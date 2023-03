Notorický lhář Fiala, dneska opět lhal, ukazuje Babiš. Lidé se bojí, ví o učitelkách, kterým vyhrožují

reklama

Je dva měsíce po prezidentských volbách a neúspěšnému kandidátovi na hlavu státu Andreji Babišovi stále zůstává hořká pachuť v ústech při vzpomínce na jejich průběh: „Byl to hrozný hnus. Dělal jsem si průzkum, chtěl jsem vědět, proč to tak dopadlo, a i voliči Petra Pavla, resp. 69 procent všech voličů v rámci prezidentské kampaně, souhlasili s tím, že ta média šla totálně proti mně,“ uvedl a dodal, že deset let proti němu jdou média polistopadového kartelu. „Vy to znáte, také jste dostal padáka, protože jste dělal rozhovor s Babišem,“ řekl směrem k moderátoru Procházkovi.

„Takže… nic se nezměnilo. Babiš je nepřítel systému. Babiš nekrade, Babiš je neskutečně štve…,“ uvedl, že vše zůstává při starém, jenom má o něco více volnějšího času.

Andrej Babiš ANO 2011



Následně se pozastavil u prezidenta Petra Pavla coby marketingového produktu: „Musím říct, že skutečně obrovská gratulace jeho týmu, to, co oni dokázali – z předsedy ZO KSČ, nomenklaturního kádra a cvičeného agenta v rámci Varšavské smlouvy udělat ikonu, de facto nového Havla, tak to tu nikdo nedokázal. U Pavla a Čaputové marketéři dokázali přesvědčit lidi, aby je zvolili,“ uvedl Babiš s tím, že sám není žádný marketingový produkt.

Zároveň uvedl, že mu z úst Petra Pavla vadí stálé slovní útoky na hnutí ANO a nastupující nová totalita: „Mě jen mrzí ty jeho poznámky. I v projevu po inauguraci mluvil o tom, že zvítězila pravda, jako kdyby těch 2,4 milionu lidí nebyla pravda… Na Slovensku se zase vyjadřoval, že hnutí ANO je menší hrozba. Nevím, proč se stále o nás otírá, to jen potvrzuje, že je kandidát pětikoalice, že je zde nová totalita, která ovládla vše – Sněmovnu, Senát i Ústavní soud, protože i předseda Ústavního soudu Rychetský mluví o antibabišismu,“ pousmál se expremiér.

„Já jen žasnu, že pražská kavárna, která měla plnou pusu antikomunismu… A mimochodem, prezident Havel byl zvolen komunisty,“ dodal Babiš. „Až časem lidé pochopí, že pro ně prezident Petr Pavel až tolik udělat nemůže,“ doplnil.

Hovořil také o tom, jak Pavel propásl svůj slib o tom, že lidi bude spojovat, když podepsal spornou valorizaci důchodů, ač k ní sám vyjádřil ústavní pochybnosti. „Na tiskovce sám přiznal, že snížení penzí, které chtějí, je asi protiústavní a že má pochybnosti, tak to bylo komické, protože on se skutečně mohl stát tím, kdo by teď ty dvě skupiny de facto spojil. Ale neudělal to,“ rozhodil Babiš nevěřícně rukama.

„Jen tvrdil, že pokud bychom my nepodali ústavní stížnost, tak ji podá,“ mávl Babiš rukou a oznámil: „My tu ústavní stížnost kvůli důchodům podáme do konce dubna. Takže to dobře věděl. A on tvrdí, když ji nepodají, tak já ji podám. Tak to měl udělat rovnou! Protože kdyby to udělal, tak pětikoalice už neměla šanci to stihnout. Neudělal to, a tím definitivně potvrdil, že je to prezident pětikoalice, podívejte se i na jeho okolí, koho tam má,“ konstatoval lídr opozice.

„Tak uvidíme, kdo bude na Ústavním soudu, to bude také jako zajímavé, kdo všechno to tam vylobbuje,“ smál se opozičník, který projevil jisté pochybnosti nad nezávislostí Ústavního soudu.

Ke zvažované důchodové reformě poté ještě dodal. „Pokud Ústavní soud není součástí nové totality, protože to je nová totalita, tak nemůže projít. My jsme četli ty analýzy. Myslím, že i pan prezident má pochybnosti.“

Doba mediokracie a nejprolhanější vlády

„Žijeme v době, kdy spousta lidí má strach říci svůj názor. Za komunistů jsme všichni nadávali v hospodě potichu na režim a všichni jsme se báli. Teď vyhazují lidi ze zaměstnání kvůli názoru. Znám učitelky, kterým bylo vyhrožováno. Takže lidé mají strach, je to nenormální doba. Žijeme v mediokracii, kdy provládní média lidem stále říkají, jak je vláda skvělá, přitom je to nejhorší a nejprolhanější vláda.

Fiala je skutečně notorický lhář. Dnes opět lhal, že jsem v Evropě nic nedokázal, přitom jsem dokázal plno věcí. Oni totálně propásli předsednictví a dopady jsou katastrofální. Spalovací motory, Euro 7, katastrofa,“ pokračoval Andrej Babiš.

V souvislosti se zelenou politikou se opřel do místopředsedy Evropské komise a hlavního propagátora zeleného údělu Franse Timmermanse: „Příští rok je veliká šance v evropských volbách vyhnat toho magora, fanatika Timmermance, který chce zničit Evropu, průmysl, hospodářská zvířata, všechno… A vyhnat ty některé zkorumpované europoslance, kteří sedí a vymýšlejí ptákoviny a znepříjemňují nám život,“ zdůraznil šéf hnutí ANO.

Během rozhovoru byl Babiš také dotazován, zda už našel nového Marka Prchala, který byl v marketingovém týmu hnutí ANO, s nímž spolupráci po prezidentských volbách ukončil. „Přestaňte s tím Prchalem! Vy máte pocit, že ten Babiš byl skutečně bezdomovec, ležel na chodníku a šel kolem nějaký Prchal a z Babiše udělal někoho!? Ne, je to naopak, Babiš z Prchala udělal celebritu,“ rozohnil se někdejší předseda vlády.

A k Prchalovi dodal: „Užil si své, propíchnuté pneumatiky... Pamatujete na Letné? Tam ukazovali jeho adresu, bál se, jeho rodina, všechno... Vyhrožovali nám. To bylo to největší svinstvo na té prezidentské kampani, jako na Pavla nikdo neútočil. Mě chtěli zabít, mně posílali nábojnici... Fanatici!“ připomněl šéf hnutí ANO.

