council by EU také musela přijmout opatření souběžně s přísnějšími sankcemi USA.

V současné době EU nemůže plynovod Nord Stream 1 odstavit, protože se na něj vztahuje pouze dřívější regulační režim, a nikoli směrnice o plynu z roku 2009. Naopak plynovod Nord Stream 2 by mohl být zablokován na základě testu bezpečnosti dodávek podle směrnice o plynu pro vlastníky mimo EU: Vyloučen by byl nejen Gazprom, ale také potenciální budoucí kupující z USA, kteří obchodují s Ruskem. Nord Stream 1 by naproti tomu musel být ukončen samostatně: V současné době nemohou rekonstrukci plynovodu Nord Stream 1 zablokovat ani stávající sankce USA, ani právní předpisy EU.

konzultuje jej s republikánským senátorem Lindsey Grahamem. Ten, jak sám přiznává, shromáždil dostatek příznivců, aby mohl v Senátu předložit nový sankční režim – který by podle něj měl Rusům „zlámat kosti“. Graham, který u republikánů zastává tvrdě protiruské postoje, měl být ve čtvrtek hostem na zasedání ministrů zahraničí NATO v Antalyi. EU by nyní mohla následovat tento příklad aTen, jak sám přiznává, shromáždil dostatek příznivců, aby mohl v Senátu předložit nový sankční režim – který by podle něj měl Rusům „zlámat kosti“. Graham, který u republikánů zastává tvrdě protiruské postoje, měl být ve čtvrtek hostem na zasedání ministrů zahraničí NATO v Antalyi.