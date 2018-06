Nová facka České televizi: Po „starém Goebbelsovi“ schytaly Kavčí hory další vtipná přirovnání

Do veřejnoprávní České televize se obul analytik Jan Schneider. „Chce Česká televize dezinformace, nebo demokracii?“ ptá se na serveru Česká pozice. Navazuje tak na kritická slova člena Rady Českého rozhlasu Tomáše Kňourka. A nebyl sám, v otevřeném dopisu členům Rady České televize se k pořadu Newsroom ČT vyjadřuje i Michal Semín. Nový text navazuje na úspěšný článek, jehož titulek začíná: „Kam se hrabe starej Goebbels!“. Také Schneider nešetřil příměry.

Pořad Newsroom ČT se věnoval udílení tzv. Krameriových cen za žurnalistiku. Moderátor Luboš Rosí s cenami zúčtoval. Vypočítal všechny, podle kterých jde o dezinformační brak. Mezi nimi neopomněl ani „bezpečnostní odborníky z Evropských hodnot“. „Gauner Rosí“, zaznělo pak od bývalého místopředsedy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, společně s údivem nad tím, co všechno se platí z koncesionářských poplatků. Ty mimochodem čeká změna. Česká televize tímto svým posledním vydáním pořadu Newsroom ČT24 posunula laťku propagandy a nenávisti na úroveň, která by se dala stroze okomentovat jako svinstvo. Tvrdí to člen Rady Českého rozhlasu Tomáš Kňourek, podle něhož jde o jakousi permanentní vendetu vůči alternativnímu spektru, které na rozdíl od spřízněných redakcí a odborníků poukazuje jednak na přešlapy České televize ve vysílání, ale samozřejmě i na kejkle v jejím hospodaření. Kňourek se věnuje způsobu, jakým pořad ČT napadl TV Prima za způsob referování o Krameriových cenách.

Článek navazuje na dřívější Kňourkovo vyjádření, začínající výrokem "Starej Goebbels bledne závistí!"

Pan Rosí říká, že „za Krameriovou cenou stojí lidé z dezinformačních webů. Za dezinformační je nepovažujeme jen my, vycházíme z publikovaných zjištění novinářů i mediálních odborníků, ti jasně říkají: Tito lidé často šíří zavádějící informace, polopravdy i naprosté lži. Tvrdí to analytici z Masarykovy univerzity, server manipulátoři.cz, bezpečnostní odborníci z Evropských hodnot, weby irozhlas.cz, aktuálně.cz či neovlivní.cz“, poznamenal Kňourek k nedělnímu vysílání.

„No aby ne. Ti všichni se modlí ke stejnému neoliberálnímu bohu, jehož démon a zlaťáky zcela ovládli jejich mysl. Mají identické názory, znají se. Před lety Hlas Ameriky či Svobodnou Evropu označovali zástupci ÚV KSČ, ROH, SSM, Svazu československo-sovětského přátelství a 99 Pragováků v jednom šiku jako štvavé vysílačky. Zdroje pana Rosího jsou ve svoji validitě na velmi podobné úrovni. Půvab má i spojení ‚bezpečnostní odborníci z Evropských hodnot’. Není to tak dávno, co lidé působící na Fakultě sociálních věd UK, Ústavu mezinárodních vztahů, Metropolitní univerzitě Praha a v Asociaci pro mezinárodní otázky podrobili Jandovy výstupy podrobné analýze. Nejen redaktorům z Kavek ji doporučuji k přečtení, až zase budou Evropské hodnoty používat jako ‚zdroj‘,“ dodal vzápětí ve své analýze.

„Česká televize se šířením fejku zařadila mezi dezinformační média, když v pořadu Newsroom podrobila kritice Asociaci nezávislých médií, která uděluje Krameriovy ceny. To je však v rozporu s jejím veřejnoprávním statutem,“ poznamenal pak velmi kriticky k veřejnoprávnímu médiu Schneider.

„Za ANM podle redaktorů ČTv stojí třeba web AC24, o němž redaktoři ČTv v pořadu řekli, že ‚je na seznamu dezinformátorů ministerstva vnitra, stejně jako třeba Aeronet‘. Místo dokazování se přitom pouze odvolali na ‚zjištění serveru aktuálně.cz‘,“ poznamenává Schneider a konstatuje, že Česká televize se tímto zařadila mezi dezinformační média. To je však zcela v rozporu s jejím veřejnoprávním statutem, konstatuje Schneider.

„Není to první případ, kdy ČTv rozšiřuje nepravdivé informace – například v době kampaně pro umístění amerického radaru na českém území šířila dezinformaci, že by radar měl být namířen proti íránským a severokorejským raketám, přestože severokorejské rakety by oblétaly zeměkouli opačným směrem, jak dnes ví každé vzdělavatelné individuum,“ dodal dále Schneider. Fotogalerie: - Jednání Rady ČT Veřejnost si podle jeho slov musí zvykat, že demokracie, má-li být skutečně demokracií, v žádném případě není jednohlas a soulad a nerozborná jednomyslnost a podobné severokorejské libůstky. „Jádrem demokracie je inteligentní řešení sporů, proto je náročná a musí být i dost tvrdá. Podle Chestertona je dokonce velmi demokratické srazit soka ze schodů, když se mu dopřeje výsady čelního souboje. Nemusíme ani chodit daleko,“ dodal Schneider. Závěrem pak poznamenal, že je třeba hájit zásadní právo – zpochybňovat a přehodnocovat v politické oblasti vše a zgruntu a periodicky, a nenechat se převálcovat tsunami lží ruděprávního střihu. „Ale zvykneme-li si na to, nic jiného si nezasloužíme. Už jednou jsme to totiž zažili. Ale kdo si lže o vlastních dějinách, spadne do toho znovu,“ uzavřel Schneider. Otevřený dopis zaslal i Michal Semín. „Normalizační Československá televize měla několik pořadů a ‚moderátorů‘, které sledovali jen kovaní bolševici nebo političtí masochisté. Jejich ‚veřejnoprávní‘ hodnota však byla nesporná – připomínali nám, v jak absurdním režimu žijeme. Úplně stejný pocit jsem měl, když jsem si v neděli pozdě večer pustil pořad Luboše Rosího Newsroom,“ spustil Semín. Původní text ZDE „Věčně rozhněvaný Rosí ve svém ‚politickém školení mužstva‘ do omrzení opakoval, že se na Krameriově ceně podílejí ‚dezinformační‘ weby. A nezapomněl zdůraznit, že server AC24 je v hledáčku ministerstva vnitra. Estébácké praktiky jako vyšité. Jistě, i mimo média hlavního proudu se tu a tam objeví zjevná pitomost, šířená patrně předsudečnou zaujatostí a nedostatkem profesionality,“ podotýká Semín, jenž se svým otevřeným dopisem obrací na Radu České televize. „Neobracím se na vás se žádostí o jednání s ředitelem Dvořákem, požadující výměnu moderátora Newsroomu či personální změny na jakýchkoli pozicích v ČT. Je to stejné, jako bych v letech osmdesátých apeloval na ÚV KSČ, aby si prohodili svoje fleky Lenárt s Mohoritou. Věřte, nevěřte, dnes, stejně jako tehdy, není problém jen v lidech, ale v samotném systému. K zjednání nápravy z vaší strany to proto bude vyžadovat rozhodnější a odvážnější činy, než jen podání stížnosti na odvysílání jednoho ‚obsahově nevyváženého‘ pořadu,“ uzavřel.

